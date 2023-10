La antagonista Iris Klein se burla después de que termina el matrimonio

Amira y Oliver Bucher ya no son pareja. Foto: imago/localpic

Oliver y Amira Boucher ya no son pareja. Los dos confirmaron su relación amorosa a finales de agosto. El hecho de que no hayan continuado con su podcast conjunto recientemente ha provocado un gran terremoto. Amira confirmó hace unos dos meses que querían seguir activos como equipo, pero en privado tomarían caminos separados. Luego, el comediante explicó que es imposible seguir cooperando con Amira.

En el futuro ocupará el puesto la ex esposa de Buscher, Sandy Mayer Welden. Los dos tienen tres hijos juntos y ahora se han convertido en una familia feliz. Al igual que Oliver, Sandy también volvió a tener hijos después de la ruptura. Hasta ahora, celebridades como Pietro Lombardi y Mola Adebisi se han pronunciado sobre la ruptura de Bucher. Ahora también se ha pronunciado la madre de Katzenberger, Iris Klein.

La reacción de Iris Klein ante el fin del amor

Iris Klein ha iniciado una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. En el proceso, una fan le preguntó qué diría “sobre la Guerra de las Rosas de Pocher” después de que los dos atacaron repetidamente a Iris en el pasado. Primero, compartió un gif que contenía la palabra “Karma”. Finalmente añadió: “Ambos siempre me atacaron y se burlaron constantemente de mí. Ahora al menos Ollie sabe lo que me pasó”. Como recordatorio: el matrimonio de Peter e Iris Klein también se disolvió este año.

El hombre de 56 años también señaló: “Pero creo que él lo superará más rápido. ¿Y ella? Bueno, ahora también trabaja como influencer”. Además de su actividad como influencer, Amira Boucher también actúa activamente como presentadora y aparece regularmente ante las cámaras en el programa “Prominent” de Vox. También vende, entre otras cosas, su propio esmalte de uñas.

Iris Klein y la familia Bucher han discutido en el pasado

En el pasado hubo frecuentes burlas entre los Busher e Iris Klein. En su podcast, Amira y Oliver Bucher a veces jugaban contra Iris, pero ella dijo en su perfil de las redes sociales lo que pensaba de la ex pareja. A principios de 2021, Iris dijo enojada: “Como mucha gente me pregunta sobre el tema de Oliver Bucher, ¡me parece repugnante, malicioso, irrespetuoso, sin escrúpulos y repugnante cómo se comporta con los demás! Este instigador ya no es divertido y todos los que celebra de la misma manera.”

Para el control de la pantalla de Bucher en ese momento, se burló de Amira, entre otras cosas: “¡Me avergonzaría muchísimo si mi marido tuviera que explotar a mujeres jóvenes hermosas hasta hacerlas llorar para ganar dinero!” En ese momento la emisora ​​lo retomó y dio marcha atrás.