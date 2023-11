Muerte de Elmar Weber: primeros detalles sobre la supuesta causa de muerte

Página principal panorama

de: Jennifer Lanzinger

divide

La estrella de televisión Elmar Weber murió inesperadamente el martes por la mañana. Ya hay detalles preliminares sobre la posible causa de la muerte.

Actualización del 31 de octubre a las 6:26 p.m.: BR está cambiando su programación de radio y televisión tras la muerte del actor Elmar Weber el martes. “Elmar Weber estuvo muy relacionado con la Bayerischer Rundfunk; cada minuto de retransmisión con él fue un beneficio”, afirma una persona. aviso. A partir de las diez de la noche se proyectará la película “El sueño del Sur (2004)”, seguida de dos reportajes protagonizados solo por Weber. Se retransmitirá por radio una sesión de fotos y dos entrevistas con la fallecida leyenda de la televisión bávara. “Nuestros pensamientos están con sus familiares”, decía el comunicado de BR.

Muere la estrella de televisión Elmar Weber: el mundo de la interpretación está de luto

Actualización del 31 de octubre a las 14:50 horas: Ha muerto la estrella de televisión Elmar Weber y el mundo de la actuación está de luto. Además de O’Shea Glass, también comentó la actriz Michaela May.

Actualización del 31 de octubre a las 13:00 horas: Opuesto imagen La actriz O’Shea Glass se mostró conmocionada por la muerte del hombre de 79 años: “Estoy atónita. Me quedo sin palabras y me siento muy triste y conmocionada. Elmar no sólo era uno de mis colegas más importantes, sino que también era un verdadero amigo mío y mi esposo. Pasé la mayor parte de los días de rodaje con Elmar en Mi carrera. Ahora pienso en su esposa, hijo y nietos. Elmar estaba feliz con su familia y su perro.

El actor Elmar Weber deja atrás a su esposa, su hijo y sus nietos

La leyenda de la televisión ha protagonizado numerosas producciones. Uno de los mayores éxitos de Wepper fue la serie de la ZDF “Dos Münchner en Hamburgo”, en la que apareció frente a la cámara junto a Uschi Glas a finales de los años 80. En 2008, la directora Doris Dore lo contrató para su aclamada película “Cherry Blossoms – Hanami”.

Según un informe de prensa, el actor Elmar Weber ha muerto © Matthias Balk/dpa

Elmar Weber entró en la televisión en 1974 a través de su hermano mayor Fritz, concretamente en la serie policial del ZDF “La Comisión”. Desde entonces ha estado regularmente frente a la cámara. De vez en cuando los hermanos también filmaban juntos, por ejemplo en la comedia “Three in One Cover”. Wepper también se dio a conocer con “Polizeiinspektion 1” y “Somehow and Sowieso”. El hermano del hombre de 79 años también es considerado uno de los mejores actores de Alemania. Sin embargo, Fritz Weber anunció recientemente que ponía fin a su carrera para siempre.

Actualización del 31 de octubre a las 12:45 p.m.: Después de que los medios ya informaran sobre la muerte del actor Elmar Weber, su agente confirmó ahora la muerte del actor de 79 años a la agencia de noticias alemana DPA.

Muere la estrella de televisión Elmar Weber: primeros detalles sobre la supuesta causa de muerte

El primer informe: Munich – como una puerta de entrada imagen Como quieren saber nuestros amigos y familiares más cercanos, la leyenda del actor Elmar Weber está muerto, y ellos también. Vistoso Al informar sobre la muerte del actor, el periódico también menciona a los familiares y amigos más cercanos de Weber.

En consecuencia, murió el martes por la mañana (31 de octubre) a la edad de 79 años. Esto aún no ha sido confirmado oficialmente. El hermano del actor Fritz Weber perdió repentinamente el conocimiento por la mañana. como imagen Además, actualmente existe sospecha de insuficiencia cardíaca. Esta información aún no ha sido confirmada oficialmente. El actor deja esposa e hijo.

Sólo lo tuvo para el fin de semana. Muere el actor Matthew Perry De la serie de culto “Friends” causó horror. Según informes de los medios, el hombre de 54 años yacía sin vida en la bañera de hidromasaje de su casa.