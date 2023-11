“7 vs. Wild”: la temporada 3 comienza con un error en Freevee: los fans son duramente criticados

La tercera temporada de “7 vs. Wild” comenzó la noche del 31 de octubre.Imagen: Amazonas

fluir

Este año, muchas cosas han cambiado en “7 vs Wild”: los participantes en Canadá compiten como dúos, los desafíos se cancelaron y la aventura dura 14 días.

Lo que ha causado revuelo entre los fans es el hecho de que los nuevos episodios sólo estarán disponibles exclusivamente en Amazon Freevee durante un mes. Por esta razón, las reacciones en video de las celebridades probablemente solo estarán disponibles cuando se lancen en YouTube a partir del 29 de noviembre.

El comienzo de la temporada 3 se publicó en Freevee la noche del 31 de octubre. Los aficionados tuvieron que lidiar inmediatamente con problemas técnicos. Hubo una gran frustración y expresaron su enojo en las redes sociales.

“7 vs. Wild”: el ultimátum de Wolf en el primer episodio

Como era de esperar, el primer episodio trata de comentarios. Esto es mucho menos emocionante que la última vez: no se llega a los lugares en helicóptero, sino en un bote inflable.

Naturalmente, en esta oportunidad se ofrecen nuevamente todos los equipos, lo que lleva mucho tiempo. Por cierto, el documentalista Andreas Kieling, que fue despedido del programa antes de su cierre, no aparece en absoluto. Acusación: Comportamiento intolerable hacia Anne Katherine Bendixen, también conocida como Monkey on the Bike.

El escándalo se puede volver a comentar por separado en uno de los vídeos detrás de escena de YouTube.

Pero hay al menos un pequeño momento de tensión: Fritz Meinecke y Survival Matin descubren una reliquia que podría provenir de un lobo. La posterior investigación de rastros realizada por Meinecke lo dejó claro (y inquietante): “Todo está lleno de huellas de lobo”. En realidad, el dúo quería instalar su refugio cerca. El final del episodio les pertenece y termina con un cliffhanger: de repente se encuentran frente a un animal que está “completamente destrozado”.

A los hijos de la naturaleza, Andy y Gerrit, les va mejor: en su casa cerca de la bahía encuentran agua dulce, cuerdas, botellas de plástico, madera y una lona. Las condiciones no podrían ser mucho mejores.

Monkey on Bike y Hannah Assil también piensan que su sitio es “increíblemente genial”. Descubren varios materiales en el lugar que podrán aprovechar en los próximos días.

“7 vs. Wild” comienza con mala calidad de transmisión

Para los fanáticos, por otro lado, hubo un adulto malo esa noche: La transmisión en Freevee solo estaba disponible en una calidad de imagen muy baja. “La potencia de los píxeles está al más alto nivel. La calidad es casi increíble. Espero que el segundo episodio sea mejor”, se quejó un usuario en X (antes Twitter). “Apenas se puede ver nada. ¿320p o qué? Un número vergonzoso”, se enfureció otro fan.

Sin embargo, al principio faltaba la tecnología HD, pero al menos Freevee reaccionó inmediatamente y mejoró las cosas. “Ahora también funciona en HD. Disculpe las molestias. Disfrute de ‘7 vs Wild'”El proveedor respondió esta mañana temprano en un comentario de Instagram.