Lenny Klum está de vacaciones con su padre biológico, Flavio Briatore

Lenny Klum no tenía contacto con su padre biológico, Flavio Briatore, pero eso ha cambiado con el tiempo. Ahora están de vacaciones juntos.

En 2003, la modelo Heidi Klum conoció a Flavio Briatore, director de Fórmula 1, y quedó embarazada de él. Incluso antes del nacimiento de su hija Lenny, quien dejó la relación, los dos se separaron nuevamente. Lenny Klum, ahora una modelo exitosa, no tuvo contacto con su padre biológico durante los primeros años de su vida. Fue adoptada por el entonces esposo de Heidi Klum en 2009. Ahora, Lenny Klum y su padre biológico han sorprendido a los fanáticos con una foto conjunta.

Los suscriptores de Flavio Briatore están encantados con la foto conjunta, en solo unas horas la publicación ha acumulado casi 40 mil me gusta. Los fanáticos también escribieron muchos mensajes dulces en la columna de comentarios: “Tus hijos son hermosos”, “Lenny se ve tan bien como su mamá” o “Qué gran padre. Dos niños increíbles, papá orgulloso. Es genial permanecer juntos como familia”. “, entre otros. .

Flavio Briatore no acompañó a Lenny Klum en los primeros años de su vida. Pero eso cambió con el tiempo, le dijo al diario italiano La Repubblica hace un año. Mientras tanto, padre e hija estarán en estrecho contacto. Él dijo en ese momento: “No tengo la relación del día a día con ella que tengo con Falco, eso tiene sentido. Pero eso no significa que la amo más”. Su hijo Falco proviene de su matrimonio con su ex esposa, Elisabetta Gregoracchi.