Florian Silberisen salva la gran fiesta en la playa con Helen Fischer

¡Florian Silberisen celebra los años ochenta! Ese fue el lema “Big Hit Beach Party 2023”. Él y varios invitados de primera clase actuaron en un contexto muy especial. Pero una tormenta provocó un apagón y Helen Fisher salvó el ambiente.

El sábado 12 de agosto es el momento. En el primero se transmitió “Big Hit Beach Party 2023 – Celebrating the 80’s”. Estrellas y estrellas de los años 80 en el anfiteatro de Gelsenkirchen: ¡un gran lugar! Pero no en el viento y la lluvia. De repente, Storm detuvo la grabación del programa en julio.

¡Helen Fisher “se apresura” a ayudar!

¡Pero Florian Silbereisen no sería Florian Silbereisen si no hubiera monitoreado el estado de ánimo de la audiencia en esos momentos! Se acaba el espectáculo, pero él sigue cantando. “Above the Clouds” de Reinhard Mei, “Hullabaloo” de Andreas Gabalier y… “Sin aliento” de Helen Fisher: Para complacer a la audiencia, el moderador simplemente continúa cantando, para que la grabación pueda continuar.

Momento relajado con Nicole

Poco antes de que rompiera el tiempo, hubo un momento emotivo en el escenario. Nicole cantó “Un poco de paz”. La canción que le valió el Gran Premio de Eurovisión de la Chanson en 1982, al final tuvo que derramar una lágrima. ¿Por qué? El cantante está feliz de finalmente estar de vuelta en el escenario después de sobrevivir al cáncer, y de salir de gira nuevamente.



Crédito de la imagen: IMAGO/Christian Schroedter

Hace unas semanas recibí la que podría ser la mejor noticia de mi vida: estoy completamente sana. nicole | Fiesta en la playa de gran éxito 2023

Esta es su respuesta a la pregunta ¿Cómo estás? De un fan Los ojos del presentador también se humedecieron, y no por la tormenta que se acercaba. READ La estrella de 'Bergdoktor' Mark Keeler estropea su aparición en 'Giovanni Zarrella Show': el público está de su lado

Ross Anthony: nadar en la bañera

Como si estuviera preparado para llover desde arriba, estaba ross antonio Traiga su propia “agua”. Interpretó el clásico de Kylie Minogue “I Should Be So Lucky” (“Es por eso que hay amor”) en una bañera, que incluía patos de goma y espuma.



Crédito de la imagen: IMAGO/Christian Schroedter

Beatrice Egli y Florian Silberisen alimentaron los rumores

Luego, por supuesto, se puso caliente. Beatrice Egli no tuvo un éxito de los 80 (después de todo, nació en 1988), pero sí tuvo uno muy moderno. Cantó “Don’t Fall in Love Without Me” en el escenario por primera vez. ¡Entonces hubo mucho coqueteo! Junto a Florian Silberisen, la cantante pensó en los peinados de los años 80. Una u otra mirada acalorada entre la “mujer muy encantadora”, como llama Silbereisen a su dúo en la conversación, y el “hombre increíblemente hermoso” no podía faltar.



Crédito de la imagen: IMAGO/Imagen futura

El hecho de que los dos también canten el dúo “Only We Know” naturalmente alimenta los rumores. Como profesionales de los medios, los dos definitivamente saben lo que están buscando. Hace algún tiempo, Beatrice Egli le dijo a la agencia de noticias dpa:

La especulación está ahí de todos modos, si cantaremos juntos o no. Así que pensamos que podíamos jugar con eso un poco. Beatriz Egli | agencia de noticias alemana

Estos son los invitados de “Big Schlager Beach Party 2023”

Además de Beatrice Egli, Ross Anthony y Nicole, hubo muchos invitados de primera clase: Roland Kaiser, Thomas Anders, Howard Karpendell, Andy Borg, Michel, Matthias Remm, Julian Remm, Otti Freudenberg, Nicole, Paul Young, Limahl y estuvo en el escenario también DJ Otzi, Nick Kershaw, Jet Henning, Eloy de Jong, Samantha Fox, Joachim Witt, Lucas Cordalis, Joelina Drews, FoxxClub, Marian Rosenberg, Marina Marks y Olaf. READ Visita Wave-Gotik-Treffen sin entradas



Crédito de la imagen: MDR/JurgensTV/Beckmann

A Roland Kaiser le encanta recordar los años 80 y está feliz de estar aquí y ahora.

En realidad, la memoria siempre está cambiando. Por supuesto que fue un tiempo de éxito, pero también fue un tiempo de búsqueda y encuentro con uno mismo. Pero preferiría vivir ahora, para ser honesto, más tranquilo y relajado. Es más divertido para mí y mi entorno. Roland Káiser | material explosivo

Por supuesto, sus éxitos de los 80 “I Think It’ll Begin Again”, “Santa Maria” y “Joanna” no podían faltar en la mega fiesta en la playa.

(Este artículo se publicó por primera vez el 12/08/2023).

