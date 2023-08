¿Lesión de presentación? Especulaciones sobre las fechas del extraño viaje

La idea de 7 Against the Wild, Fritz Minnick, ya fue llevada al límite en la Temporada 2. foto: youtube

famosos

El rodaje de la tercera temporada de la exitosa serie de YouTube 7 Against the Wild de Fritz Meinecke está en pleno apogeo. La nueva temporada es muy diferente a la anterior porque se supone que es un lanzamiento de equipo.

En términos concretos, esto significa que los participantes competirán entre sí en equipos de dos este año en lugar de solos como en temporadas anteriores. Y hay otro gran cambio en la tercera temporada. Los participantes no solo tienen que sobrevivir en la naturaleza durante siete días, sino también durante dos semanas. Los desafíos diarios ya no se planifican, el enfoque debe estar en el aspecto de supervivencia.

En la segunda temporada de “7 vs. Wild”, los candidatos pasaron siete días solos en el desierto. Foto: youtube.com/7vswild

Aunque la nueva temporada no se emitirá hasta noviembre o diciembre de 2023, los nominados ya están filmando en Canadá. La especulación también va a toda velocidad. Los fanáticos no solo quieren saber la ubicación exacta, sino que también quieren encontrar pistas sobre los primeros posibles golpes. Misteriosos datos de vuelo desconciertan a los fanáticos.

Los fanáticos de 7 vs. Wild están seguros: aquí es donde están los equipos

La exageración que rodea a “7 vs. Wild” se ha acelerado nuevamente en el tercer año de la exitosa serie de YouTube. Incluso durante la filmación, que se supone que debe mantenerse en secreto del público, algunos fanáticos se convirtieron en detectives aficionados. Efectivamente, descubrieron los lugares de rodaje.

Este año, los equipos también estarán expuestos a diferentes lugares en la naturaleza.

Los fanáticos analizaron los canales de redes sociales de todos los viajeros, datos de vuelos y barcos. Así que están convencidos de que los sitios candidatos se distribuyen en dos islas en el norte de la isla de Vancouver: la isla Niggi y la isla Hope. Un miembro del equipo llamado Hauke ​​​​Kuehl publicó historias de candidatos atropellados por el helicóptero y el barco. Y según los fanáticos en Reddit, rodeó ambas islas.

Especulaciones sobre una emergencia médica en “7 vs. Wild”

El subreddit “7 vs. Wild” ahora especula sobre posibles lesiones durante el programa. Según “ingame”, un supuesto informante explicó que puede “informar de buena fuente” que ya se han eliminado tres equipos. Dos de ellos por lesiones. Según se informa, uno de ellos fue tan difícil que el equipo organizador consideró cancelar el proyecto. Sin embargo, la publicación ha sido eliminada desde entonces. Todavía se puede ver en un video en el portal.

También hay artículos sobre datos de vuelo de helicópteros. En consecuencia, se dijo que Medic Transport voló de Vancouver a Port Hardy y de regreso a Vancouver. Inicialmente, se sugirió aquí en Reddit que podría haber habido una “posible evacuación médica de Port Hardy en avión”. Sin embargo, los supuestos son ambiguos.

READ Laura Wontorra está recibiendo duras críticas del chef estrella Según los datos del vuelo, se especuló sobre una “posible evacuación médica de Port Hardy en avión”.Imagen: Radar de aviación

Al final, la mayoría de los usuarios están convencidos de que se trataba de un paseo de entrenamiento. Como escribió un usuario:

“Apostaría más a un vuelo de entrenamiento, ya que antes de regresar a Vancouver tuvo un ‘toque y listo’ en Port Hardy y luego aterrizó allí nuevamente. Si estuvieran evacuando a alguien, ciertamente no lo harían”.

Según una contribución de crowdfunding a “7 vs. Wild”, “no se puede descartar” que realmente existiera una emergencia médica. Luego vino la actualización del martes: “El avión de ayer vuelve a hacer sus rondas sobre Port Hardy/Port McNeil. Creo que ahora se puede decir con certeza que estos son solo vuelos de entrenamiento”. Sea como fuere, lo obvio: un viaje también podría ser una emergencia que no estaba relacionada con “7 vs. Wild”.

La temporada 3 de “7 vs. Wild” se puede ver en solo unas semanas

La tercera temporada de la exitosa serie de YouTube se emitirá en noviembre/diciembre. Esta vez no en el canal del inventor Fritz Meinecke, sino en un canal de YouTube especialmente creado.

Estos siete equipos compiten entre sí: