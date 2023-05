Anna Ermakova tiene posibilidades de triunfar – Polanque habla claro

Anna Ermakova quiere ganar el título de Let’s Dance en 2023.Foto: www.imago-images.de / imago imágenes

famosos

Las semifinales de “Let’s Dance” se llevaron a cabo el viernes por la noche. Para Ekaterina Leonova y el psicoanalista Timon Krause, el sueño de la superestrella del baile de 2023 ha terminado. Estuvieron a punto de llegar a la final. Porque el error de Philippe Boys al final dejó todo abierto, el bailarín profesional Christian Polanque está convencido. Sin embargo, al final no fue suficiente para los dos. En la final del próximo viernes se enfrentarán Anna Ermakova, Philip Bowie y Julia Butux.

El profesional Bolan, quien fue eliminado al mismo tiempo, se mostró más que satisfecho con la actuación de la celebridad en semifinales. Todos tuvieron al menos un baile que mostró las fortalezas de cada individuo, al que rinde homenaje en un video de Instagram Live. Sobre todo, su contemporánea Anna Ermakova le causó una impresión favorable. “Realmente un gran baile (…). Creo que fue realmente genial”.Celebrando a la hija y pareja de baile de Boris Becker, Valentine Lusin. Una vez más, la favorita “Let’s Dance” obtuvo una gran cantidad de puntos por parte del jurado.

Anna Ermakova es la favorita de “Let’s Dance”.Foto: www.imago-images.de / imago imágenes

Anna Ermakova podría escribir la historia de “Let’s Dance”

En la final, Anna Ermakova tuvo la oportunidad de hacer algo histórico. Podría haber logrado la puntuación global más alta de la historia en una final de Let’s Dance. Los fanáticos llamaron la atención de la bailarina profesional en Instagram. Pero no piensa mucho en las comparaciones entre las diversas temporadas de “Let’s Dance”, como lo ha confirmado muchas veces en el pasado. “Si funciona, estoy feliz por ello. Es una declaración para esta temporada, pero no creo que sea una declaración para otras temporadas”.Pollán lo deja muy claro y continúa: “No me gustan esas cosas, no creo que se puedan traspasar puntos de una temporada a otra”.

Él mismo ya ha ganado una temporada sin llegar ni a los 30 puntos. Señala que si colocó sus bailes en ese momento en relación con otros bailes de 30 puntos, podría haber valido los 30 puntos en ese momento. “Creo que es muy difícil hacer comparaciones aquí”, dice, “porque puedes ver a las parejas bailando una contra la otra”. “Ese no es el objetivo de un programa como este. No es una competencia”, advierte.

“Es un espectáculo entretenido”, advierte Polanque.

En su opinión, un hombre famoso no puede compararse con una dama famosa. Por supuesto, tendrán que aprender los pasos de baile en “Let’s Dance”, pero por lo demás son “tareas completamente diferentes”.

Él cree que muchos fanáticos ven “Let’s Dance” y las calificaciones como “demasiado estrictas” o “demasiado deportivas”. Pollán explica: “También tengo que decirme a mí mismo una y otra vez: es un espectáculo entretenido en el que es más importante cómo se comportan los individuos que quién es el mejor”.