Presión inevitable: estos candidatos se sienten atraídos por ‘Summer House of the Stars’

La Casa de Verano de las Estrellas está abierta de nuevo: ocho parejas de celebridades tienen la oportunidad de ganar mucho dinero, pero tienen que prescindir de casi toda privacidad. Hay un problema preprogramado.

Las conjeturas ya están descartadas: RTL ha anunciado las ocho parejas famosas que se trasladarán a “Das Sommerhaus der Stars” este año y tocarán por 50.000 euros. La lista de 16 principales candidatos ya sugiere: Tampoco esta vez habrá tranquilidad en la Casa de la Miseria.

Como era de esperar, estarán allí la empresaria Claudia Aubert, de 61 años, y su pareja, Max Suhr, de 24, así como la pareja de la vida real Aleksandar “Alex” Petrovic y Vanessa Nuato. Este último formó parte de “Temptation Island VIP” en 2022. Alex asistió con su novia, Cristina Demetriou, fue seducido por Vanessa y salieron del programa como la nueva pareja.

El ex actor de “GZSZ” y estrella de Jungle Camp Eric Steveste, su esposa Edith, los actores de telerrealidad Maurice Dziwiak y Ricarda “Rikki” Ratz, así como la nominada a “Celebrity Big Brother” Valentina Doronina y Kan Kaplan se unirán a la “Summer House”. El cantante de pop Tim Tubitt y la también cantante Malee Karina Krone realizarán el entretenimiento musical. La ex esposa del Rey de la Selva, Justine Dibble, y Arben Zekic, la actriz de telenovelas Pia Tillman y el participante de “Bachelor in Paradise”, Zico Banach, también protagonizan la fiesta.

Según RTL, el rodaje de la temporada 8 ya ha comenzado, las ocho parejas se han mudado a la “casa de verano”, o como la describe RTL, la “pequeña casa de la miseria”: las celebridades esperan una “cocina apestosa, casi sin espacio para mirar.” , muchos ángulos para volverse descuidado, así como el modelo de celda húmeda de “fuente de estrés”.

Como siempre, los nuevos episodios de “The Summer House of the Stars – Battle of the Celebrity Couples” se transmitirán en RTL (o RTL+) a fines del verano, sin fecha exacta aún.