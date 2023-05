“Más vergonzoso que 0 puntos” o ¿nadie recibió la mención?

tz mundo

de: teresa toth

está dividido

La aparición de Elton en ESC este año causó emoción en la red. Parece que solo unos pocos entendieron sus bromas sobre la presentadora de ESC Hannah Waddingham.

MUNICH / LIVERPOOL – Elton tenía una tarea importante para el Festival de la Canción de Eurovisión 2023: se le permitió al gerente presentar la partitura del jurado alemán en vivo frente a una audiencia de millones. La forma en que lo hizo causó diversión en Internet, algunos incluso calificaron la actuación como incómoda.

Antes de leer los puntos, Elton estiró una pequeña galleta en la cámara en el ESC final. © ESC / Captura de pantalla Twitter

Elton en ESC 2023: “¿Te gustaría una galleta alemana?”

Es posible que muchos aún conozcan al hombre de 52 años, ya que fue el “aprendiz de espectáculo” de Stefan Raab. Allí toma regularmente pequeños programas en los formatos “TV total” y “Schlag den Raab”. Mientras tanto, Elton, de quien solo se conocen algunos detalles privados, es uno de los mejores presentadores de televisión de Alemania. Esto le valió el honor de asumir el puesto de ESC en Barbara Schöneberger después de siete años; no fue una buena elección, según algunos usuarios de Twitter.

“Elton está inequívocamente avergonzado”, dijo un usuario en Twitter. “Más vergonzoso que 0 puntos”, agregó otro. Quizás el motivo de las demoledoras críticas fue el saludo de Elton al último club ESC de los anfitriones: “A Moin Moin from Hamburg”, se escuchó al artista sonriendo a la cámara cuando fue transferido a Liverpool. Luego sacó una pequeña caja y extendió una galleta a la cámara: “¿Quieres una galleta alemana?” Elton preguntó a los moderadores por el Festival de la Canción de Eurovisión 2023, antes de volver a guardar la caja y, riéndose, procedió a asignar puntos.

Discusiones sobre Elton tras puntuar aparecen en ESC Final: La broma referida a una conocida serie

“¿Quién escribió este guión para Elton? ¿Qué es esto, por favor?”, preguntó un usuario de Twitter sorprendido. Sin embargo, los críticos de ESC no parecían darse cuenta de que la apariencia de Elton no era solo una broma de su propia creación, sino una referencia a la conocida comedia de situación “Ted Lasso” en Apple TV. Un usuario comentó: “Estoy seguro de que todos los usuarios que encontraron vergonzoso a Elton nunca habían visto a Ted Lasso”.

serie ted lasso canal Camello número de temporadas Three (Primera emisión: agosto de 2020)

La serie gira en torno al entrenador de fútbol ficticio Ted Lasso, quien recibe un ascenso sorpresa para entrenar a un equipo profesional. En la primera temporada, Ted le lleva a su jefa, Rebecca, un paquete de galletas todos los días, un elemento básico de la trama, diseñado para mostrar los esfuerzos del entrenador para ser agradable en su nuevo trabajo. La actriz británica Hannah Waddingham interpretó a Rebecca. El mismo que dirigía el ESC de este año y al que iba dirigida la bromita de Elton.

Elton en ESC 2023: el presentador se mostró satisfecho con la referencia de Ted Lasso

Los fanáticos de la serie estaban satisfechos con la referencia incorporada. “Supongo que no conoces a Ted Lasso. Encontré la entrada muy agradable y divertida”, comentó un usuario de Twitter en una de las devastadoras publicaciones en línea. Muchos otros se unen: “Los resultados significan que todos aquí le ganan al pobre Elton porque no consiguieron a su dulce persona Ted Lasso”, defiende un usuario de Twitter al medio alemán. El propio Waddingham entendió de inmediato la sugerencia de Elton y se rió a carcajadas cuando Elton le presentó una torta dulce.

Debates sobre Elton tras la ESC: su indumentaria también es motivo de críticas

Pero no fue solo la broma de galletas de Elton lo que entusiasmó a la gente, algunas personas también se quejaron de su conocimiento del inglés y su elección de ropa en las redes sociales. “La broma era linda, pero Elton era el único que ni siquiera podía hablar inglés correctamente. El tartamudeo era realmente vergonzoso”, dice un usuario. Algunos no podían aceptar que el humorista solo llevara una camiseta debajo de la chaqueta: “¿Elton no lleva camiseta?”. o “Los puntos más empinados de todo, Alemania: Elton”.

Desfile militar, “ranas” y caballeros del rock oscuro: estos fueron los disfraces más locos en ESC 2023 Ver galería de fotos

El mismo Elton aún no se ha pronunciado sobre el sensacionalismo de los medios. La mañana después de ESC 2023, simplemente publicó una foto de su desayuno en su historia de Instagram: un rollo de frijoles y queso con las palabras: “Desayuno ahora… después de una noche llena de pensamientos en tu cabeza”. El artista no reveló si los pensamientos giraban en torno a su controvertida apariencia o la amarga derrota de ESC de la banda alemana Lord Of The Lost. (rrrr)