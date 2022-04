“La batalla de las estrellas de la realidad”: el regreso de esta prostituta me ha hecho tambalear – gente

La primera celebridad basura abordó la lujosa playa…

El miércoles por la noche, RTLZWEI envió su mensaje “Batalla de estrellas de la realidad“A la próxima temporada. Entre los garantes de los disturbios esta vez: experto Zoff Elena Meras (29) Actor “Berlín de noche” lago enero (37) Estrella de la realidad Yassen Mohamed (29), mamá Katzenberger Iris Klein (54) y el ex “juez despiadado” ronald concha (63). Sin embargo, el que causó un problema real fue el que probablemente nadie estaba en su lista.



Tampoco dejes que Tessa Jay Leyk se lo cuenteFoto: RTLZWEI, Banijay Productions Alemania RTLZWEI



Después de nueve años de abstinencia en la televisión, hubo una molestia Tessa Bergmeir (32) su devolución de basura. Una vez mostró su dedo apestoso en “Next Top Model de Alemania”. En la playa de Phuket, Tailandia, rápidamente cristalizó en otras: Tessa siguió siendo la misma.

Cuando la saludaron, Elena se encogió de hombros Miras de todas las personas. Para ello, la candidata Nina Kristen (39 años) recibió una frenética fiesta de gritos. Roland Schell cava: “Ni siquiera mi perro está feliz cuando llego a casa”.



La exposición llegó a lomos de un caballo: Elena MirasFoto: RTLZWEI, Banijay Productions Alemania RTLZWEI



Miras encuentra a su enemigo íntimo. Llegó el enfrentamiento entre los Súper Cabras. Tessa sobre la Conciencia de la Realidad: “No tengo idea de quién es”. Elena juega con Shel: “Ese no es mi estilo en absoluto. No me gustan ese tipo de cosas”.

Para la cena había carne de res a continuación. Tessa estaba molesta con su estilo de vida vegano, pero trató cada pregunta como un ataque. “Tampoco voy a hablar contigo sobre tu comida”.



Esta comida no fue civilizada: había mal olor al comienzo de la temporadaFoto: RTLZWEI, Banijay Productions Alemania RTLZWEI



Elena recibió una parte adicional de flechas venenosas. Tessa la acusó de cotillear en secreto sobre ella en la mesa. “Necesitas transmitir, ¿verdad?”, exclamó el residente de Hamburgo. Para Meraas, estaba claro: “Ella me odia. Antinatural. ¡Esto son celos!”

Otros también se pelearon con el modelo anterior. Jan Lake incluso pensó: “Ella vive en un mundo paralelo”. Tessa no quería escuchar críticas de él. Su análisis: “Se mete en las cosas con tanta agresividad. ¡No tiene absolutamente ningún respeto!”



Jan Lake estaba un poco gruñón en la mesa, también se peinó con Tessa.Foto: RTLZWEI, Banijay Productions Alemania RTLZWEI



Incluso la estrella del culto “Bauer sucht Frau” Schaefer Heinrich (55) no se llevaba bien con Tessa. “Esta mujer no trabaja para nada”. Al final, su amiga más joven, Nina Kristen, se quedó con ella. Por otro lado, Elena se había comido al candidato para siempre.

Cuando se suponía que ambos jugarían un juego de dos jugadores, la situación se intensificó. Meraas interrumpió una molesta entrevista conjunta. La influencer estaba hirviendo. “Tuve que salir porque estaba flipando. No le puedes explicar nada”, exasperó el detective de la tele. Sharon Trovato (30).



Elena Meras vomita en el culto de Shepherd HeinrichFoto: RTLZWEI, Banijay Productions Alemania RTLZWEI



Sólo uno ha sobrevivido a las controversias en la actualidad. Como Iris Klein contrajo coronavirus antes del inicio y estaba en cuarentena, su rostro apareció en un iPad conectado a un perchero.

Con el profesional no deseado Mauro Corradino, de 51 años, todavía tiene la última palabra. Ambos se sumaron al campo como último candidato, y así se les permitió decidir sobre la primera salida. No eran solo las rodillas de Tessa las que temblaban.

Pero fue una completa sorpresa para Sharon Truvato, quien de inmediato se echó a llorar. Eris: “Creemos que no te sientes muy cómodo aquí. Tenemos que llevar a alguien”.

El hecho de que Shell y Bergmer se estuvieran riendo en la última fila enfureció a Mauro, quien no quiso seguir viendo la acción. “¿Podemos ir?” Llamó a un trabajador de producción. Sin esperar respuesta, la estrella corrió hacia el baño.

La próxima escalada definitivamente está en los bloques de inicio…