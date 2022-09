La brecha de Me gusta nos hace menos populares que nosotros.

Desafortunadamente, la brecha de gusto también tiene uno. el lado negativo. Como resultado, nunca llegamos a la conclusión de que la situación con un archivo nuevos conocidos O alguien que no hemos visto en mucho tiempo, suavemente El. En cambio, nos tiras hacia abajo mentalidad incómodaRecoge cada segundo de la conversación. nos muestra Comportamiento o frases estúpidas.que podría no haber estado allí en absoluto o llegar a la otra persona sin ningún problema. Algo pequeño: La brecha de semejanza nos hace pensar que somos menos populares de lo que realmente somos.. Como resultado, comenzamos a estresarnos más rápidamente cuando se trata de conocer gente nueva, o simplemente en situaciones como esta. para evitar. ¡Esto no tiene que ser! La investigación de Gus Cooney encontró que nosotros Siempre es cada vez mejor y más popular.. Si recuerdas esto, de ahora en adelante puedes estar más relajado y sólo tu ¡está siendo!