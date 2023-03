La cabeza del mundo, Ashava, no apareció

La fase beta de Diablo 4 está en pleno apogeo. Los pedidos anticipados han podido comenzar su caza virtual de demonios desde el 17 de marzo de 2023, y todos los demás pueden hacerlo del 24 al 26 de marzo de 2023. De antemano, Blizzard ya había adelantado una gran cantidad de contenido que los jugadores esperan. Una parte clave de la versión beta es la batalla contra el jefe mundial Ashava, que según Blizzard es “un torbellino de corrupción”. Se dice que tiene dos enormes hojas en el antebrazo y la capacidad de cubrir el suelo con un veneno repugnante.

Diablo 4: ¿Por qué el jefe del mundo ha causado problemas?

Para derrotar a Ashava, los jugadores deberán unirse. Entonces debe haber un rico botín. El plan original era que el Jefe Mundial Ashava apareciera el 18 de marzo de 2023 entre las 6 p. m. y las 8 p. m. Cualquiera que se perdió este período tuvo otra oportunidad a la mañana siguiente entre las 6 y las 8 a.m. Desafortunadamente, no salió nada al principio: como se hizo evidente rápidamente, el jefe mundial de Ashava no se había vaciado a tiempo a las 6 p.m.





Esta acción despertó de inmediato gran escarnio en la comunidad. Entonces hablaron sarcásticamente con la tienda sobre si el jefe todavía estaba en Cola de inicio de sesión Tropezará o si no la tiene acceso temprano Ha comprado. Afortunadamente, llegó una solución rápida. La razón dada fue simplemente que aparecieron problemas. Ashava finalmente apareció una hora más tarde, por lo tanto, a las 7 p.m. Este domingo, también, la fecha se movió a las 9 a.m. para el final del líder mundial. Pero finalmente funcionó.