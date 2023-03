Aspectos destacados de la serie Xiaomi Mi 13, detalles y predicción de precios

El Mobile World Congress de este año también proporcionó a Xiaomi una plataforma para exhibir la serie de teléfonos inteligentes de este año. Aquí presentamos la información más importante sobre Xiaomi 13, 13 Pro y 13 Lite y discutimos brevemente la posible evolución del precio.

Se acaba de presentar en febrero en el Mobile World Congress de Barcelona, ​​y ya lleva unos días disponible. El fabricante chino de smartphones nos complace con su última serie de teléfonos insignia, que se han hecho un hueco en el segmento de los productos de gama alta no solo en cuanto a tecnología, sino también en cuanto a sus precios.

Xiaomi 13, junto con sus variantes Pro y Lite, está en lo más alto y le declara la guerra a Apple y Samsung. En este artículo, no solo queremos echar un vistazo más de cerca a las características y los detalles técnicos, sino que también queremos abordar la cuestión de hasta qué punto los Xiaomi 13, 13 Pro y 13 Lite pueden mantener su precio de venta recomendado en las próximas semanas. .

Como siempre, se presta la máxima atención a los ahorros potenciales para los clientes finales. Al igual que Apple, Samsung y otros fabricantes de teléfonos inteligentes, Xiaomi solo puede mantener su precio estable hasta cierto punto.

©Xiaomi

Aspectos destacados de Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro y Xiaomi 13 Lite:

Por supuesto, primero nos gustaría entrar en los detalles más importantes de la nueva serie Xiao 13. Para que le quede claro a la hora de recopilar los aspectos más destacados, los hemos resumido en una pequeña tabla. Cuando se trata de colores, el Xiaomi 13 Pro no es tan colorido como sus hermanos, el 13 y el 13 Lite.

Si bien el Xiaomi 13 Pro solo está disponible en blanco y negro, también puede obtener el Xiaomi 13 en verde rosa y en blanco y negro. Además de su versión en negro, Xiaomi 13 Lite también ofrece los colores Lite Pink y Lite Blue.

Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13 Lite HD+6.36″ AMOLED

20:9, 2400×1080 QHD+ 6.73″ AMOLED

20:9, 3200×1440 FHD+ AMOLED de 6,55 pulgadas

20:9, 2400×1080 Plataforma móvil Snapdragon® 8 Gen 2 Plataforma móvil Snapdragon® 8 Gen 2 Snapdragon® 7 Gen1 8 GB + 256 GB

(RAM) 12 GB + 256 GB

(RAM) 8 GB + 128 GB

(RAM) Lente profesional Leica

LEICA VARIO-SUMMICRON 15-75 f/1.8-2.2 ASPH Lente profesional Leica

LEICA VARIO-SUMMICRON 14-75 f/1.9-2.2 ASPH camara trasera:

– Cámara principal Leica de 50MP

– Cámara teleobjetivo Leica de 10 megapíxeles

– Cámara Leica Ultra Gran Angular de 12MP camara trasera:

– Cámara principal Leica 1, 50 megapíxeles

Cámara con teleobjetivo Leica de 75 mm, 50 MP

– Cámara Leica Ultra Gran Angular de 50 MP camara trasera:

– Cámara gran angular de 50MP

– Cámara gran angular de 8MP

– Cámara macro de 2 megapíxeles Cámara para selfies de 32 MP Cámara para selfies de 32 MP Cámara gran angular de 32MP batería de 4500 mAh Batería de 4.820 mAh batería de 4500 mAh Altavoces duales

Dolby Atmos® Altavoces duales

Dolby Atmos® Dolby Atmos® Resistente al agua hasta una profundidad de 6 metros durante un máximo de 30 minutos (IP68) Resistente al agua hasta una profundidad de 6 metros durante un máximo de 30 minutos (IP68)

Por supuesto, esta tabla no proporciona una descripción completa de todas las especificaciones de los nuevos modelos Xiaomi 13. Sin embargo, brinda asistencia inicial en la toma de decisiones para determinar si el Xiaomi 13, 13 Pro o 13 Lite cumple con sus requisitos específicos.

Como es típico con todos los demás fabricantes de teléfonos inteligentes, la versión Pro ofrece algunas características que no se encuentran en el modelo estándar. Die Lite-Version ist, wie der Name es schon vermuten lässt, eine abgespeckte Variante und somit vor allem an diejenigen gerichtet, die nicht zwingend die ultimative High-End-Camera in ihrem Handy benötigen, or einfach nicht deßrmaen viel Geld für ein Smartphone usgeben gustaría.

Las mayores diferencias entre los tres modelos se pueden ver principalmente en Xiaomi 13 Lite. Tiene dos cámaras frontales, pero un bloque de cámara mucho más pequeño en la parte posterior en comparación con Xiaomi 13 y 13 Pro. Xiaomi también ha desarrollado las cámaras 13 y 13 Pro con el fabricante alemán de cámaras Leica. Desafortunadamente, Xiaomi 13 Lite no aprovechó esta tecnología de punta.

Xiaomi 13 y Xiaomi 13 Pro tienen cámara Leica gran angular y cámara Leica teleobjetivo. Sin embargo, el Xiaomi 13 Pro también tiene aquí 50 megapíxeles, mientras que el Xiaomi 13 tuvo que disfrutar de menos megapíxeles con estas dos cámaras.

Vemos otras diferencias entre los tres modelos en sus dimensiones y pantallas. Mientras que el Xiaomi 13 Pro tiene la pantalla y resolución más grande con 6,73 pulgadas, el Xiaomi 13 mide 6,36 pulgadas y el 13 Lite mide 6,55 pulgadas. Hay que destacar que Xiaomi 13 es el modelo más pequeño en cuanto a tamaño. Sin embargo, los tres modelos pueden proporcionarle una frecuencia de actualización de 120 Hz.

Precios de los modelos Xiaomi 13:

Como se anunció anteriormente, Xiaomi 13, 13 Pro y 13 Lite también han llegado a la categoría de teléfonos inteligentes de gama alta en términos de precio. Según la variante deseada y según los requisitos, no sólo merece la pena comparar los tres modelos en cuanto a tecnología, sino que Xiaomi 13, 13 Pro y 13 Lite también se diferencian en precio con los siguientes PVP:

Xiaomi 13 999,90 €

Xiaomi 13 Pro 1299,90 euros

Xiaomi 13 Lite 499,90 euros

Los precios que se muestran son los que figuran en el sitio web del fabricante. Dado que los tres modelos “solo” vienen con una variante de almacenamiento (256 GB para Xiaomi 13 y 13 Pro, y 128 GB para Xiaomi 13 Lite), estos precios no son variables.

A la luz de los grandes rangos de precios, definitivamente vale la pena repensar sus propios reclamos. Además, como con todos los demás teléfonos inteligentes, también existe la posibilidad de ciertos cambios de precios en el futuro.

Después de solo tres meses, el Xiaomi 13 podría bajar de precio, por ejemplo, en un promedio del 31%. Esto será unos 300 € menos que el PVP. Así que si te desanimas por el modelo estándar y estás impaciente hasta mediados de junio, puedes comprar el Xiaomi 13 por unos 690 euros. Según las previsiones no vinculantes, Xiaomi 13 Pro verá una caída de precios menos severa.

Después de unos tres meses, el precio puede bajar un 22%, hasta los 1.000 euros. La tendencia es que cuanto más esperes para comprar, más bajos serán los precios. Los cálculos de previsión se basan en la evolución de precios de los modelos anteriores y, por supuesto, solo muestran una de las muchas posibles evoluciones de precios para los modelos Xiaomi 13.

fuentes: xiaomiY comunicaciones móviles freenetY ideal