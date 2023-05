La causa oficial de la muerte ahora ha sido determinada.

Página principal mundo

La leyenda de la música Tina Turner falleció, y un portavoz de la estrella mundial anunció su muerte. El mundo lloró a la “Reina del Rock and Roll”.

Actualización del 25 de mayo a las 6:31 a. m.: El ministro de Salud, Karl Lauterbach (SPD), también informó sorpresivamente de la muerte de Tina Turner. Señala una vieja entrevista que Turner hizo con el portal de salud showyourkidneyslove.com y dice: “Una descripción impresionante de Tina Turner de cómo la homeopatía destruyó sus riñones”. Esto llevó a un derrame cerebral y diálisis.

Actualización del 25 de mayo a las 21:02: Según informes de los medios, ahora se debe conocer la causa de la muerte de Tina Turner. Se dice que el ícono de la música murió por causas naturales. correo diario Aprendí de los voceros del cantante. El hombre de 83 años murió después de una enfermedad prolongada no especificada. Expediente médico de Tina Turner Era alta y tenía cáncer de colon y presión arterial alta, entre otras cosas.

Actualización del 25 de mayo a las 17:14: El mundo lamenta la pérdida de Tina Turner. Ahora la cantante estadounidense Beyoncé se ha pronunciado sobre la muerte de la leyenda del rock. “Mi amada reina”, escribió la cantante en su sitio web, que incluye una foto de los músicos. Te amo infinitamente. Estoy muy agradecida por tu inspiración y todos los caminos que allanaste para mí. Eres fuerza y ​​resiliencia. Eres el epítome de la fuerza y ​​la pasión.

Actualización del 25 de mayo a las 13:50: La leyenda del rock de duelo Tina Turner también es genial en el municipio suizo de Küsnacht. Mientras tanto, los residentes lloraron con flores y velas en Villa Algonquin en el lago de Zúrich. El icono del rock vivió allí hasta su muerte.

Turner, que es suizo por elección, se mudó a la villa en 1998. Los fanáticos y los residentes ya se habían reunido frente a la puerta de entrada de la propiedad el miércoles por la noche. Un letrero también dice “Simply The Best”, una referencia a uno de sus mayores éxitos.

Actualización del 25 de mayo a las 11:41 a. m.: El mundo lamenta la pérdida de Tina Turner. Incluso la Administración Federal de Aeronáutica y del Espacio (NASA) de EE. UU. compartió sus condolencias en su cuenta de Twitter. Refiriéndose a una de sus canciones, la NASA escribió: “Simplemente la mejor, la leyenda de la música Tina Turner brilla en el escenario y en millones de corazones como la ‘Reina del Rock and Roll’. Su legado vivirá para siempre entre las estrellas”. Cientos de miles de personas ya han respondido a esta publicación.

La leyenda de la música y cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, también lamentó la muerte de Turner: “Estoy muy triste por el fallecimiento de mi maravillosa amiga Tina Turner. Era realmente una artista y cantante muy talentosa. Era inspiradora, cálida, divertida y generosa”. dijo el británico de 79 años en Twitter. Publica una foto de los dos juntos. “Ella me ayudó mucho cuando era pequeño y nunca la olvidaré”.

‘La estrella que nunca se desvanecerá’: la respuesta de Obama a la muerte de Tina Turner

El expresidente estadounidense Barack Obama también respondió a la muerte del difunto músico. “Tina Turner era fuerte, imparable e implacablemente ella misma”, escribió Obama en Twitter. Y agrega: “Ella habló y cantó su duelo con alegría y dolor”.

El exjefe alude a los triunfos y tragedias del artista. “Hoy nos unimos a los fanáticos de todo el mundo para honrar a la reina del rock and roll y una estrella que nunca se desvanecerá”, declara Obama.

Tina Turner ha muerto – celebridades alemanas que también lloraron ‘Powerfrau’

El artista de televisión Thomas Gottschalk también comentó sobre la muerte de Tina Turner. El moderador escribe “Wetten dass…?” En Instagram: “Era una mujer fuerte. ¡Una de mis primeras y últimas! Una de sus canciones se llamaba: ‘Quizás eras una reina’. También era para mí”.

Artículo original del 24 de mayo a las 20:54: El ícono del rock Tina Turner falleció a la edad de 83 años. El portavoz de Turner confirmó la muerte de la cantante, quien vivió por última vez en Suiza. Al principio, los medios británicos informaron unánimemente sobre este asunto. El músico se durmió para siempre tras una “larga enfermedad en su casa de Suiza”.

No se conocen detalles sobre la causa de su muerte. Sin embargo, Turner siempre ha sufrido enfermedades en los últimos diez años. Tuvo un derrame cerebral, un trasplante de riñón y le diagnosticaron cáncer de colon.

La leyenda de la música Tina Turner muere ‘después de una larga enfermedad’; aún se desconoce la causa de la muerte

“Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de Tina Turner”, la página de Instagram verificada de la cantante, que incluye éxitos como “Private Dancer”, “Simply The Best” y “What Love Got To Do With It”, dijo el Miércoles. Turner ha deleitado a “millones de fanáticos en todo el mundo” con su música.

La página de Facebook verificada de Turner también declaró: “Hoy nos despedimos de una querida amiga que nos deja todo su mayor trabajo: su música”.

También conocida como la “Reina del Rock and Roll”, Turner ha cautivado a los fanáticos de todo el mundo con su poderosa voz, moda vanguardista y energía infinita. Especialmente en los años 80 y 90 alcanzó el estatus de verdadera superestrella. En 2009 se retiró tras su gira de despedida.

Tina Turner está muerta: el ícono pasó sus últimos años en Suiza

Rara vez apareció en público después de eso, por ejemplo, para promocionar un libro o un musical sobre la historia de su vida. Vivía con su pareja alemana, Erwin Bach, que era 16 años menor que ella. La década de 1990 en el lago de Zúrich, Suiza. Los dos celebraron una lujosa boda allí en 2013. Incluso Turner luego aceptó la ciudadanía suiza.

Saltó a la fama como dúo con su entonces esposo Ike Turner en las décadas de 1960 y 1970. Videos como “River Deep – Mountain High” y “Nutbush City Limits” asaltaron las listas de éxitos en muchos países. Como reveló Turner mucho más tarde, el matrimonio fue un calvario para ella. Ike la golpea y la intimida. Ella se fugó con él a la edad de 37 años. Turner renunció a todos los reclamos financieros de la co-creación musical para superar rápidamente el divorcio y comenzar una carrera en solitario.

Cáncer de colon, insuficiencia renal y accidente cerebrovascular: el largo historial médico de Tina Turner

A los 45 años, vuelve a ser el centro de atención: el álbum “Private Dancer” fue su avance en solitario en 1984. Desde entonces, ha llenado estadios y salas de música de todo el mundo. Ha tenido varios hits: “¿Qué tiene que ver el amor con eso?” , “Proud Mary”, “We Don’t Need Another Hero” o “Be Soft With Me Baby” son solo algunos ejemplos.

Sin embargo, la vida de Turner estuvo plagada de tragedias, como la muerte de sus dos hijos, quienes le fallecieron a la edad de 59 y 62 años, respectivamente. Ella misma sufrió un derrame cerebral, cáncer de colon e insuficiencia renal, y donó un riñón de su esposo en 2017. Poco se sabe sobre la causa de su muerte. (jv con material de dpa)