¡Pierde 18 kilos sin hacer dieta! Mimi Fiedler hizo exactamente eso con simples consejos para perder peso

El problema: después de beber alcohol vino el atracón. Mimi Fiedler pronto ganó más peso de lo que le hubiera gustado, con consecuencias desagradables y visibles. Ella escribió en Instagram: “Pronto descubrí que no era una celulitis extrema por subir de peso, sino un lipedema de primer grado”.

“Me desintoxicó y me dijo que me fuera a la mierda. Todos los días si tenía que hacerlo”, continúa Fiedler en el Post. “Y estaba enojado. Muy, muy enojado. También porque tenía que disciplinarme y hacer ejercicio”.

Los deportes, la disciplina y una dieta modificada son rutinas que desde entonces se han convertido en una parte integral de la vida de Fiedler. Lo que significa, en detalle: Mimi Fiedler come desde la 1:00 p. m. como mínimo; el ayuno intermitente es la palabra mágica. Los carbohidratos son tabú. ¿Y qué hay de los deportes? Oh bien. “El deporte es lo que popularmente llamo un calentamiento”, escribe Fiedler con autodesprecio. Pero no importa, porque el resultado es claro: “Me siento más viva y más cercana a mí misma”.

PRESENTE /Instagram/NDR