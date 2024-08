La demencia altera la personalidad: cinco signos típicos

periódico Fulda tutor salud

de: Barra de tiro Natalie Hall

Mientras que la enfermedad de Alzheimer se manifiesta a través de la pérdida de memoria, la demencia frontotemporal altera la personalidad. Cinco síntomas distintos.

Fulda – De las 50 formas diferentes de demencia, la llamada demencia frontotemporal (DFT) es una forma bastante rara, causada por la muerte de las células nerviosas en la frente y las áreas temporales del cerebro, el lóbulo frontal (lóbulo frontal). y el lóbulo temporal (lóbulo temporal). Este modelo llamó la atención. Demencia provocada por el famoso actor estadounidense Bruce Willis.

La causa de la muerte celular aún se desconoce en gran medida Iniciativa de investigación del Alzheimer e. contra Mencioné. En algunos casos, la demencia frontotemporal, también llamada “enfermedad de Pick” o “enfermedad de Pick”, es causada por cambios en la composición genética. De acuerdo a Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas e. V. (Disney) La demencia frontotemporal afecta con la misma frecuencia a hombres y mujeres.

Cuando la demencia cambia tu personalidad: cinco primeros síntomas típicos

Hay una mayor incidencia de la enfermedad dentro de la familia. Las enfermedades metabólicas también son un factor de riesgo. Según el estudio, casi todos los pacientes muestran cambios en la personalidad y el comportamiento interpersonal en una etapa temprana. Asociación Alemana de Alzheimer e. Quinto..

Los primeros síntomas de la demencia frontotemporal pueden aparecer a una edad temprana, antes de los 30 años. Los afectados pueden llamar la atención porque de repente muestran un comportamiento frío, imprudente o incluso agresivo. © Biblioteca de imágenes científicas/Imago

El hecho de que la personalidad y el comportamiento estén alterados en la demencia frontotemporal puede explicarse por el hecho de que, entre otras cosas, las emociones y el comportamiento social están controlados por los lóbulos frontal y temporal afectados. 24vita.de informa. Los primeros síntomas típicos de la demencia frontotemporal incluyen:

Pérdida de empatía

Indiferencia e indiferencia

Limpieza, también desde el punto de vista sexual

Comportamiento agresivo, nervioso e inapropiado.

Tacto

Los primeros signos de demencia: once síntomas que pueden indicar la enfermedad Ver la serie de imágenes

Algunos pacientes también aparecen Trastornos evidentes del habla.Especialmente dificultades para encontrar palabras. Sólo más tarde La demencia frontotemporal, como la enfermedad de Alzheimer, afecta la memoria afectado. uno La demencia frontotemporal suele comenzar mucho antes que la enfermedad de AlzheimerEn promedio, entre 50 y 60 años. Las personas más jóvenes que desarrollan la enfermedad tienen menos de 30 años, pero algunas solo tienen más de 60 años.

Establecer metas personales y lograr deseos finales a pesar de los síntomas de demencia Aunque diagnosticar la demencia puede resultar difícil: Los afectados aún deben fijarse objetivos personales.Resuelva sus asuntos, como las finanzas, en una etapa temprana con el apoyo de familiares u otra ayuda profesional y, sobre todo, cumpla sus últimos deseos.

Ya sea ahora demencia de alzheimerdemencia vascular, demencia de parkinson O la demencia frontotemporal; sin embargo, la enfermedad también supone un gran desafío y una carga para los familiares. La persona que alguna vez conociste cambia cada vez más a medida que pasa el tiempo. Vivir con alguien con demencia frontotemporal es más difícil para los familiares debido al comportamiento incontrolable, la agresión y la imprevisibilidad de los síntomas. La falta de simpatía y la creciente preocupación por familiares y amigos a menudo no es fácil de soportar, como también lo es Asociación Alemana de Alzheimer e. contra De las vivencias de los afectados.

Cuando la demencia cambia la personalidad: diagnosticar la demencia frontotemporal es difícil

Diagnosticar la demencia frontotemporal puede resultar difícil. Debido a problemas evidentes de conducta y cambios de personalidad, a menudo se sospecha de otras enfermedades como manía, esquizofrenia, alcoholismo oculto o depresión.

Es útil que los afectados tengan a su lado un médico que pueda hacer un diagnóstico muy certero, incluidos los familiares, según el principio de exclusión. Puede surgir información importante y crucial a través de conversaciones con personas cercanas a usted.

Pruebas sencillas, como el miniexamen del estado mental, la prueba del reloj y la prueba DemTect, pueden mostrar si hay demencia. La prueba Frontal Behavioral Inventory fue desarrollada específicamente para el diagnóstico de la demencia frontotemporal. También puede haber otras personas entre sus familiares que también padezcan demencia frontotemporal; en este caso, las pruebas genéticas pueden simplificar el diagnóstico.

Consejos para vivir con personas con demencia: por qué los familiares no deberían tomarse la agresión como algo personal Ver la serie de imágenes

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.