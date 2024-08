¿Nuevo tratamiento? Investigadores chinos encuentran una cura para la diabetes

24vita Enfermedades

de: Laura Nobbs

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), millones de personas en todo el mundo viven con diabetes. Por lo tanto, encontrar tratamientos adecuados es extremadamente importante. © Imágenes de medio punto/Imago

¿No más inyecciones de insulina? Las personas con diabetes suelen necesitar tratamiento de por vida. Sin embargo, la terapia con células madre ofrece esperanza.

Un equipo de investigación chino anunció un importante avance en el tratamiento de la diabetes tipo 2, ya que los científicos produjeron células madre a partir de células del propio cuerpo, con el objetivo de hacer innecesario el tratamiento de la diabetes con medicamentos. El de la revista. descubrimiento celular Un estudio publicado demostró que el tejido de los islotes derivado de las propias células madre del cuerpo podía restaurar la producción de insulina de un paciente y mejorar significativamente el control del azúcar en sangre en los diabéticos. Mientras el equipo de Jiaying Wu de Shanghai habla de un gran logro en el campo de la investigación, el experto alemán Peter Noroth critica los resultados.

¿Avance en la terapia con células madre para la diabetes tipo 2?

El hombre de 59 años tratado en el estudio había padecido diabetes tipo 2 durante 25 años y, a medida que avanzaba la enfermedad, desarrolló una enfermedad renal diabética terminal, que requirió un trasplante de riñón en 2017. Aunque durante el trasplante, mi Los niveles de azúcar en sangre continuaron fluctuando. Por lo tanto, para reducir el riesgo de recurrencia de insuficiencia renal, el paciente seguía recibiendo diariamente Dependencia de múltiples inyecciones de insulina..

En el ensayo clínico, investigadores de China dijeron que trataron a un paciente con diabetes tipo 2 en etapa avanzada con células de los islotes obtenidas de células madre. Las células de los islotes pancreáticos, también llamadas islotes de Langerhans, son grupos de células del páncreas que producen insulina en personas sanas. En los diabéticos, la producción apenas o nada está intacta. En algunos casos, la insulina no se puede metabolizar. Como resultado, la regulación del azúcar en sangre ya no está garantizada. Si la diabetes se trata incorrectamente, puede provocar complicaciones graves, como enfermedades cardíacas, problemas de visión y enfermedades renales.

Las células de los islotes productoras de insulina podrían simplificar el tratamiento

Los resultados del estudio actual parecen prometedores:

En sólo dos semanas, mejoró la capacidad del cuerpo para regular naturalmente los niveles de azúcar en sangre.

Según los investigadores, al trasplantar nuevas células cultivadas en el laboratorio, el paciente pudo volver a producir su propia insulina.

Once semanas después del trasplante, el paciente pudo suspender las inyecciones de insulina habituales.

Un año después del trasplante, pudo dejar de tomar sus medicamentos para la diabetes.

También se logró un control a largo plazo del azúcar en sangre durante el período de seguimiento.

Los autores destacan que el estudio representa un avance decisivo en el campo de la medicina regenerativa, a través de la cual se determina la capacidad del propio cuerpo para regenerarse. Se utiliza para tratar enfermedades.. “Nuestra tecnología ha madurado y ha superado los límites de la medicina regenerativa para el tratamiento de la diabetes”, dijo Yin Hao, del Hospital Changcheng de Shanghai, a la revista de noticias china The Paper.

Palabras críticas de expertos: “Este trabajo no es un truco”

En estudios anteriores se ha podido tratar a pacientes con diabetes tipo 1 mediante trasplantes de células madre, como este Revista médica mencionado. La diabetes tipo 2, la forma más común, afecta aproximadamente al 90 por ciento de las personas con diabetes. Sin embargo, esta forma se debe en gran medida a la dieta y suele desarrollarse con el tiempo. Dado que el tratamiento de la diabetes tipo 2 es tan complejo, controlar los niveles de azúcar en sangre es sólo un aspecto del tratamiento, según el experto Peter Paul Noroth, ex profesor de la Universidad de Columbia.

Por eso el profesor Peter Paul Noroth critica los resultados: “En realidad, este trabajo no supone un gran avance. Varios grupos de trabajo ya han generado células madre productoras de insulina a partir de células del propio cuerpo. La diabetes tipo 2, de la que también existen muchos subgrupos diferentes, es la A. grupo de enfermedades, por lo tanto, normalizar los niveles de azúcar en la sangre mediante el reemplazo de las células productoras de insulina es una cura para la causa de la diabetes tipo 1, pero no para la diabetes tipo 2 y demuestra que solo se ha tratado un aspecto de esta compleja enfermedad. Centrarse en línea. La constelación del paciente también es muy distintiva. Dado que falta información clínica importante, el presente estudio describe un caso individual muy especial.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.