La estrella del DHB, Knorr, se disculpa con los aficionados tras su quiebra

El creador de juego Juri Knorr pareció especialmente arrepentido por esto. Después del partido, rápidamente tomó el micrófono del salón y se disculpó con los fanáticos en el estadio. El creador de juego dijo a los aficionados: “Para ser honesto, lo siento por todos los que estaban en la sala y compraron entradas. Esto nos duele profundamente a todos. Esta no es la mentalidad con la que queríamos jugar”. Su suposición: “Estamos en las semifinales, pero tal vez lo pensamos demasiado de antemano y luego lo apagamos”, dijo Knorr.

En el área de entrevistas, Knorr también explicó sus acciones espontáneas. El equipo no ha mostrado hasta el momento la mentalidad que lo distinguió en el torneo. Es una pena, especialmente para los aficionados locales. “Todos conocemos los precios de las entradas”, dijo Knorr. “No creo que todo el mundo tenga la oportunidad de volver a comprar un billete para las semifinales. Por eso debemos saber lo agradecidos que estamos de jugar aquí ante 20.000 espectadores cada vez”. Entonces el equipo tiene una responsabilidad. “No le hicimos justicia a ese día”.

Contra Croacia también estuvo presente su abuela, que ya no puede ver muchos partidos en la sala. “Para mí, es sólo un ejemplo de por qué quería hacerlo mejor hoy y, en general, existe la sensación de que no le hicimos justicia hoy”, dijo Knorr. “Deberíamos haber tenido una fiesta de balonmano hoy y no la hicimos”.