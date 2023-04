Bundesliga: Hermann Gerland bebe una cola de whisky en uno dos | Deportes

¡Aparición de culto en un pase doble!

La leyenda del entrenador Hermann Gerland (68) es un invitado y está haciendo un escándalo con su bebida. ¡Él bebe whisky cola!

Felizmente sostiene su bebida frente a la cámara. Cuando se le preguntó cuántas bebidas tomaría en “Sport1”, dijo: “Tomo en cuenta su presupuesto”.

Mientras estaba en línea Un reportero de BILD explica cómo funcionó realmente

En Twitter, el actual entrenador asistente de la selección Sub 21 fue totalmente celebrado. Un usuario escribió: “Le invitaron a un Whisky Cola a las 11 a.m. en DoPa. Gran tipo”.

Otro tuiteó: “Hermann solo bebe Whisky Cola a las 11:20 am”.

Pero, ¿por qué whisky cola? En el podcast BILD Phrasen Mäher, una vez explicó en 2021 por qué es su bebida favorita.

“Nunca bebí alcohol y tuve muchas lesiones. Entonces mis amigos me dijeron que tenía que beber un buen vaso de cerveza para no tener más lágrimas de fibra”, dijo Gerland, y agregó: “Pero la cerveza es demasiado amarga para mí. y mi abuelo siempre bebía Whisky-Cola. Luego lo probé con un poco de whisky y mucha cola y me encantó. Con mucho hielo. Lo estoy disfrutando. Aún así”.

Gerland también demostró que en uno hay dos.