Quien carece de avaricia y delicadeza

Simplemente no marcar, al menos no para Eintracht: sancionado el delantero Rafael Borre. © IMAGO / Hermosos Deportes

Eintracht Frankfurt a menudo realiza tiros a puerta contra Bochum, pero solo lo encuentra una vez. estúpida etapa? ¿Solo mala suerte? El Capitán Rod llegó a una conclusión diferente.

Entonces pruébalo todo de verdad, el chico de Barranquilla. Disparos de izquierda a derecha con la cabeza y anotó siete goles en el partido de la Bundesliga entre Frankfurt Eintracht y FFL Bochum (1: 1) el viernes por la noche hacia la portería contraria. Es más, intentó en varias ocasiones destacar a sus compañeros con pases. Pases cruzados a ambos lados, a veces atronadores, a veces empujando suavemente. También se cruza y pasa. Solo: la pelota no entró en la red cuando sus pies estaban en el juego, y es casi lamentable Rafael Borre.

El delantero del Fráncfort podría haber decidido por sí solo este partido desigual, sin duda. A veces hubo un poco de mala suerte, por ejemplo, en el minuto 66, cuando Konstantinos Stavidilis de Bochum remató de cabeza al segundo palo justo antes de la línea de gol. No todos los equipos ordenan a un defensor que tome esta posición cuando enfrenta los saques de esquina. Sin embargo, en las más de las ocasiones también hubo cierta falta de juego, un total pánico a la patada a puerta, que Rafa Bure ha recogido a lo largo de esta mala temporada para él. Pero no fue solo el jugador de 27 años el que careció del gen del recorte contra Bochum.

19 a siete tiros a puerta para el Eintracht, 15 a dos córners. Rendimiento: mínimo. Estadísticas amargas. El entrenador del Eintracht, Oliver Glasner, comenzó su frase y la dejó sin sentido: “En otoño seguíamos siendo el equipo más eficiente de la liga”. Mientras tanto, su equipo, con la excepción del destacado Randall Kolo Mwane, es todo lo contrario. Hace una semana en Union Berlin, Hessians dejó mucho que hacer frente al área rival. “A veces, desafortunadamente, esto es un escenario”, dijo el director deportivo de Frankfurt, Markus Krosch.

Falta el segundo goleador

estúpida etapa? ¿Solo un poco de mala suerte? O falta de calidad? “Ese puede ser el caso entonces, sí”, respondió Sebastian Rode después de reflexionar sobre esta frase durante dos o tres segundos. Un gran esfuerzo no conduce a un gran éxito, “es frustrante”. En algunas situaciones hubo una falta de codicia.

El capitán del Eintracht profundizó un poco más en el análisis y se encontró con uno de los problemas actuales. “Kolo no puede marcar dos o tres goles por partido. Tenemos que repartir esta carga sobre varios hombros”. Falta un segundo o tercer hombre además del destacado francés, dijo Rudd, “que a veces marca diez o doce goles para mantenernos en el tercio superior de la tabla”.

En los primeros 11 partidos de Frankfurt, el propio Ruud fue el segundo mejor pateador detrás de Kolo Mwani con sus cuatro goles en la liga. Este es un mariscal de campo, entonces, cuyas fortalezas ciertamente no incluyen el tiro cerrado. Otras fuerzas ofensivas: Mario Gotze, 2 hits. Raphael Burri, dos también. Suplente Lucas Alario, gol. escaso rendimiento.

Glassner no se preocupa

Dado que Jesper Lindström está lesionado por cuatro partidos forzados y ese será el caso por un tiempo, y Daichi Kamada está en una profunda depresión, Eintracht ha perdido una opción que no sea Kolo-Muani. El titular del pateador fue “Kolo Mwani – Nada detrás” a principios de marzo, lo que podría haberse considerado un poco apresurado en ese momento, pero desde entonces ha sido refutado por el ataque de Eintracht. Claro, no falta mucho para romper el famoso nudo, pero ahora mismo siempre hay una pieza importante.

Especialmente porque Eintracht, debemos señalar, no perdió el cien por ciento de las oportunidades contra Bochum cada minuto. El equipo de Frankfurt no corrió constantemente hacia Manuel Reimann, el portero no tuvo que descargar una serie de atajadas de clase mundial para evitar que se concedieran más goles, y un buen juego de portería fue suficiente para él.

Bure falló estrepitosamente a los ocho minutos desde la mejor posición (Glasner: “No tiene suerte”), Kolo Mwani, que marcó su 12.º gol de la temporada desde el punto de penalti, en la segunda parte con la parte exterior del pie de un tiro muy certero. huelga. esquina. Posteriormente entierra nuevamente – como se señaló al principio – con la cabeza. De lo contrario, sin embargo, los tiros a menudo eran bloqueados por la defensa de varias piernas de Bochum, cruzados y fallados. Muchos ataques prometedores fracasaron cuando el último pase falló.

Eso sí, Oliver Glassner prefirió destacar lo positivo de esta jornada del séptimo partido seguido sin ganar. El técnico tenía razón: “En 2023 fue nuestra mejor actuación en el fútbol”. Y: “No estoy preocupado. Vamos por buen camino con nuestro juego ofensivo”. Si no fuera por la falta de codicia y delicadeza.