Un extraño accidente provoca la interrupción del partido de DHB

El equipo del DHB dirigido por Juri Knorr (centro) tuvo que admitir la derrota ante Croacia. Foto: Agencia de Prensa Alemana/Federico Gambarini

Deportes

A los vítores les siguió la decepción. Después del doble apoyo de Islandia y Francia, ya en el período previo al partido de Alemania contra Croacia quedó claro que la selección alemana se clasificaría por primera vez en ocho años para las semifinales del Campeonato de Europa. Sin embargo, la euforia no pudo trasladarse al último partido de la ronda principal, que fue insignificante desde el punto de vista deportivo.

“Estamos en semifinales, pero tal vez estábamos demasiado ocupados antes y dejamos de pensar en nuestras cabezas”, dijo el creador de juego Juri Knorr después de la aparente derrota a las 24:30 ante los croatas, que ya habían sido eliminados. “Esto es muy doloroso para mí y para todos nosotros”. “Esta no era la mentalidad con la que queríamos jugar hoy, pero no lo hicimos mejor”. “No se puede volver a jugar así” y, en realidad, no quería llegar a las semifinales “de esa manera”.

Como en el partido contra Austria, Alemania tuvo dificultades para aprovechar sus oportunidades. Al final, el seleccionador nacional Alfred Gislason contó 24 tiros fallidos. Gislason dijo que sus jugadores “no se concentraron lo suficiente en los tiros”. Pero el público se mostró más confiado.

La derrota del DHB ante Croacia: el balón en el campo provoca la interrupción del partido

Después de menos de 1:30 minutos de juego, el partido tuvo que ser detenido por un breve periodo.

la razón: De repente, en el círculo de lanzamiento del portero del DHB Andy Wolff se encontró con un equipo bastante grande para los estándares del balonmano. La llamada “Pezziball”, sospecha el experto de ARD, Johannes Peter, es un tipo de pelota de ejercicio. De hecho, era un globo enorme.

Según el comentarista Florian Naas, el intruso fue finalmente “echado a las gradas” por Wolff, pero esto permaneció oculto a la audiencia televisiva. En una toma posterior, se puede ver a un fan entregando el globo a uno de los anfitriones. Después de unos 20 segundos el juego continuó.

Finalmente, uno de los asistentes de vuelo confiscó el globo. Imagen: captura de pantalla / RD

DHB: Semifinal contra Dinamarca – Youri Knorr atrae a los aficionados

El viernes (20:30 horas) la selección alemana de balonmano se enfrentará a Dinamarca, campeona del mundo y favorita al título. “Hay que conseguir el mejor rendimiento de las últimas décadas”, afirmó el entrenador de la selección nacional, Alfred Gislason. “Necesitamos una gran actuación para tener una oportunidad. Eso lo tenemos claro todos”. Francia y Suecia jugarán por el otro puesto en la final.

Antes del partido contra Dinamarca, Juri Knorr reprendió especialmente a los espectadores. “El público es un factor importante. Hasta ahora ha sido tremendo, pero necesitamos más. Necesitamos el doble”. “Todos tienen que gritar por nosotros. Todos tienen que gritar por nosotros y empujarnos hacia adelante”. La derrota ante Croacia fue la primera derrota oficial de un equipo alemán en el Lanxess Arena de Colonia.