La Eurocopa golpea al campeón defensor: “Pikachu” no se distrae con peleas violentas

Las estrellas alemanas de dardos Gabriel Clemens y Martin Schindler fueron eliminadas del Campeonato de Europa después de su primer partido. Muy diferente a Ricardo Petrichko. La estrella absoluta continúa con su increíble racha e inmediatamente le pone un enorme signo de exclamación.

Ricardo Petrichko hizo un exitoso debut en el Campeonato de Europa, derrotando sorprendentemente al campeón defensor de dardos Ross Smith. El jugador de 29 años venció al inglés Smith por 6-3 en Dortmund y aseguró su pase a octavos de final. En la siguiente ronda se enfrentará al favorito holandés Michael van Gerwen, a quien recientemente derrotó en semifinales cuando ganó el torneo en Hildesheim. “No lo puedo creer”, dijo Petrichko en su primera reacción. “Fue el estadio más grande en el que he jugado”.

“Pikachu”, como se llama al pintor en formación, volvió a conseguir cifras impresionantes en su victoria. Además de su promedio de 104 triples, el residente de Nuremberg brilló con su tasa de doble-doble de más del 46 por ciento. El número 16 del mundo estaba haciendo precisamente eso. No hay nada en contra de Smith a pesar de sus consistentemente buenos valores. Al recién llegado alemán no le afectó el acalorado debate que tuvo lugar entre el público en los primeros compases. Pietreczko notó una pelea entre los fanáticos cerca del escenario. Un aficionado no pudo ser controlado y varios miembros del personal de seguridad no pudieron sacarlo de la sala durante varios minutos.

Antes del partido del alemán, que finalizó la velada ante más de 5.000 espectadores, varios candidatos cumplieron sus tareas obligatorias. Van Gerwen tuvo que temblar mucho en la estrecha victoria por 6:5 sobre Madars Razma (Letonia). Razma falló un dardo en el partido para decidir. El inglés Luke Humphries, que tiene la mayor cantidad de premios en metálico en el año calendario 2023, no tuvo problemas en la victoria por 6-1 sobre el irlandés Brendan Dolan. El sábado se celebrará la decimosexta ronda del programa. Antes de Petrichko, Gabriel Clemens y Martin Schindler quedaron eliminados el jueves por la noche. Clemens y Schindler nunca han ganado un partido en un torneo europeo.