La familia más rica de Asia: la vida como una película de Bollywood | dinero

Spätestens seit dem Polterabend seines jüngsten Sohnes Anant ist Indiens „Denver-Clan“, Familie Ambani, weltweit ein Begriff. Der Familie gehört die Firma Reliance Industries Limited. Der Konzern mit Sitz in Mumbai ist Indiens größtes privates Unternehmen. Die Hauptgeschäftsfelder von Reliance Industries sind die Petrochemie und Textilien. Das Leben der Familie ist ein einziger Superlativ.

Jetzt hat ihre Firma Reliance Industries einen Deal mit Disney unterzeichnet. Bis Ende 2024/Anfang 2025 soll ein 8,5 Milliarden Dollar schweres Medienunternehmen entstehen, das mindestens 98 Unterhaltungs- und Sportkanäle sowie zwei Streaming-Plattformen umfasst. Die Ambani-Disney-Fusion könnte 50 Prozent des indischen Streaming-Marktes erobern.

Oberhaupt Mukesh Ambani

Der reichste Mensch Asiens: Mukesh Ambani hat ein Vermögen von rund 110 Milliarden Euro Foto: NurPhoto via Getty Images

Der 66-Jährige ist das Oberhaupt von Indiens reichster und mächtigster Dynastie. Mukesh Ambani ist Chef und Hauptanteilseigner von Reliance Industries. Sein Vermögen: laut „Forbes“ rund 110 Milliarden Euro.

Seit 1985 verheiratet: Nita und Mukesh Ambani Foto: picture alliance/AP Photo

Mit seiner Frau Nita (60), einer ausgebildeten Tempeltänzerin, hat er drei Kinder: die Zwillinge Akash und Isha (32) sowie den jüngsten Sohn Anant (28). Alle drei arbeiten in der Firma des Vaters. Ehefrau Nita wurde Im Februar dieses Jahres zur Vorsitzenden des Streaming- und TV-Joint-Ventures zwischen Reliance und Disney in Indien gewählt.

Die Ambanis (v. l.): Sohn Akash mit seiner Frau Shloka (vor ihm sitzend), Vater Mukesh und Frau Nita, Sohn Anant und seine Verlobte Radhika, Schwiegersohn Anand mit seiner Frau Isha Ambani und Hund Happy Foto: Mukesh Ambani/Instagram

Glamourös lieben es die Ambanis aber nicht nur beim Feiern: Ihre „Villa“ Antilia in Mumbai ( Indien ) ist das zweitteuerste Privathaus der Welt – teurer ist nur der Buckingham-Palast! Für den Preis von rund 2 Milliarden Euro bietet der Wohnsitz unter anderem einen Schneeraum (auf Wunsch gibt’s Schneefall), eine Eisdiele, drei Hubschrauberlandeplätze, eine Garage für 168 Autos. Bewirtschaftet wird das Heim von rund 600 Angestellten.

Anderen Wohnsitzen haushoch überlegen: Der Wolkenkratzer hat 27 Etagen, wird auf 1,9 Milliarden Euro geschätzt Foto: Getty Images

Tochter Isha Ambani

Isha Ambani ist Chefin von Reliance Retail und Mama der Zwillinge Aadiya (l.) und Krishna Foto: picture alliance / Sipa USA

Die einzige Tochter und Zwillingsschwester von Akash Ambani hat unter anderem in Yale Psychologie und Südasienwissenschaften studiert. Sie leitet das Einzelhandelsunternehmen Reliance Retail. Die Firma wächst jedes Jahr, insbesondere im Luxussektor. Mit ihrem Mann Anand Piramal hat sie die Zwillinge Aadiya und Krishna.

Als sie 2018 heiratete, soll die Hochzeit laut Finanzmagazin „Bloomberg“ rund 95 Millionen Euro gekostet haben. Pop-Superstar Beyoncé hat für das Brautpaar gesungen, unter den Gästen: Hillary Clinton.

Ältester Sohn Akash Ambani

Akash Ambani mit seiner Frau Shloka bei ihrem Hochzeitsempfang 2019 Foto: picture alliance/AP Photo

Der älteste Sohn von Mukesh und Nita Ambani hat Wirtschaftswissenschaften in den USA studiert. Seit 2014 arbeitet er für die Reliance Jio Infocomm Limited, ist seit Juni 2022 deren Vorstandsvorsitzender. Seine Hochzeit mit Shloka Mehta im März 2019 war episch, unter anderem sang Chris Martin (Coldplay) für das Brautpaar.

Damals dachte man: größer geht nicht. Sein jüngerer Bruder Anant bewies: geht doch!

Nesthäkchen Anant Ambani

Auf der Pre-Wedding-Party von Anant Ambani und Radhika Merchant war auch Mark Zuckerberg Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Das Nesthäkchen der Familie hat an der Brown-Universität in den USA studiert. Anant Ambani sitzt in verschiedenen Gremien des Familienunternehmens Reliance. Um die Welt gingen die Fotos seiner Pre-Wedding-Party mit Radhika Merchant.

Doch beim Ambani-Nesthäkchen ist nicht nur alles eitel Sonnenschein.

Anant mit seiner Verlobten Radhika bei der Eröffnung des „Nita Mukesh Ambani Kulturcenters“ 2023 Foto: Getty Images

Von klein auf leidet er unter Asthma und Fettleibigkeit. So wog Anant zeitweise über 200 Kilogramm. Seine Mutter Nita sagte mal zur „Times of India“: „Er war so stark asthmatisch, dass wir ihm viele Steroide verabreichen mussten.“ Dadurch hätte er stark zugenommen. Bis heute hat Anant mit dem Jojo-Effekt zu kämpfen.

2002 ganz schlank: Anant Ambani (l.) mit Mutter Nita Foto: The India Today Group via Getty Images

Oma Kokilaben Ambani

Liebt die Farbe Rosa und Luxus-Autos – insbesondere aus Stuttgart Foto: Hindustan Times via Getty Images

Kokilaben Ambani, die Mutter von Mukesh Ambani, hat erst im Februar ihren 90. Geburtstag gefeiert. Die Vegetarierin liebt Luxus-Autos! Angeblich besitzt sie ein Modell von jedem großen Hersteller. Ihre Lieblingsmarke kommt laut „Times of India“ aus Deutschland, genau genommen aus Stuttgart: Mercedes-Benz .

Und ihre Welt ist wirklich rosarot. Die 90-Jährige liebt diese Farbe. Die Deko zur Feier ihres 90. war – na klar – auch komplett in Pink gehalten.