La fuente natural de salud y bienestar.

Las ensaladas y las verduras crudas son especialmente populares en verano. ¿Te gustan los palitos de verduras, etc.? Entonces tenemos buenas noticias para ti: ¡los alimentos crudos son versátiles y saludables! Además de los conocidos alimentos que se comen crudos, en este artículo encontrarás información importante sobre el controvertido tema de los alimentos crudos. Lee aquí qué alimentos se pueden consumir crudos sin problemas y qué les sucede en tu organismo.

Beneficios de los alimentos crudos

Cinco porciones Fresco fruta Y verduras Debe incluirse diariamente en su plan de dieta.

Cuando comes alimentos crudos, estás haciendo algo bueno para tu cuerpo, en particular Vitamina C No resistente al calor. Por lo tanto, muchos tipos de frutas y verduras pierden nutrientes importantes cuando se cocinan. El alto contenido de fibra de los alimentos crudos es beneficioso para la salud intestinal. Además, la fibra se retiene mejor en los alimentos crudos.

Además de los conocidos alimentos crudos, como frutas y verduras, también pertenecen a la lista de alimentos crudos algunos tipos de carne y pescado, así como huevos y otros alimentos.

Puedes comer estos alimentos crudos.

Puedes encontrar uno aquí resumen con alimentoseso es para Consumo de alimentos crudos adecuado:

verduras (Las remolachas o los pimientos crudos en particular son buenas fuentes de ácido fólico y vitamina C).

fruta (generalmente mejor en forma de alimento crudo)

Hierbas: El perejil fresco, la albahaca, etc. son más ricos en vitaminas.

Nueces: Se disfruta mejor puro del tostado

Carne, pescado y huevos: Si es fresco (formas como el tartar, el mate y el sushi se pueden comer crudos)

Productos lácteos crudos : Puedes disfrutar de quesos blandos como Camembert, Feta y compañía solos sin dudarlo.

Guisantes y coliflor Y flores de brócoli : en pequeñas cantidades

Hinojo, calabaza, calabacín Y repollo : Si no saben amargos

trigo: Mejor molido y remojado

Los cereales como los copos de avena, las cáscaras de psyllium y las semillas de lino son particularmente ricos en nutrientes y fibra.

En el clip: Nunca debes comer estos alimentos crudos

Mantente alejado: No debes comer estos alimentos crudos

Pero no todos los alimentos son aptos para el consumo crudo. Por ejemplo, se pueden incluir alimentos de origen animal. salmonela Están contaminados y, por lo tanto, generalmente no deben consumirse crudos.

Aves de corral Y cerdo : Siempre debes freír bien el pollo, el pavo y el cerdo.

papa : En su forma cruda, puede causar problemas digestivos porque es difícil de digerir.

legumbres Los garbanzos, las judías y las lentejas no son aptos para el consumo crudos porque contienen lectinas.

Hongos : Algunas son venenosas cuando están crudas (como las castañas)

Bayas de saúco : Contiene saponigrina tóxica y por lo tanto siempre debe calentarse

acelgas, espinacas Y ruibarbo: El ácido oxálico que contiene puede inhibir la absorción de nutrientes. (Pero las espinacas tiernas no son un problema)

Es bueno saberlo: Zanahorias Y Tomates Aunque se puede comer crudo, es más saludable cuando se cocina. El betacaroteno soluble en grasa que se encuentra en las zanahorias puede ser absorbido mejor por el cuerpo después de calentarlo y agregarle un poco de aceite.

Bajar de peso con alimentos crudos: una alternativa saludable a los snacks

Se puede utilizar una dieta en la que sólo se consuman alimentos crudos. Reducción de peso Apoyo, ya que las salsas y similares suelen ser bombas de calorías ocultas.

Los alimentos crudos están llenos de nutrientes. vitaminasÉl trabaja desintoxicación En el cuerpo humano y todavía existe. Bajo en calorías. Los alimentos crudos se pueden utilizar como alternativa a los snacks ricos en calorías. Sin embargo, debes asegurarte de comer sólo pequeñas cantidades de alimentos crudos, especialmente por la noche, ya que pueden ser difíciles de digerir.

Esto es lo que debes saber sobre los alimentos crudos

Además, para algunas personas los alimentos crudos pueden resultar difíciles de digerir y causar hinchazón estomacal porque el proceso de digestión lleva más tiempo. Lo que es generalmente importante es: Masticar bien y comer despacio asegura que el cuerpo sea capaz de digerir mejor los alimentos que ingiere.

Nutrientes como Yodo, vitamina D, vitamina B12. Y hierro El cuerpo puede procesarlo mejor si la comida se precalienta.

al general Requerimientos nutricionales Para cubrir esto, en ningún caso se debe comer exclusivamente alimentos crudos. Es fundamental combinar muchas proteínas y grasas saludables.