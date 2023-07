Psicología: Pensamiento excesivo: 6 consejos para finalmente romper la espiral del pensamiento

Los fundamentos en breve Pensar demasiado es pensar demasiado y demasiado sobre ciertas situaciones o escenarios.

Pensar demasiado puede ser causado por una baja autoestima o incluso ser un signo de depresión.

Para dejar de pensar demasiado, es importante dirigir sus pensamientos en una dirección positiva y averiguar por qué.

¿No puedes dejar de pensar en las cosas una y otra vez? ¡Sabemos qué consejos psicológicos ayudan a evitar pensar demasiado!

Detenga la espiral del pensamiento: 6 estrategias contra el pensamiento excesivo

Los estudios científicos muestran: tenemos alrededor de 60,000 pensamientos individuales en nuestras cabezas, todos los días. Este hecho es impresionante, pero aún más sorprendente es que la mayoría de los pensamientos son inconscientes y negativos. El estrés diario, la inseguridad y el aluvión de noticias negativas que nos golpean todos los días: hay mucho de qué preocuparse.

Probablemente conozcas la sensación de estar ansioso por cosas más y, a veces, menos importantes en la vida. Esto es completamente normal. Sin embargo, si el pensamiento excesivo toma la delantera, todo puede convertirse rápidamente en un hábito poco saludable y dar como resultado un flujo interminable de pensamientos, también conocido como “pensamiento excesivo”. Pero, ¿por qué generalmente nos enfocamos en los errores y las experiencias o escenarios negativos en lugar de dirigir nuestra mirada a las muchas cosas positivas de la vida? Esto no soluciona ningún problema, todo lo contrario. A veces esto es exactamente lo que causa los problemas en primer lugar.

La gente piensa mucho en esto:

el pasado. El futuro (y escenarios de desastre). Juicios negativos sobre uno mismo y comparaciones con los demás.

En el clip: esto es lo que dice tu foto de perfil de WhatsApp sobre ti

Hay varias razones por las que las personas tienden a pensar y jugar ciertas cosas una y otra vez en sus cabezas. Las razones de esto pueden ser la duda y las inseguridades extremas. Esto requiere mucha energía y puede ser perjudicial para su salud mental. A veces también puede ser un indicio de que ya existe una enfermedad mental, como la depresión. Si se ha sentido mal durante un período de tiempo prolongado y no puede dejar de pensar demasiado, le recomendamos encarecidamente que consulte a un médico.

Pero, ¿cómo determinas si estás pensando demasiado? Infórmese sobre sus pensamientos y con qué frecuencia visita ciertos temas. Los que piensan demasiado saltan de un lado a otro de las conversaciones, analizan los signos percibidos de rechazo y cuestionan cada decisión que tomaron. En lugar de abordar un problema desde una perspectiva constructiva y autorreflexiva (o reconocer que no hay ningún problema en absoluto), el pensador excesivo aborda un problema con autocrítica destructiva y miedo. ¡Aquí están nuestros consejos sobre cómo salir de este torbellino de diversión!

Conoce el problema

En primer lugar, es muy útil darse cuenta de que se encuentra de nuevo en un torbellino de pensamientos. Ahora puede intentar pensar en su comportamiento y, si es necesario, encontrar la razón de esto. Pero: a veces eso no siempre es obvio, y después de todo, eso no debería convertirse inmediatamente en el próximo problema por el que se devana los sesos. Así que no seas demasiado duro contigo mismo y acepta pensar demasiado. Dejar eso atrás no es fácil y requiere práctica.

Haz un chequeo de la realidad

De hecho, la mayoría de las cosas que nos preocupan no son ni la mitad de brutales. A menudo no se corresponden con la realidad o no se pueden evitar de todos modos, no importa cuánto lo pienses. Pregunta tus pensamientos y no te concentres en las cosas que no puedes cambiar. Es mucho más importante encontrar una manera saludable de lidiar con ella. Los escenarios de desastre ocurren en los casos más raros y el pasado no se puede deshacer.

Escribe tus pensamientos

Escribir ideas puede ser de gran ayuda para abordar ciertas cosas. Te aconsejamos que hagas todo sin ayudas técnicas y que lleves lápiz y papel. Escribe tus pensamientos con claridad y deja ir todo lo que más te molesta. Ahora puedes concentrarte en otra cosa. Otro consejo: a algunas personas les resulta útil tachar los problemas que no se pueden cambiar o que son una parte injustificada de la ronda de lluvia de ideas. Y para los problemas que no se pueden eliminar, también hay una solución.

Comparta sus preocupaciones con otros

Si pensar demasiado te vuelve a deprimir, confía en tus amigos, porque hablar de ello puede ser tan beneficioso como escribir. Puede discutir los temas que tiene en mente con ellos y obtener una opinión más neutral sobre ellos. También pueden intercambiar ideas juntos.

Inspírese positivamente en los demás: ¡Estos rasgos son típicos de las personas que tienen éxito en sus trabajos! ¿Quieres seguir trabajando en ti mismo? 8 consejos para aumentar tu confianza. Estos cinco ejercicios para más amor propio son buenos para ti. De esta manera, también puede sonar más seguro con su voz. Tal vez la pose de poder sea la adecuada para ti.

Enfócate en el aquí y ahora

Lleva tu atención al presente y concéntrate en lo que puedes hacer para recuperar tu energía. Cree una rutina que le dé una sensación de seguridad y participe en actividades significativas que lo distraigan de los pensamientos negativos y le brinden alegría. Aprender algo nuevo te da más positividad a medida que amplías tus horizontes. Por ejemplo, qué tal esto:

memorias

Deportes (individual o gimnasio)

pintar

bailar

cerámica

Coser

está leyendo

Excursiones en la naturaleza

¿Has probado también técnicas de respiración y meditación? No siempre es fácil encontrar el camino, ¡pero vale la pena! Con inhalaciones profundas y exhalaciones lentas, la respuesta natural al estrés de tu cuerpo disminuye y alcanzas el descanso. Con la meditación, también puedes despejar tu mente y encontrar tu equilibrio interior. Todo lo que importa es el estado de alerta, la relajación y el enfoque. Los aceites esenciales también pueden beneficiar tu psique. El aceite de lavanda, el aceite de romero o el aceite de menta pueden ayudar si quieres despejarte la cabeza. ¡Intentalo!