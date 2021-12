La gran censura de Twitter acaba de comenzar – RT de

4 de diciembre de 2021 21:10



Jack Dorsey, el ex director ejecutivo de la plataforma de redes sociales Twitter, que ayudó a “promover” las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020 y también prohibió a un presidente estadounidense en funciones de su plataforma, en el pasado podría parecer un defensor de la libertad de expresión. A juzgar por su sucesor.

Comentario de Nebojsa Malec

Uno de los fundadores de Twitter, Jack Dorsey, Renunció como CEO el lunes Anunció que dejará el consejo de administración de la empresa el próximo mes de mayo. Parag Agrawal, quien se ha desempeñado como director de tecnología de Twitter desde octubre de 2018, ha sido designado como su sucesor.

A los críticos de la censura de Twitter les gusta citar cínicamente a la empresa como “el ala de libertad de expresión del Partido de la Libertad de Expresión”. Esta cita es de un empresario y ejecutivo de tecnología con sede en el Reino Unido llamado Tony Wang y se remonta a 2012, cuatro años después de que Dorsey fuera despedido como director ejecutivo de Twitter. En 2015, regresó triunfalmente al podio, justo a tiempo para desempeñar un papel importante en la política estadounidense cuando Donald Trump tuiteó su camino a la Casa Blanca.

En medio de una serie de acusaciones de supuesta “desinformación rusa” por parte de los demócratas, con quienes Dorsey simpatiza públicamente, fue responsable de una serie de purgas en la plataforma previamente abierta después de las elecciones de 2016, comenzando con la prohibición de la compañía de medios rusa. RT, Para colocar anuncios, culmina con la “suspensión permanente” de una cuenta de usuario de Donald Trump el 8 de enero de 2021, quien aún era presidente de Estados Unidos en ese momento. La “interferencia rusa en las elecciones estadounidenses” fue tan real como el “complot Trump-Kremlin”, en absoluto. Pero eso no importó, ya que ambos proporcionaron una excusa bienvenida para censurar a los usuarios de la plataforma cuyas opiniones no le gustaban a un partido político en particular.

Twitter también ha censurado a las empresas de medios. En octubre de 2020, por ejemplo, la plataforma prohibió la cuenta de usuario de New York PostY después de su historia Acerca de la computadora portátil de Hunter Biden como “desinformación” basada en “información pirateadaLuego, Twitter procedió a proporcionar a cada publicación que criticara el proceso electoral una “nota” sobre lo “seguro” que es la votación por correo. Así lo publicaron las mismas personas que estuvieron detrás del “extraordinario esfuerzo de fondo para ‘consolidar’ las elecciones como famosas”. Artículo de revista tiempo A partir de febrero de 2021.

Cuando Dorsey anunció su partida, todos los que criticaron la censura anterior de Twitter expresaron su preocupación de que su sucesor pudiera ser peor que Dorsey como CEO. “Es difícil no ver esto como una mala noticia”, Libros de periodista Glenn Greenwald, defensor de la libertad de expresión desde hace mucho tiempo, agregó que Dorsey era “mucho mejor que la mayoría de sus predecesores y más abierto a las críticas”.

Varios usuarios de Twitter vieron tweets del sucesor de Agrawal, Dorsey, en la plataforma, especulando sobre cómo se vería Twitter con el nuevo CEO. Especialmente Uno de sus tweets En octubre de 2010 hizo las rondas en las que Agrawal citó a alguien que dijo: “Si no quieres distinguir entre musulmanes y extremistas, ¿por qué debería yo diferenciar entre blancos y racistas?”

El periodista progresista Li Fang calificó el tweet como una “política de identidad basada en la venganza”.

Ein anderer Twitter-Nutzer wies darauf hin, dass Agrawal die Übernahme von Fabula durch Twitter im Jahr 2019 verantwortete, einem in London ansässigen Start-up, das Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt, miterkan deren “Fakes News” Should. El cofundador de la empresa y profesor en el Imperial College de Londres, Michael Bronstein, Dijo lo contrario Toma Crunch En febrero de 2019, su IA decidió juzgar las noticias falsas no por el contenido sino por la forma en que se difunden, y también afirmó que era un patrón. Explicó que el algoritmo subyacente se basa en etiquetas de “verificadores de hechos” externos como Snopes y PolitiFact, quienes son acusados ​​de pedantería al servicio del sesgo político.

Desde entonces, Twitter ha tenido gente debido a “Socavar la confianza en la OTANdesterrado de su plataforma, estaba en Nigeria Prohibido por censura presidencial y con agencias de noticias AP Y Reuters cooperación Fueron ingresados ​​para “promover información confiable”, en otras palabras, para actuar como un editor en lugar de una plataforma abierta. Estos detalles son relevantes porque, según la ley de EE. UU., Las plataformas de redes sociales están exentas de cualquier responsabilidad por el contenido que distribuyen, pero los editores no.

Lo que nos devuelve a Agrawal. Poco después de las elecciones de 2020, Revisión de tecnología del MIT Entrevista, en el que explicó la censura de Twitter con énfasis en “daño potencial”.

Dijo Agrawal, antes de agregar la parte infame de la respuesta.

“Nuestro papel no es comprometernos con la Primera Enmienda (libertad de expresión y libertad de prensa). Nuestro papel es servir a un discurso público saludable, y nuestros pasos reflejan lo que creemos que será más saludable. Hacer un discurso público. Las cosas que centrarse menos en pensar en la libertad de expresión y más en cómo hemos cambiado el Times “.

Agrawal dijo que el papel de Twitter se está “moviendo cada vez más hacia cómo recomendar contenido”, probablemente refiriéndose al infame equipo editorial en la sección “Tendencias” de Twitter.

Si bien teóricamente sería posible que Agrawal pasara una nueva página en el libro de Twitter como CEO y no tomara el camino bien trazado de la censura y la gestión narrativa, esto parece muy poco probable.

RT DE se esfuerza por obtener una amplia gama de opiniones. Las contribuciones de los invitados y los artículos de opinión no tienen que reflejar los puntos de vista del equipo editorial.

traducido de Inglés.

Nibuisa Malech Es un periodista, bloguero y traductor serbio-estadounidense que escribió una columna habitual para Antiwar.com de 2000 a 2015 y ahora es un escritor senior de RT. Puedes conseguirlo en Telegram Insertar tweet Y en twitter Insertar tweet seguir en.