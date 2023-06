La guerra de Ucrania en la cinta en vivo: +++ 01:29 Comandante en jefe de Ucrania: toma una iniciativa estratégica +++

Según su comandante en jefe, el general Valery Zalocny, las Fuerzas Armadas de Ucrania “tomaron la iniciativa estratégica”. “Las fuerzas de defensa ucranianas continúan con sus operaciones ofensivas y hemos logrado avances. El enemigo resiste fuertemente y sufre grandes pérdidas”, escribió Zalocny a través de Telegram. Hable con el Jefe de Estado Mayor de EE. UU., Mark Milley, sobre armas de contraataque y equipos de desminado. Según funcionarios ucranianos, las grandes áreas minadas impiden el progreso.

+++ 00:44 Polonia compra el sistema de defensa aérea Patriot de EE. UU. +++

Polonia está ampliando sus capacidades de defensa y está comprando modernos sistemas de defensa aérea Patriot a Estados Unidos por 15.000 millones de dólares, según el Pentágono. La DSCA de EE. UU., que es responsable de las exportaciones de armas, informó que el acuerdo incluye hasta 48 lanzamisiles y hasta 644 misiles, así como el radar y los componentes de control del sistema. Los misiles Patriot se utilizarán para defenderse de misiles y aviones de alta velocidad. El Patriot también juega un papel importante en la defensa de Ucrania contra los ataques aéreos rusos. También intercepta los misiles balísticos tácticos de Moscú y los misiles hipersónicos modernos.

+++ 00:11 “Civiles colombianos indefensos han sido atacados – El presidente de Colombia, Petro, quiere enviar una nota de protesta a Moscú +++

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció una nota oficial de protesta de su país a Rusia tras el ataque con misiles rusos a la ciudad de Krymatorsk, en el este de Ucrania. Petro escribió en Twitter que Rusia “atacó a tres civiles colombianos desarmados”. Al hacerlo, ha violado las normas de guerra internacionalmente vinculantes. El ataque destruyó el restaurante Ria Pizza en el centro de la ciudad, popular entre periodistas y militares. Entre los heridos se encontraban tres celebridades colombianas, el conocido autor Héctor Abad, el político Sergio Jaramillo y la periodista Catalina Gómez, quienes cenaban con la escritora ucraniana Victoria Amelima en el restaurante.

+++ 23:18 Selenskyj informó su arresto después de un “ataque terrorista” en Kramatorsk +++

Según el presidente ucraniano Zelensky, un sospechoso fue arrestado después del mortal ataque aéreo ruso en la ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania. “Hoy, la inteligencia nacional ucraniana y las fuerzas especiales de la policía detuvieron a la persona que coordinó este ataque terrorista”, dijo Zelensky en su discurso vespertino diario. Al menos 11 personas murieron y otras 61, incluidos varios niños, resultaron heridas en un ataque con misiles rusos contra un restaurante en Kramatorsk.

+++ 22:27 Informe: Se dice que el subjefe de personal ruso Surovikin ha sido arrestado +++

Según un informe emitido porTiempos de MoscúEl periódico se basa en dos informantes cercanos al Ministerio de Defensa. El ministerio aún no ha comentado oficialmente esta información. Surovikin fue nombrado comandante en jefe de las fuerzas rusas en Ucrania en octubre antes de ser criticado por reveses militares en enero. Valery Gerasimov fue reemplazado y degradado. A su adjunto. El New York Times informó, citando círculos del gobierno de EE. UU., que Surovkin sabía de antemano del levantamiento de Wagner. También hay indicios de que otros generales rusos pueden haber apoyado a Prigozhin en el Kremlin. Kremlin El portavoz Dmitry Peskov desestimó el informe del New York Times como “especulación”.

+++ 22:09 El parlamento de Kiev aprueba bonos para soldados de combate: 2500 euros al mes +++

El parlamento de Ucrania está votando para volver al esquema de bonificación mensual, según el cual los soldados y los miembros de las fuerzas de defensa y la policía reciben 100.000 hryvnia adicionales (US$2.500) por mes si sirven en una zona de combate activa designada. Esta es una gran ventaja en un país donde el salario oficial promedio es de poco menos de 15.000 hryvnia (370 euros). Aquellos que sirvan fuera de las zonas de combate activas recibirán 30.000 hryvnia adicionales (800 dólares) por mes.

+++ 21:43 Schultz: Nadie sabe lo que viene después de Putin +++

El canciller Olaf Scholz cree que el presidente ruso Vladimir Putin ha sido dañado por el levantamiento temporal de mercenarios. “Creo que es débil”, dice Scholz en el programa de ARD “Maischberger”. Muestra que las estructuras de poder autocrático “tienen grietas”. Putin de ninguna manera es tan firme en la silla de montar como siempre afirma. Schulz habló de un “golpe, un golpe militar” del líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin. Sin embargo, no quiere especular sobre si los eventos significarán que Putin permanecerá en el cargo por un período más largo o más corto. Pero él espera consecuencias de largo alcance. Scholz dice que no considera si un levantamiento exitoso será bueno o malo. Nadie sabe qué vendrá después de Putin. Era una situación peligrosa.

+++ 21:12 El primer envío de tanques Abrams ha llegado a Polonia +++

Polonia ha recibido su primer envío de tanques Abrams de fabricación estadounidense. “Los primeros tanques ya llegaron a suelo polaco, es un día importante para el ejército polaco”, dijo a los periodistas el ministro de Defensa, Mariusz Blaszczak. A la luz de la guerra de agresión de Rusia en Ucrania, Polonia está desarrollando su ejército de manera significativa: Varsovia ha pedido un total de 366 tanques Abrams a los Estados Unidos y, según Plashchak, los primeros 14 ya han llegado a la ciudad portuaria de Szczecin. Plashczak dijo que se entregarán más tanques este año y se formará un batallón de tanques Abrams. Destacó que los tanques estadounidenses de este tipo son “los mejores tanques del mundo”.

+++ 20:38 Se dice que estos tres criminales estaban entre los mercenarios de Wagner durante el intento de golpe +++

Al menos tres de los mercenarios de Wagner que intentaron apoderarse de la ciudad de Rostov-on-Don en el fallido intento de golpe de estado del sábado eran delincuentes condenados. Esto informa Reuters. El año pasado, el Kremlin permitió que el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, reclutara a miles de mercenarios de las cárceles de todo el país. Los que habían luchado en Ucrania durante seis meses fueron indultados por Putin por decreto secreto. Reuters identificó a los delincuentes condenados como Dmitry Chuikov, de 25 años, residente de Rostov que fue condenado cuatro veces por robo y delitos relacionados con las drogas, y Sergei Chershov, de 33 años, que fue condenado a siete años de prisión por violencia armada. robo. En 2019 y el 31 de mayo de 2019, Roman Yamalutdinov, de 2019 años, fue condenado a prisión al menos dos veces desde 2017 por conducir ebrio, robar un automóvil y agredir a un oficial de policía.

