Corea del Sur presenta una era internacional y todos son cada vez más jóvenes

En Corea del Sur, muchas personas A partir del 28 de junio de 2023, un año menos. La razón de esto es la estandarización de los tres sistemas de conteo de edades en el país asiático. Tradicionalmente, los coreanos suponen que si comen tteokguk (sopa de pastel de arroz) el día de Año Nuevo, tendrán un año más, así que si no lo comes, no deberías ser viejo (no se sabe cómo se ve realmente). ).













Por lo tanto, una persona nacida en Corea del Sur no envejece con el día en que nace. Una vez que comienza el nuevo año, todos los surcoreanos tienen un año por delante, al menos esa es la era tradicional coreana (“세는 나이”). [se-neun-na-i]). Además, no comienzan en el día cero y luego tienen que esperar hasta el nuevo año para envejecer un año. Ya tienen un año el día que nacen.

Pero esto también puede significar que el recién nacido ya tiene dos años en el segundo día de vida. Porque si nació el 31 de diciembre, tendrá un año, y cuando comience el año nuevo al día siguiente, de repente tendrá dos años.