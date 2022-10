La menopausia y el hipertiroidismo afectan los huesos

leipzig. La glándula tiroides cambia con la edad. La profesora Karen Frank Rau dijo: “La ingesta de yodo se reduce, la síntesis de T4 y T3 libres se reduce y los niveles de TSH aumentan un poco”. Además, hay menos síntomas con la edad, tanto en el hipertiroidismo como en el hipotiroidismo, según un endocrinólogo de Heidelberg. En un estudio, los pacientes mayores de 60 años con hipertiroidismo no mostraron o, como máximo, dos o más síntomas de hipertiroidismo. Esto también fue cierto cuando se excluyó a los pacientes que ya estaban tomando bloqueadores beta o amiodarona (1). Frank Rao advierte que “es difícil diagnosticar clínicamente el hipertiroidismo aquí”.

El endocrinólogo explicó los efectos que se pueden producir al observar los huesos: “Una tiroides hiperactiva aumenta significativamente el riesgo de fracturas relacionadas con la edad”. Porque el hipertiroidismo acorta los ciclos de remodelado óseo y aumenta su frecuencia. La duración de la reabsorción se prolonga en comparación con la mineralización. Además, se reduce la absorción de calcio en el intestino y aumenta la excreción de calcio a través de los riñones. El resultado es un balance de calcio negativo. Lo bueno: que la densidad ósea se está normalizando, al menos en los pacientes más jóvenes, y se está tratando el hipertiroidismo. Este fue el resultado de un estudio con mujeres premenopáusicas (2).

Frank Rao también abordó el tema de los huesos y la menopausia: la densidad ósea de una persona alcanza su máximo hasta los 30 años, después de lo cual la densidad ósea disminuye un 1% por año. El endocrinólogo recuerda que “la menopausia acelera la pérdida de masa ósea”. A los tres años de la menopausia esta pérdida es del 2,5%/año en columna y del 1,8%/año en cuello femoral (3). La terapia de reemplazo hormonal (TRH) reduce la pérdida de densidad ósea en un 0,4 % por año.

Frank Rao aconsejó que la perimenopausia es un buen momento para hablar con los pacientes sobre los riesgos. Esto se debe a que la menopausia acelera el riesgo de enfermedades cardiovasculares: aumentan los niveles de colesterol total, el LDL-C, la obesidad central y el síndrome metabólico (4). En este punto, el endocrinólogo relativizó los resultados del estudio WHI, que hace 20 años fue considerado un sepulturero en TRH: las mujeres tenían, en promedio, 63 años y por lo tanto posmenopáusicas. El retraso en el inicio de la TRH (diez años o más después de la menopausia) aumenta el riesgo de enfermedad coronaria. Sin embargo, el inicio temprano de la TRH parece tener un efecto protector contra la cardiopatía coronaria. “La edad marca la diferencia”, dice Frank Rao.

Con base en el reporte del caso, el endocrinólogo advirtió contra un posible sobretratamiento del hipotiroidismo. La paciente de 49 años se quejaba de un aumento de la sudoración, tanto constante como esporádica, y preguntó si era amenorrea o hipertiroidismo. Los antecedentes sanguíneos mostraban ciclos irregulares con periodos de descanso más prolongados. El peso del paciente aumentó en 5 kg en los últimos dos años. El examen de ultrasonido mostró una pequeña glándula tiroides hipoecoica. Laboratorio: TSH 8,4 μU/l, anticuerpos TPO 600 U/ml y FSH 68 U/l. El diagnóstico es tiroiditis de Hashimoto, hipotiroidismo latente y amenorrea, según Frank Rau.

El paciente fue tratado con L-tiroxina (75 mcg/día), inicialmente medio comprimido durante tres semanas. Tres meses después, el valor de TSH era de 2,4 mEq/L, por lo que el paciente estaba bien controlado. Seis meses después, el control mostró una TSH de 0,01 mIU/L. “¿Qué pasó?” El endocrinólogo preguntó a los participantes en el entrenamiento y de inmediato dio la respuesta: El paciente duplicó la dosis de L-throxina con la esperanza de perder más peso. “No funcionó, pero la paciente aumentó significativamente su nivel de riesgo”, dijo Frank Rao. “La terapia inhibidora de la TSH a largo plazo tiene consecuencias”. La frecuencia cardíaca aumenta en reposo, hay más arritmia, la función de bombeo del corazón bajo estrés disminuye y la densidad ósea disminuye. Frank Rao (5) advirtió que “la TSH suprimida aumenta la mortalidad”.

