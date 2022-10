Psicólogo explica cómo los “saboteadores interiores” despiertan el mal en las personas

Christian Ludke es uno de los psicólogos criminales alemanes más famosos. En una entrevista con FOCUS en línea, habló sobre las increíbles acrobacias de las que han sido víctimas algunos de sus pacientes. También explica por qué las personas se vuelven asesinas.

Advertencia de activación: algunos pasajes de la entrevista pueden provocar miedo, disgusto o incomodidad en los lectores sensibles. Enfoque de Internet: Sr. Lüdke, ¿qué hace para sobrevivir? Christian Ludke: Soy psicoterapeuta y trabajo en asistencia de urgencias psiquiátricas. Esto significa que ayudo a las personas a aceptar estas experiencias después de situaciones muy estresantes, como un alboroto, un robo o un asesinato. También me gustaría comparar mi trabajo con el de un artesano o un guía turístico. Me interesa lo que una persona tiene que cambiar para volver a ser feliz y lo que debe suceder para encontrar la salida de la brecha. Reparo las almas dañadas. ¿Esto también incluye almas criminales? Lodki: No. Claro, la mayoría de los criminales tienen el alma destrozada, pero yo no los trato. Estoy 100% del lado de la víctima. Sin embargo, me he ocupado de la psicología del comportamiento del delincuente durante muchos años, por razones de prevención. Decirles a las personas cómo reconocen a las personas malas en la vida cotidiana y cómo pueden protegerse de ellas.

Así que le haces esto a las víctimas. Lodki: exactamente. Sin embargo, la comprensión no es más que un premio de consolación en la vida. ¿Ha obtenido alguna información concreta? Lodki: sí. Por ejemplo, esta pregunta se puede utilizar para averiguar si una persona se convertirá en perpetrador en algún momento de su vida. Dice: ¿Te sientes amado? Las personas que carecen de esta experiencia corren más riesgo de ir por el camino equivocado. Desarrollan una especie de guión interno desde muy temprano: si no soy amado, solo quiero ser odiado. Parece que cualquiera de nosotros puede volverse “malo”. Lodki: Básicamente, cada ser humano tiene algo siniestro en ellos. Parte de esto está solo en nuestros genes. Sin embargo, no todos nos enfadamos. Y tampoco nacimos malos, no como asesinos, sino creados para serlo. Es un proceso largo relacionado con relaciones turbulentas. Jeffrey Dahmer en Netflix: “Me molesta que los medios hablen más de los perpetradores que de las víctimas” ¿Cómo son esas relaciones disfuncionales? Lodki: A menudo esto comienza en la familia original. Cuando una persona es repetidamente insultada y herida. En psicología también hablamos de saboteadores internos. Estas son necesidades profundas e insatisfechas. Por ejemplo, querer el amoro poder o control. Cuando no se satisfacen nuestras necesidades, se desarrolla una relación disfuncional. En algunos casos, esto lleva a que las personas descarrilen o se conviertan en perpetradores. READ El cambio climático se pone al día en la lista de miedos de los alemanes - Política ¿Como Jeffrey Dahmer? Incluso hay una historia separada sobre el asesino en serie. netflix-serie. Lodki: Este es el caso de muchos delincuentes. Pero lo que me molesta es que los medios hablan más de los perpetradores que de las víctimas. Los espectadores son presentados como “vencedores”, fascinados por las atrocidades que cometieron. Si las víctimas fueran el centro de atención, la mayoría de las personas probablemente estarían muy ansiosas. 20 series que todo fanático de los crímenes reales debería ver ¿Tu ira proviene de la experiencia de estos actos atroces? Lodki: Pueden. Estuve en la unidad especial de policía durante años. Estás lidiando con cosas mucho más allá de lo que la gente común puede imaginar. Cómo las personas son torturadas y torturadas. Qué astutos son algunos de los perpetradores en lo que les hacen a las víctimas antes de matarlas. Por ejemplo, recuerdo a una mujer violada por siete sacerdotes en una iglesia. Los sacerdotes se conocían desde la época de la escuela y se reunían una o dos veces al año. Fueron a la zona peatonal y tomaron a una mujer al azar, la arrastraron hasta la iglesia y jugaron juegos de dados. Quien perdía en estos juegos tenía que violar a la mujer. Esto se ve terrible. Lodki: sí. eso tambien fue terrible la policía No podía creer que la mujer y su familia le hubieran dado la espalda. Fue llevada a un hospital psiquiátrico y declarada loca. Hasta que el médico que me presentó trató a la mujer. Envíamelo. Esto eventualmente condujo al arresto de tres de los hombres.

alrededor de los ejes Christian Ludke es un experto en trauma licenciado y psicoterapeuta de niños y adolescentes. Ha estado tratando a víctimas de delitos durante muchos años, incluso después de ataques terroristas, alborotos o toma de rehenes. Lüdke también es miembro de la Sociedad de Traumatología de habla alemana.

Peor delincuente: “Estas son personas que no tienen sentimientos”. Si esta atrocidad entonces otra vez en la televisión Show, esto es probablemente malo para las víctimas. Ha habido muchas críticas a Dahmer. Lodki: Esta es claramente una gran confrontación para las familias de las víctimas. Y con ello el shock de nuevo. Es como reproducir ese trabajo una y otra vez. La repetición constante empeora la situación. ¿Tiene un ejemplo de traer de vuelta el trauma de su trabajo diario? Lodki: Tuve algunos, pero un caso de Coblenza fue particularmente duro. En ese momento violó a una niña de siete u ocho años. Los baños de la escuela primaria a la que fui no estaban en el edificio sino afuera. El delincuente se deslizó detrás de la chica, se encerró con ella, insertó un vibrador y se masturbó. Me sorprendió que la niña más tarde tuviera que comparecer en la audiencia del tribunal. Cuando me llamaron como perito, el juez me preguntó: Sr. Lüdke, ¿tiene algún efecto si le introduzco un vibrador a una chica joven? READ Telescopio espacial James Webb: esperando la luz Ni siquiera pude responder. ¿Cómo puedes hacer una pregunta así? Para los abogados, este es un archivo, un proceso, una cosa. Pero pienso para mí mismo, miro a las víctimas. Siempre obtienes cadena perpetua. El shock se almacena en el sistema nervioso. Basta la situación, una breve indagación, y para los afectados es como si estuvieran viviendo todo de nuevo. ¿De verdad crees que los perpetradores son conscientes de lo que están haciendo allí? Lodki: Los malos infractores tienen un sentimiento muy diferente acerca de cometer un error que la “gente normal”. Saben en el fondo que lo que hicieron no estuvo bien. Pero hay diferentes tipos de perpetradores. Por ejemplo, cuando las madres matan a sus hijos, algunas toman medidas para compensar lo sucedido. Por ejemplo, pienso en el caso Solingen hace dos años. En ese momento fue asesinada la madre de cinco de sus seis hijos. Uno déjalo vivir. Era una forma de salvación emocional. Entonces puede decirse a sí misma: “Sé que lo que hice fue malo. Pero dejé vivir a un niño, no soy una mala persona”. ¿Hay también perpetradores que no tienen absolutamente ningún remordimiento? Lodki: Sí hay. El peor personaje criminal que conocemos es el antisocial. Solía ​​llamarse psicópata, sociópata. El mejor ejemplo de este desorden es el personaje de ficción Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes. Estas son personas que no tienen sentimientos. Son muy astutos, fríos como el hielo, calculadores en todo lo que hacen. No puedes amar. Esto es lo malo. Todo lo que hacen es definitivo. Lo hacen con un propósito, son increíblemente buenos actores. Juegan con los sentimientos de otras personas como un teclado. Esto es lo que hace que este tipo de criminales sean tan peligrosos. Suelen pasar desapercibidos durante mucho tiempo. “La esperanza es una sabia herramienta de sanación” Pero también hay perpetradores antisociales que han sido arrestados. Lodki: sí. Criminal Michael Hekoff o secuestradores de Gladbeck, estos son los tipos de criminales que mataron a la gente en el frío helado. Algunos de ellos eventualmente piensan que pueden hacer lo que quieran. Entonces sucede que cometen errores. También hay delincuentes antisociales que se enorgullecen de sus delitos. Esto también puede conducir a su captura.

¿Ha tratado personalmente con perpetradores antisociales o sus víctimas? Lodki: pero. Te dijo Belga ¿El criminal sexual Marc Dutroux es una cosa? Mantuvo a niños y jóvenes en jaulas como animales, abusó de ellos y mató a muchos de ellos. Algunos se disuelven en barriles de ácido. Traté a uno de los niños que sobrevivieron. Es increíble que puedas pasar por algo así. Pero funciona. Lodki: Si, funciona. Si los afectados tienen la suerte de contar con personas estables a su alrededor que les den confianza y esperanza, eso es lo que pueden hacer. La esperanza es también una herramienta de sanación muy sabia. Con la esperanza de que puedas curar a las personas, dales mucha fuerza. Debemos tener algo que esperar en el futuro. READ Números de corona hoy, jueves: los accidentes en el estado de Bremen están disminuyendo ¿No te cansas cuando te encuentras con cosas tan terribles a diario? Lodki: de nada. Pero también soy muy cuidadoso. He estado haciendo mi propia supervisión durante 30 años, discutiendo mis casos cada seis semanas. Esto me ha ayudado a mantenerme saludable y funcionar bien. También me aseguro de divertirme fuera de mi trabajo. Tengo una esposa maravillosa, hijos maravillosos y buenos amigos. En cuanto a mis pacientes, siempre les recuerdo sus éxitos y miro hacia el futuro con ellos. ¿Qué significa eso exactamente? Lodki: En algún momento tienes que trazar una línea debajo del pasado. lejos del ojo lejos del corazón. Solo mirar lo que perdiste te convierte en una estatua de sal. Si quieres recuperarte, tienes que seguir caminando y no dar la vuelta. Esta es la única manera de sobrevivir. Pero el tema del perdón y el perdón también juega un papel importante para encontrar la paz mental. Debo estar dispuesto a renunciar a la venganza por lo que me pasó.

Un psicólogo cuenta cómo evitó un asesinato en los tribunales Me imagino que no a todo el mundo le va bien. Lodki: por supuesto no. Probablemente todos conocen el motivo: si alguien le hace algo a mis familiares, lo mato. También probé algo como esto. Con un hombre que era un oficial de policía que apuñaló a su esposa en el cumplimiento de su deber. Vino a mí como paciente y me dijo en detalle cómo mataría al delincuente en la sala del tribunal. Juré guardar el secreto, no se me permitía hablar de eso. Esta era una situación crítica. Así que decidí dejar la puerta de la sala de espera entreabierta. Uno de los pacientes se enteró de los planes del policía y lo denunció. Le quitaron el arma. Más tarde el policía se me acercó y me dio las gracias. Dijo que habría arruinado su vida si no hubiera detenido sus planes de venganza. Ya había perdido a la que más amaba, su esposa. Y otro asesinato que ella no habría traído de vuelta. En general, ¿qué piensas de tu trabajo? El significado de su trabajo, por así decirlo. Lodki: Protección de la vida humana en peligro de extinción. Para ayudar a las personas a aceptar lo que han pasado por sí mismas. Les doy las herramientas y les enseño las técnicas para lidiar con lo que han pasado. Vuelvo a ser artesano, guía turístico.

