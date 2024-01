La milicia terrorista ISIS se atribuyó el atentado con bomba en Irán que dejó más de 80 muertos

Página principal Política

de: Felix Durach, Badretin Bulukbasi

Actualizado desde el 4 de enero a las 17:20 horas: Un día después del devastador atentado en la ciudad iraní de Kerman que dejó 84 muertos, la milicia terrorista Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del ataque. El grupo hizo este anuncio el jueves a través de sus canales habituales de propaganda. El comunicado dice que dos de los asesinos detonaron sus cinturones explosivos durante una ceremonia fúnebre el miércoles para conmemorar la muerte del general iraní Qassem Soleimani.

Hace más de un año, ISIS se atribuyó la responsabilidad de un ataque contra un santuario chiíta en la ciudad cultural de Shiraz. El ataque, ocurrido en octubre de 2022, mató a más de diez personas. A continuación, la justicia ejecutó públicamente a dos hombres de nacionalidad afgana, a quienes Irán acusó de ser responsables del ataque.

El Estado Islámico considera a la mayoría chiita de Irán apóstatas del Islam y los desprecia. El chiísmo, la menor de las dos principales sectas del Islam, es la religión estatal de la República Islámica. Una rama regional del Estado Islámico está activa en el vecino Afganistán, donde la organización quiere crear una “provincia” llamada ISIS Khorasan cerca de Pakistán.

Un atentado con bomba en la ciudad iraní de Kerman mató a más de 80 personas. La milicia terrorista ISIS se ha atribuido ahora la responsabilidad del ataque. © Sari Tagli/AFP

Al parecer, un ataque aéreo estadounidense contra las milicias iraníes en Bagdad

Actualizado desde el 4 de enero a las 11:15 a. m.: Los círculos de seguridad informaron que al menos dos miembros de la milicia proiraní murieron en un ataque aéreo estadounidense en la capital iraquí, Bagdad. La agencia de noticias alemana se enteró por los círculos de seguridad de que el ataque estadounidense tuvo como objetivo una instalación perteneciente a las llamadas Fuerzas de Movilización Popular, también llamadas Fuerzas de Movilización Popular, en el este de la ciudad. En canales de publicidad online como Torá Y Noticias SabreenCerca de las milicias proiraníes se habló del asesinato de dos de sus altos dirigentes. Se dice que uno de ellos es el líder de las Fuerzas de Movilización Popular, Mujahid Abu Al-Taqwa. También se publicó un vídeo en los canales que supuestamente muestra una nube de humo sobre el presunto lugar del ataque.

Inicialmente no hubo reconocimiento del ataque ni confirmación oficial. El sitio web de noticias iraquí Al-Sumaria y el canal de televisión Al-Mujadin también informaron sobre una explosión y un ataque a una instalación perteneciente a las Fuerzas de Movilización Popular.

Actualizado desde el 4 de enero a las 10:15 a. m.: Después del devastador ataque en la ciudad de Kerman, influyentes partidarios de la línea dura en Irán culparon a Israel por las explosiones. Hay muchas razones para creer que “los sionistas (Israel) están involucrados en atentados terroristas”, afirma un editorial publicado el jueves en el periódico conservador. kayhan. Los autores pidieron represalias rápidas por el ataque. El artículo advertía que si esto no ocurría, podría volver a producirse un ataque en la capital, Teherán.

El ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, dijo a la radio cnnLas fuerzas contra el régimen en Irán pueden ser responsables del ataque. Explicó: “A la ceremonia asistió un gran número de partidarios del régimen”. No se cree que la milicia terrorista del ISIS tenga las capacidades necesarias para lanzar tal ataque. También es poco probable que Israel diga: “Éste no es su estilo”.

Ataque de Irán: funcionario estadounidense culpa a la organización terrorista ISIS

Actualizado desde el 4 de enero a las 9:05 a. m.: Casi 100 personas murieron en la ciudad iraní de Kerman después de que una bomba explotara cerca de la tumba del general asesinado Qassem Soleimani. ¿Pero quién está detrás del crimen? En cualquier caso, Estados Unidos rechazó las “ridículas” acusaciones de implicación de Irán. Ahora, un alto funcionario estadounidense anónimo dijo al periódico estadounidense La colinaEs posible que la milicia terrorista ISIS estuviera detrás del ataque. Y añadió: “Parece ser un ataque terrorista, algo similar a lo que ISIS ha hecho en el pasado”. Esta es actualmente la “suposición común” en Estados Unidos. Irán ha luchado con sus milicias contra ISIS durante años, especialmente en Siria e Irak.

Actualizado desde el 4 de enero a las 5:20 a. m.: Después del atentado con bomba cerca de la tumba del general Qassem Soleimani, asesinado en 2020, Irán conmemora a muchos de los muertos con un día de luto nacional. La dirección en Teherán calificó el ataque como un acto terrorista y declaró el jueves “un día de luto general en todo el país”. Soleimani murió hace cuatro años en un ataque con drones cerca de Bagdad ordenado por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Actualización del 3 de enero a las 22:10 horas: El Ministerio de Salud iraní redujo el número de víctimas tras el ataque ocurrido en la ciudad de Kerman. Bahram Ain Allahi dijo en una entrevista el miércoles que 95 personas murieron. Justificó la corrección diciendo que algunos de los nombres de las víctimas ya habían sido contados dos veces. Los medios oficiales habían informado anteriormente que el número de muertos ascendía a 103 personas. El ministro dijo que unos 30 pacientes aún se encuentran en estado crítico. Según Ain Ellahi, 211 personas resultaron heridas.

Desde entonces, el gobierno de Estados Unidos ha negado las acusaciones de participación en el ataque. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo el miércoles en Washington que Estados Unidos no estaba involucrado de ninguna manera. “Cualquier afirmación en contrario es ridícula”, añadió Miller. Tampoco hay motivos para creer que Israel estuviera involucrado en los atentados. Estamos siguiendo de cerca los informes y todavía no podemos confiar en ninguna información independiente. “Es demasiado pronto, al menos para nosotros, para decir cuál es la causa”, dijo Miller. Expresó sus condolencias a las víctimas y sus familiares.

Explosiones en Irán – El Ministerio de Asuntos Exteriores condena el “acto terrorista”

Actualización del 3 de enero a las 20:10 horas: Berlín también se ha pronunciado ahora sobre el ataque a un servicio conmemorativo en Irán que dejó más de 100 muertos. “Estamos profundamente entristecidos por las numerosas muertes en las explosiones de hoy en Kermán, incluidos muchos niños”, escribió el miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores en la plataforma de Internet X, antes conocida como Twitter. Condenamos este acto terrorista. El pueblo iraní merece un futuro de paz y seguridad.

El ataque, que mató a 103 personas, fue el más mortífero en los casi 45 años de historia de la República Islámica. Al principio no estaba claro el trasfondo de las dos explosiones. Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido la autoría del presunto ataque.

Actualizado desde el 3 de enero a las 6:20 p.m.: El ayatolá Ali Jamenei, jefe de Estado y líder religioso de Irán, también anunció una fuerte reacción tras las explosiones en el funeral del general Soleimani. Jamenei fue citado por los medios estatales diciendo en un comunicado: “Deben saber que este acto desastroso traerá una respuesta dura, si Dios quiere”. El hombre de 84 años expresó su más sentido pésame a las víctimas y sus familias.

103 muertos como resultado de explosiones: el presidente iraní Raisi anuncia castigo por el “acto atroz”

Actualización del 3 de enero a las 17:15 horas: El presidente iraní, Ebrahim Raisi, anunció que los responsables de los atentados de Kerman serían castigados. Se citó al Primer Ministro diciendo en una declaración oficial: “No hay duda de que los autores de este acto cobarde pronto serán identificados y castigados por las fuerzas de seguridad y de aplicación de la ley capaces de cometer su acto atroz”. La dirección en Teherán calificó el ataque como un acto terrorista y declaró el jueves “un día de luto general en todo el país”.

Más de 100 muertos en explosiones: el Ministro del Interior iraní anuncia su reacción

Actualizado desde el 3 de enero a las 4:05 p.m.: Tras las explosiones en la ciudad iraní de Kerman, el Ministro del Interior iraní anunció una respuesta decisiva. “Por supuesto, los servicios militares y de seguridad y los organismos encargados de hacer cumplir la ley responderán rápida y enérgicamente”, dijo Ahmed Al-Wahidi a la televisión estatal. Según el ministro, la mayoría de las muertes se produjeron en las dos últimas explosiones. Por lo tanto, los antecedentes aún están bajo investigación. Añadió: “Nuestras fuerzas policiales están vigilantes y responsabilizarán a quienes cometieron este crimen”.

Más de 100 muertos: explosiones en el funeral del general Soleimani en Irán

Actualización del 3 de enero. 15:16: Se ha vuelto a revisar al alza el número de muertos por la explosión en Kermán. Los medios estatales iraníes, citando a los servicios de emergencia, informaron que al menos 103 personas murieron en el aniversario de la muerte del general iraní Qasem Soleimani. Unas 140 personas más resultaron heridas.

Actualizado desde el 3 de enero a las 14:20 horas: La agencia de noticias iraní Mehr informó que el número de muertos por las explosiones en la ciudad iraní de Kerman aumentó a 73 personas. Además, 171 personas resultaron heridas.

Explosiones en Irán: varias muertes en el funeral del general Soleimani

Primer informe del 3 de enero: KARMAN – Miles de personas se reunieron en Kerman, Irán, el miércoles (3 de enero) para conmemorar el cuarto aniversario de la muerte del general Qasem Soleimani. Según los medios oficiales iraníes, se produjeron dos poderosas explosiones cerca de la tumba del exjefe de la Guardia Revolucionaria iraní.

Inicialmente se habló de la explosión de bombonas de gas, pero las autoridades dijeron más tarde que se había producido un “ataque terrorista”. Los medios iraníes informan que al menos 46 personas murieron y otras 71 resultaron heridas. La agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, anuncia que más de 50 personas han sido asesinadas.

Al parecer, ataque al servicio conmemorativo de Soleimani: al menos 46 muertos en Irán

Los corresponsales de los medios estatales iraníes hablaron de un “sonido de explosión aterrador”. El vicegobernador de Kermán habló de un ataque terrorista, informó la emisora ​​estatal Irib. Agregaron que explotaron dos bolsas que contenían explosivos.

La ciudad de Kerman está situada en el centro de Irán y es el hogar de Qassem Soleimani, ex comandante de unidades extranjeras de la Guardia Revolucionaria Iraní. Estados Unidos lo mató en un ataque con aviones no tripulados en Irak el 3 de enero de 2020. Soleimani es visto como un mártir por los partidarios del gobierno leales al régimen. Soleimani era considerado un general despiadado, que construyó una red de milicias chiítas en varios países de Oriente Medio para defender los intereses de Irán y actuar contra Israel. Después de que fue asesinado por un dron estadounidense, también surgieron informes de que Israel apoya a Estados Unidos.

Durante parte de la ceremonia conmemorativa transmitida en vivo por la televisión estatal, se escucharon golpes y gritos. Durante la transmisión en vivo de un periodista, se pudo ver a los rescatistas corriendo hacia el hospital con heridos de fondo. Al principio no estaba clara la causa exacta de la explosión. (bb/dpa)