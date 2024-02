La nueva temporada “World of Wonders” presenta nuevos monstruos venenosos

En Pokémon GO, la nueva temporada “World of Wonders” comienza el 1 de marzo. Ahora se conoce mucha información sobre la temporada.

¿Cuándo empieza “Un mundo lleno de maravillas”? La nueva temporada en Pokémon GO comienza el 1 de marzo de 2024 a las 10:00 a.m. y continúa hasta el 1 de junio de 2024, también a las 10:00 a.m. hora local.

¿Cuál fue lo más destacado de la temporada? Parece que la nueva temporada se centrará en el nuevo supermonstruo “Venicro”, una criatura venenosa de la Ultra Dimensión. Pero si bien los Ultra Beasts han surgido recientemente como invasores peligrosos en Pokémon GO, Venicro parece ser mucho más amigable contigo. Según el avance de la temporada, parece que se embarcará en aventuras contigo.

Venicro es uno de los Ultra Beasts que faltan actualmente, pero tiene una ventaja especial: puede evolucionar a Agoyon.

Pero también puedes esperar algunos monstruos emocionantes lejos de Venicro. Por ejemplo, puedes ver en el tráiler:

Crypto-Mewtwo, quién probablemente regresará

Proto-Groudon y Proto-Kyogre, que también son Pokémon poderosos.

Knarbon y sus evoluciones Crimanzo y Azigladis ya existen y ya tienen en mente su propio evento

Se puede ver a Pikachu con gorra de capitán.

El anuncio también menciona a Crypto-Entei, Suicune y Raikou.

Puedes ver el tráiler de la nueva temporada aquí:

Pokémon GO: así luce la nueva temporada de "World of Wonders" en el tráiler

¿Qué trae la nueva temporada “World of Wonders” a Pokémon GO?

Aquí te resumimos el contenido conocido de la nueva temporada.

Investigación especial: Comienza el 1 de marzo de 2024 a las 10:00 a.m. y se irá ampliando una y otra vez a lo largo de la temporada, como ya sabemos por Immortal Journeys. Vinicro puede ser la estrella aquí.

Recompensas:

Causas más daño en las incursiones cuando peleas con amigos.

Hay un ticket de incursión adicional por día cuando se dispara en arenas.

Puedes obtener más XP en incursiones de Nivel 1 y 3, incluidas las incursiones de Criptomonedas

También habrá un “Miracle Pass” en la tienda, con el que podrás conseguir Pokémon, atuendos de Avatar e investigaciones temporales. Esto es opcional y tendrás que pagar extra.

Truco de búsqueda: Esta vez te trae:

Hisui resoplido*

Arma de poesía*

Viscura*

lo atraparemos

Minera

zulú

Días de comunidad: Siguen funcionando:

16 de marzo

7 de abril (Clásico del Día del Mar)

20 de abril

19 de mayo

Nuevos mitos criptográficos: Las incursiones criptográficas de nivel 5 durante la temporada están dominadas por Entei, Suicune y Raikou, que siempre tienen lugar los fines de semana. Y por primera vez, también puedes ser brillante.

¿Qué Pokémon trae la nueva temporada?

Así se modifican los óvulos. La posible luminiscencia está marcada con un asterisco*:

En ciudades: Togetic*, Gardevoir*, Enekoro, Schluppuck*, Skunkapuh*, Felilou*, Zurrokex* y otros

Togetic*, Gardevoir*, Enekoro, Schluppuck*, Skunkapuh*, Felilou*, Zurrokex* y otros En el bosque : Papungha, Absol*, Pygraulon*, Paragoni*, Araqua*, Imanti*, Pamo y otros

: Papungha, Absol*, Pygraulon*, Paragoni*, Araqua*, Imanti*, Pamo y otros en las montañas: Magcargo, Phanpy*, Nasgnet*, Meditalis*, Zwirrlicht*, Rocara, eF-eM* y otros

Magcargo, Phanpy*, Nasgnet*, Meditalis*, Zwirrlicht*, Rocara, eF-eM* y otros En playas y cuerpos de agua. : Morlord, Botterut*, Jehuer*, Pirlo*, Escaler*. Campesto*, Bleib et al.

: Morlord, Botterut*, Jehuer*, Pirlo*, Escaler*. Campesto*, Bleib et al. En el hemisferio norte: Hisui-Fukano*, Flonkiver*, Kendorm*, Serbivio*, Fluink*, Otaru*, Leovio* y otros

Hisui-Fukano*, Flonkiver*, Kendorm*, Serbivio*, Fluink*, Otaru*, Leovio* y otros En el hemisferio sur: Hisoe Voltopal*, Endive*, Fairy Gel*, Carnemane*, Panzaeron*, Larvitar*, Frizilplus* y otros

En huevos:

Huevos de 2 km: Togepi*, Mollymorba*, Monoceto*, Ignifor, Dartiri*, otros

Huevos de 5 km de largo: Schlorp*, Zuperis*, Kissling*, Egnifor, Algit*, otros

Huevos de 7 km: Alolan Vulpix*, Galar Phlegmon*, Galar Purenta*, Baldia Felino*, Galar Fluenshlak* y otros

Huevos de 10 km de largo: Ignivor, Viscora*, Tortunator*, Knarbon (a partir del 11 de marzo), Frospino y otros

Sincronización de aventuras, huevos de 5 km: Scourgla*, Mapterps*, Galapavlus*, Flapteryx*. Paragoni* y cols.

Adventure Sync, Huevos de 10 km: Dratini*, Capono*, Viscura*, Tortonitor*, Mineras y más

Huevos de 7 km, recompensas de seguimiento: Hisui-Fukano*, Paldea-Felino*, Hisui-Sniebel*, Gladiantri*, Skallyk* y otros

¿Qué más sucede en Pokémon GO?? Más recientemente tuvo lugar el final de la temporada pasada, el Sinnoh Tour. Uno de los contenidos era una misión especial en la que debías atrapar algunos monstruos. Ahora que el evento terminó, los entrenadores que aún no lo han completado se preguntan: ¿Cómo lo completas ahora? Más sobre eso aquí.