Las computadoras con Windows 10 reciben instrucciones para cambiar a Windows 11 – en el dominio

Microsoft ha anunciado que ofrecerá una oferta de actualización a Windows 11 23H2 en PC empresariales con Windows 10 “no administradas” ubicadas en un dominio. Por cierto, la empresa dice: Una computadora que es “sólo” miembro de un dominio se considera no administrada. En última instancia, esto significa que los administradores de TI pierden el control sobre los Directorios Activos (AD), lo que sólo puede solucionarse comprando software de gestión adicional.

anuncio

Microsoft ahora considera que sólo los dispositivos administrados con software pago adicional son manejables. (Imagen: captura de pantalla/DMK)

En el mensaje poco claroMicrosoft planea ofrecer estas ofertas de actualización en Windows 10 a partir del día del parche de abril de 2024, y la compañía escribe sin rodeos: “Los dispositivos administrados son aquellos que usted administra mediante Microsoft Intune, Configuration Manager u otras herramientas de administración de terceros. Otros dispositivos están marcados como no gestionado.” ” (En el texto original: “Los dispositivos administrados son aquellos que usted administra a través de Microsoft Intune, Configuration Manager, Windows Autopatch u otras herramientas de administración de terceros. Otros dispositivos se consideran no administrados”).

Microsoft: ofertas de actualización para PC no administradas, ahora también disponibles en dominios

La oferta de actualización generalmente aparece después de iniciar sesión y reiniciar su computadora. Está disponible en PC con Windows 10 Pro y Windows 10 Pro Workstation que son elegibles para la actualización de Windows 11 y no están administradas por TI, al menos no todavía. Si los usuarios reciben el mensaje, pueden decidir si el dispositivo seguirá ejecutando Windows 10 o instalará la actualización de Windows 11.

Como el marketing presenta todo desde una perspectiva positiva, Microsoft lo exalta al comienzo del mensaje, que está dirigido explícitamente a los profesionales de TI: “Buenas noticias si confía en Microsoft para administrar las actualizaciones de Windows en su organización”. (“Buenas noticias si confía en Microsoft para administrar las actualizaciones de Windows de su organización por usted”). A partir del día del parche de abril de 2024, los usuarios de Windows verán la actualización en las computadoras que estén integradas con Azure o EntraID y Active Directory local (“dominio en la nube unido y dominio unido”) y no estén administrados.

Debería mostrarse una página de inicio de Windows que permita a los usuarios comenzar a actualizar a Windows 11. (Imagen: Microsoft)

Esto es nada menos que una bofetada para los administradores de TI. Cualquiera que coloque computadoras en Active Directory naturalmente las administra y también quiere tener control total sobre ellas. Sólo los administradores pueden ver como una amenaza el hecho de que Microsoft ahora quiera ofrecer actualizaciones controladas por el usuario. Por último, existen motivos por los que aún no ha actualizado su red AD administrada. Por ejemplo, porque el software de la empresa utilizado aún no es compatible con Windows 11. Los departamentos de TI ciertamente no quieren dejar que el usuario cambie de Windows 10 a 11. El aviso no contiene una forma de evitar estas notificaciones de actualización a través de el GPO, solo una nota para el uso administrativo de Microsoft Intune basado en la nube.

Microsoft no hizo comentarios de inmediato sobre esto. Todavía esperamos una respuesta a nuestra consulta a este respecto y la proporcionaremos aquí.

Justo a principios de mes, Microsoft anunció que también ofrecería la actualización a Windows 11 23H2 en sistemas de usuario final que ejecutan Windows 10 e instalaciones anteriores de Windows 11, siempre que sus PC estuvieran equipadas adecuadamente para ello. Ha habido errores anteriores que los desarrolladores han resuelto, especialmente en sistemas multipantalla.



(tu sangre)