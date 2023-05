La peor sequía en 60 años: Argentina necesita comprar soja en el mercado mundial

Raedemaeker estima los daños por sequía en su finca en US$ 1.000 por hectárea, una pérdida de casi US$ 1 millón para el área cultivada de 900 hectáreas. También atribuye la fuerte disminución de los rendimientos a tres años de lluvias por debajo del promedio, lo que ha agotado las reservas de agua del suelo. El nivel del agua subterránea continúa descendiendo.

Cristian Russo, de la Bolsa de Comercio de Rosario, dijo que los productores ahora enfrentan la pregunta: “¿Sembrar o no sembrar?” El contenido de agua del suelo no es alentador. Abril vio precipitaciones por debajo del promedio. La producción de trigo requiere un mínimo de 180 mm, nivel que no se ha logrado hasta ahora. “No sé si será suficiente, espero que en mayo. Pero ciertamente no será una buena temporada de trigo”, teme Rousseau.