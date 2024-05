La sincera despedida de Philipp Holzer con el Eintracht Frankfurt

Página principal Concordia

de: Ingo Dorstowitz

el presiona divide

Despidiéndose: Philipp Holzer. © Imágenes de Imago/Usnapix

El presidente del Eintracht dimite en el momento adecuado, en paz consigo mismo y dejando atrás un club próspero.

Habiendo vuelto a llenar Europa y en la nueva temporada también se detendrá en el corazón de Europa, Philipp Holzer sintió la necesidad urgente de aclarar las cosas. Poco después del pitido final de la temporada y del empate 2-2 contra el RB Leipzig, que devolvió al Frankfurt alemán a la competición internacional, el Eintracht anunció que el técnico de 58 años dimitiría como entrenador. Del consejo de supervisión.

Ya al ​​30 de junio. Un año antes de lo previsto. Muchos pensaron que el momento no era el adecuado y se molestaron, pero lo cierto es que el club se vio obligado a informarlo a todos a través de una publicación previa por parte del Bild. De cualquier manera: la decisión de Philipp Holzer no fue una decisión rápida, sino más bien una decisión cuidadosamente meditada. He madurado en los últimos meses. Era inevitable. para él.

“Después de 14 años en el Consejo de Supervisión, incluidos cuatro años como Presidente electo del Consejo, ha llegado el momento de entregar el testigo”, afirma este experimentado funcionario. Las prioridades han cambiado para el ex portero de la Premier League, ya que en julio será padre por primera vez, la familia está muy feliz y él se quedará en el extranjero por un período más largo. Philipp Holzer, que siempre ha tenido una carrera exitosa, a menudo 24 horas al día, 7 días a la semana, comienza una nueva vida. Está en paz consigo mismo. No pudo encontrar un mejor momento. Dejó el Eintracht orgulloso y con la frente en alto. Deja atrás una casa organizada, un club sano y próspero que terminará la temporada con récord de ventas (380 millones) y habiendo derrotado a Dent Corona (pérdida de 80 millones). “Éstas son las mejores señales de un crecimiento continuo y saludable”, afirma Holzer.

Importante inyección de efectivo

Sobre todo porque el club está atravesando un proceso de cambio, ya que se reemplazan comités y cambia el presidente. punto de retorno. Philipp Holzer sintió durante mucho tiempo que su estancia en el Eintracht sería limitada y, de todos modos, se habría marchado al cabo de un año. Ahora está avanzando con el tiempo. Porque no quería afrontar su último año de mandato como un pato saliente, es decir, elegir un sucesor del director financiero saliente Oliver Frankenbach, aunque ya no estaría en el puente. Quienes darán forma al futuro deberían tomar estas decisiones. Ya no.

Philipp Holzer, residente en Frankfurt y natural del mundo, dejará un hueco en el Eintracht porque ha ocupado su puesto con todo el corazón y pleno compromiso, porque ha servido bien al club. Es responsable de dos medidas de capital muy importantes e inteligentemente planificadas que han aportado al club nuevos ingresos y han ampliado su alcance económico. Esta es también la razón por la que jugadores como Sebastien Haller, Ante Rebic y Filip Kostic pueden fichar o quedarse. En tiempos difíciles de Corona se utilizaron millones para estabilizar el club.

Orenstein y Burkert también fueron eliminados. Después de Philipp Holzer, su socio de muchos años, Steffen Orenstein, también dejará el consejo de supervisión del Eintracht Frankfurt Fußball AG. También el 30 de junio. Esto no es una sorpresa. Ya había señales de una salida anticipada del comité. “Tengo muchos recuerdos positivos de mi pertenencia al Consejo de Supervisión de AG desde 2019 y estoy agradecido de haber sido testigo y ayudado a dar forma al notable desarrollo de nuestro equipo profesional con muchos éxitos en la Bundesliga, la Copa de Alemania y competiciones internacionales en los últimos años. ”, dice Rijal. Rico hombre de negocios. Está claro que por el momento seguirá participando en Fußball AG. Ornstein, con Holzer como “Amigos del Águila”, posee el 16,81 por ciento de las acciones, lo que lo convierte en el mayor accionista después del club matriz. READ Marruecos (17.12.2017): Predicciones con cuotas y consejos Además, el 30 de junio también será nombrado Dieter Borkert, que fue nombrado miembro del Consejo de Supervisión por la asociación. Renuncia al comité. Y: el comité principal, que puede tomar decisiones importantes como “fuerza de reacción rápida”, también se ha ampliado para incluir al miembro del consejo de supervisión Felix Vermer. Tras la salida de Holzer y Ornstein el 30 de junio, este comité también se reorganizará en términos de personal, junto con el presidente Matthias Beck, que también presidirá el consejo de supervisión a partir del 1 de julio, y a Vermer se le unirá al menos un nuevo miembro. . Principal

El exbanquero de inversiones, hijo del exdirector de la revista FR, Werner Holzer, fallecido en 2016, tiene mucho que demostrar. Durante su mandato, ganó la Copa de Europa y cuatro partidos internacionales consecutivos, acompañó y dirigió al Eintracht durante un período de ascenso, pero también enfrentó una gran crisis cuando, en 2021, toda la dirección deportiva abandonó el barco, Adi Hutter y Freddy. Bobic, Bruno Hübner y otros pusieron al club en dificultades inesperadas. Holzer no perdió los estribos, aunque muchos vieron el regreso del cantante el año pasado. “La época no estaba sujeta al impuesto sobre el entretenimiento”, afirma.

Rangnick plantea descontento

Pero lo entendió y comenzó a buscar incansablemente un nuevo director deportivo, metiéndose en problemas en el proceso, sintiéndose engañado por Ralf Rangnick mientras filtraba el contenido de la conversación secreta a la prensa. Incluso hoy, el resentimiento surge en él cada vez que se menciona el nombre de Rangnick.

Después de 30 horas de discusiones, Markus Kroesche fue nombrado nuevo director deportivo. “Un golpe de suerte”, afirma. Holzer no puede entender en absoluto las críticas a Kroche y su política comercial. Como el Eintracht todavía depende en gran medida de los excedentes de transferencias, no hay otra alternativa que incorporar jugadores jóvenes con talento y con un alto potencial de reventa. Quien no ve esto no entiende la obra. Obras que hackeó pero aún le resultan extrañas.

Como último acto importante de su mandato, Holzer inició una extensión de contrato con Crocci. Es un logro sólido, ya que el director deportivo tenía una gran reputación en la industria y era muy buscado. Pero durante el período del acuerdo surgieron incomodidades, ya que el portavoz de la junta directiva, Axel Hellmann, se sintió ignorado en la forma de comunicación. Hace tiempo que se aclaró.

Hellman y Holzer – Esta también es una historia en sí misma. A ambos los une un largo camino común, uno al lado del otro, pero también breves discusiones. Hace un año, la disputa entre ambos animales se convirtió en un punto de quiebre para el club. Se trataba de orientación del club, distribución de roles, interpretación del perfil laboral y diferencias personales. Holzer estaba dispuesto a dimitir de su cargo para evitar daños al club. No llegó a eso, ambos se recompusieron. Hellmann no tuvo ningún papel en la dimisión de Holzer, todo se resolvió, a lo que ambos concedieron gran importancia. La reunión de la junta directiva del martes también fue muy armoniosa. Es una despedida en absoluta paz y con buen estilo.

Holzer entregará el relevo al presidente del club, Matthias Beck, elegido por unanimidad el martes como nuevo presidente del consejo de supervisión y asumirá su cargo el 1 de julio. Beck Holzer se despidió con palabras muy inapropiadas y amables: “La contribución de Philip al Eintracht Frankfurt es enorme. Ha demostrado en todo momento que su corazón late por el Eintracht. Siempre formará parte de la familia del Eintracht”.