La situación de Corona cambió: Dortmund da una “recomendación muy urgente”

La situación de Corona en Dortmund se está intensificando actualmente. El valor de la lesión se disparó después de las vacaciones de otoño. La ciudad es ahora atractiva para los ciudadanos.

Dortmund – Situación de Corona en Dormund Actualmente se acerca a su clímax. Y la ciudad indicó en una conferencia de prensa el martes (18 de octubre) que el número de heridos se había duplicado en comparación con el período anterior a las vacaciones de otoño. Mientras que el valor era 258 hace tres semanas, el martes era 681. Molesto: cada vez más personas están pasando nuevamente por ciclos severos, como RUHR24 pruebas.

Brote de corona en Dortmund 685.4 Ocurrencia de Corona NRW 637.8 Personas actualmente infectadas en Dortmund 10700

La situación de Corona en Dortmund se está intensificando actualmente: la cantidad de casos no informados es alta

La ciudad asume que la tasa de infección es mucho más alta, porque muchas infecciones no se han registrado en absoluto o no se han informado oficialmente. El problema: las personas con infección corona no detectada parecen estar infectando a un Dortmund cada vez más vulnerable, que a menudo termina en el hospital, como se puede observar actualmente en NRW.

Mientras tanto, la protección de la vacunación se está agotando no solo entre muchos de los ancianos, sino también en la parte más joven de la población. Sin embargo, debido a que el Comité Permanente de Vacunación (Stiko) solo recomienda un segundo tratamiento de refuerzo para personas mayores de 60 años, los jóvenes de Dortmund son rechazados en los centros de vacunación municipales.

La ciudad de Dortmund aconseja a muchos ciudadanos que paguen el segundo pago contra Corona

Por lo tanto, Rinken recomienda a todos los habitantes de Dortmund “con mucha urgencia” que actualicen su vacunación contra Corona si tienen familiares mayores y, por ejemplo, quieren visitar al abuelo y la abuela. “Porque sabemos muy claramente que la protección que brinda la vacunación está disminuyendo”, dice Rinken, y esto se aplica a todas las vacunas. “Cuando somos más jóvenes, significa que obtenemos esa protección inmunológica un poco más, pero después de un año de la inyección de refuerzo, se reduce significativamente”.

Cualquier persona a la que se le niegue un centro de vacunación público puede tomar un segundo refuerzo de corona de su médico de cabecera.

El Dr. Frank Rinken, jefe del Servicio de Salud de Dortmund, hace un llamado a los ciudadanos para que actualicen su vacunación contra Corona. © Anja Cord / Imago

La conclusión de Rinken: “Cualquiera que tenga personas en el área que pertenezcan a los llamados grupos vulnerables deben asegurarse de que definitivamente reciban una segunda vacuna de refuerzo”.

Cuatro vacunas contra Corona: la ciudad de Dortmund da una recomendación urgente al seguidor

En este caso, “la segunda vacunación de refuerzo” significa la cuarta vacunación contra la corona para la gran mayoría de los vacunados. Advertencia: desde el 1 de octubre, solo dos vacunas más un refuerzo y dos vacunas además de una infección corona confirmada se han considerado totalmente protegidas.

Se aplican varias recomendaciones al intervalo entre la primera y la segunda vacuna de refuerzo: Stiko recomienda una segunda dosis de refuerzo para aquellos que corren un riesgo particular a más tardar tres meses después de la primera vacunación.

Para el personal médico y de enfermería, la segunda dosis debe administrarse seis meses después como muy pronto. Sin embargo, en casos individuales justificados, también se puede tomar una segunda vacunación de refuerzo de este grupo después de tres meses como mínimo.

Stiko no recomienda ninguna otra vacuna de refuerzo después de la infección por corona

Stiko no recomienda ninguna otra vacuna de refuerzo para las personas que han contraído una infección corona después de la primera vacunación de refuerzo (más información aquí). noticias de dortmund Leer en RUHR24).

Lista de reglas: © Anja Cord / Imago