Ojos secos: la causa puede ser diabetes o reumatismo

El ojo seco es una enfermedad muy extendida y sus causas suelen ser inofensivas. Sin embargo, en algunos casos, la enfermedad también puede estar detrás.

Como regla general, muchas personas experimentan ojos secos en algún momento. A menudo, la causa es bastante inofensiva, ya que las personas afectadas parpadean con menos frecuencia, por ejemplo, al sentarse frente a una pantalla durante mucho tiempo. Como resultado, la córnea y la conjuntiva se humedecen con una película lagrimal menor. Pero el aire acondicionado también puede causar sequedad en los ojos. Sin embargo, en algunos casos, también hay una enfermedad completamente diferente, como neurodermatitisY el diabético o reumatismodetrás.

Ojos secos: causas comunes, a veces la diabetes o el reumatismo también están detrás de ellos

Los ojos secos también pueden ser causados ​​por trabajar en una computadora, pero en algunos casos también hay una enfermedad detrás. (Imagen de icono) © Imágenes YAY / Imago

Si la superficie del ojo no recibe suficiente líquido lagrimal, el ojo a menudo comenzará a arder, picar o enrojecerse. Una descripción general de cuál podría ser la causa:

Aire seco y seco

Aires acondicionados y calentadores

Humo de tabaco

Trabajo a largo plazo en una computadora u otro medio digital

Conjuntivitis alérgica

Intervenciones quirúrgicas en el ojo

Medicamentos que reducen la producción de lágrimas (como medicamentos para la alergia o la depresión)

neurodermatitis

diabético

reumatismo

Enfermedad de la tiroides y enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren (una enfermedad autoinmune que ataca principalmente las glándulas salivales y lagrimales)

de acuerdo a Clínica y Dispensario de Oftalmología en el Hospital Universitario de Würzburg (UKW) Si no se trata, el ojo seco severo puede conducir a la opacidad de la córnea, lo que afecta la capacidad de ver. Sin embargo, esto se puede evitar identificando la causa y tratando el ojo en consecuencia.

No te pierdas nada: encontrarás todo lo relacionado con la salud En el boletín regular de nuestro socio 24vita.de.

En primer lugar, es importante conocer la causa del ojo seco, también conocido como “síndrome de sica”. Según UKW, los ojos secos se observan especialmente en enfermedades como la diabetes, el reumatismo, la tiroides y enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren. Entre otras cosas, las influencias ambientales externas, como corrientes de aire, calentadores o sistemas de aire acondicionado, a veces están detrás de ellos, según el sitio. salud.bund.dePor iniciativa del Ministerio Federal de Salud.

Ojos secos: Estos síntomas lo indican Los ojos secos suelen ir acompañados de síntomas como enrojecimiento de los ojos, sensación de cuerpo extraño, rascado, ardor, secreción de mucosidad, sensibilidad a la luz, ojos cansados ​​y párpados hinchados. Asociación Profesional de Oftalmólogos Alemanes e. Quinto. Sin embargo, la intolerancia a las lentillas o a los cosméticos, el aire fumado y trabajar mucho tiempo frente a una pantalla también pueden provocar sequedad en los ojos. En algunos casos, por cierto, uno puede Alergia atrapada detrás de los ojos rojos y con picazón.

Ojos secos: las mujeres se ven más afectadas que los hombres, he aquí por qué

en ojos hinchados u ojos secos, debe consultar a un médico en algunos casos, especialmente si los síntomas duran más y la causa no está clara. Sin embargo, definitivamente debe ir al médico si de repente ve destellos de luz o lluvia de puntos; en este caso, es una emergencia.

Según la Asociación Profesional de Oftalmólogos Alemanes, cabe señalar que la producción de lágrimas también disminuye con la edad. Además, las mujeres suelen verse más afectadas que los hombres. “Entonces, por ejemplo B, se ha demostrado que existe una relación entre la terapia de reemplazo hormonal (particularmente estrógeno) para los síntomas de la menopausia y los ojos secos”.

Este artículo contiene solo información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.

Lista de reglas: © YAY Images / Imago