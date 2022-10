Pueblo más antiguo: 20/10/2022 19:02

Entre 2011 y 2014 se descubrieron vestigios de miles de años de asentamiento humano en Golden Aue (Foto: agl)



Muchos tesoros dormían en el suelo, y hace poco más de diez años en Golden Aue la gente tuvo la suerte de encontrar uno. Lo que se encontró en el “pueblo más antiguo de Turingia” se muestra en la película desde ayer en el castillo de Herringen…

La arqueología puede ser misteriosa. Por un lado, la tarea de la ciencia es obtener evidencia del pasado de la tierra, y por otro lado uno preferiría dejar los artefactos donde han sobrevivido durante miles de años sin mayor o menor daño. Pero a veces eso no funciona, a veces hay que usar la pala antes de que lleguen las excavadoras.

Fue casi lo mismo en 2011, cuando se programó una ceremonia de inauguración del “Polígono industrial Goldene Aue” frente a las puertas de Nordhausen, justo detrás de Belen. Hasta el día de hoy, los conejitos y erizos dan las buenas noches en los campos, todavía queda mucho tiempo por recorrer para la industria. Sin embargo, se ganó algo de valor a través de todo este trabajo, porque lo que los arqueólogos descubrieron en ese momento fue nada menos que un tesoro, y no solo en un sentido científico.

Entre 2011 y 2014 se excavaron alrededor de 10.000 terrenos y fue agradable poder excavar durante otros cinco años, dijo ayer por la noche el Dr. Mario Kosner, el investigador de palas que dirigió las excavaciones en ese momento. Los profesionales de la Oficina Estatal de Antigüedades pueden leer los numerosos pasajes como un libro.

Los llamados “Cerámicos de Caligrafía” fueron los que vinieron del sur, y fueron los primeros en echar raíces aquí. No fueron los primeros en vivir entre el sur de Harz y Kyffhäuser; Antes había cazadores y recolectores aquí. Pero fueron los primeros en permanecer en el lugar y fundaron el pueblo más antiguo conocido en Turingia hace más de siete mil años.

Hoy llamamos al proceso, que se ha extendido por cientos de años e incontables generaciones, la “Revolución Neolítica”, porque los asentamientos humanos fueron nada menos que una revolución, quizás el paso más importante que haya dado la humanidad. La cuna de la civilización tal como la conocemos está aquí en el Neolítico.

El pueblo más antiguo de Turingia

Pequeños grupos de personas, generalmente compuestos por un poco más de 20 o 30 personas, se sintieron atraídos por el buen suelo de Golden Oo y su suministro estable de agua. Sus primeros asentamientos no fueron grandes, solo unas pocas casas en expansión de troncos enterrados y paredes de malezas y yeso donde convivían humanos y animales.

Pero debe haber muchos de esos pequeños pueblos en la zona. Esto está respaldado por el sistema de trincheras circulares, que también se encontró cerca de Beilin. Con gran esfuerzo y esfuerzo físico, la gente aquí clavó centro tras centro en el suelo hasta que se formó una serie de círculos concéntricos, que luego rodearon un muro de tierra. Fueron colocados cuidadosamente entre los parapetos, dejando huecos por los que la luz podía incidir directamente en el centro de la plaza en determinadas épocas del año, como los solsticios.





Con casi 100 hectáreas de área de excavación, el proyecto en Golden Aue fue la segunda excavación más grande de este tipo jamás vista en Turingia (Foto: Oficina Estatal para la Preservación de Monumentos, 2012)



Tal uso como calendario astronómico supone la actual teoría de sistemas, que hasta el momento han sido descubiertos principalmente a lo largo de las supuestas rutas migratorias que se desplazaban desde el sureste de Europa hacia el centro. Pero no se puede decir mucho con certeza, estos sistemas siguen siendo un misterio. En Golden Aue, el área fue abandonada casi 200 años después, presumiblemente enterrada ritualmente, pero permanece visible durante unos buenos 2000 años y se usa como cementerio en un estado después del abandono.

Se puede suponer que fue un lugar importante, un lugar de tertulias y encuentros de gente de la región. La distancia que realmente viajaron sigue siendo solo una especulación. Lo cierto es que algunos bienes preciosos llegaron a Aue y algunos personajes, posiblemente de alto rango, fueron decorados aquí. En la tumba de una mujer joven, ahora conocida como la “Dama Dorada”, se encontraron cientos de conchas de Spondilus, que se unieron para formar una maravillosa pieza de joyería, así como una cadena de innumerables perros. dientes. Los mejillones solo se encuentran en el Mediterráneo o el Mar Negro, por lo que han recorrido un largo camino cuando tocan tierra cerca de Belén.

No sabemos quién era realmente la dama. No sabemos cómo se llamaba la gente que vivía aquí, qué lengua usaban, cómo celebraban sus ritos y fiestas, y cómo organizaban su nueva comunidad asentada. No hay escritura todavía, todo lo que nos llega son objetos y huellas que pueden desafiar el tiempo en la tierra.

Sin embargo, podemos aprender e informar mucho sobre nuestros antepasados ​​y su forma de vida. El castillo de Herringen, donde se inauguró hace tres años una exposición de hallazgos de la región, ahora lo ha hecho en forma de documentación. En poco menos de 27 minutos, nos dice mucho más de lo que estas pocas líneas pueden y pronto debería estar disponible de forma gratuita en YouTube. Si no quiere esperar tanto, le recomendamos una visita al museo, definitivamente vale la pena ver la pequeña y fascinante exposición sobre el “pueblo más antiguo de Turingia”.

