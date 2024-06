La Unión Europea recauda, ​​Alemania paga

Una vista del recinto del Campeonato Europeo de Fútbol en Leipzig



¿Qué efectos positivos espera la economía?



La ciudad de Leipzig respondió a una pregunta que espera un impulso económico de 59,4 millones de euros. Los turistas y aficionados gastan su dinero en restaurantes, bares y hoteles y compran productos para aficionados. Se espera que 650.000 invitados europeos estén presentes en toda Alemania y generen alrededor de 250 millones en ventas. Los impactos económicos regionales resultantes también serán evidentes en el corto plazo. Pero, ¿tiene también un impacto económico duradero, como afirman los funcionarios deportivos, los políticos y las ciudades? Esto es exactamente lo que busca el macroeconomista profesor Oliver Holtemüller. Actualmente está escribiendo un estudio sobre el tema y ha llegado a la siguiente conclusión: “Un evento deportivo tan importante no estimula la economía. Podría ser un pequeño destello en una semana o dos. Esto realmente inspirará a la gente. Es crucial.” A esto se le llama “sentirse feliz”. El resultado es que el estado de ánimo general aumenta. Algo como esto podría tener un impacto positivo en el sector regional en el corto plazo, pero no tiene implicaciones económicas significativas en el largo plazo.

Otros estudios sobre este tema también llegaron a la misma conclusión. Después de la Copa del Mundo de 2006 en Alemania, el Instituto Alemán de Investigación Económica estudió los impactos económicos de la Copa del Mundo. El análisis llegó a una conclusión clara: “…el impacto económico a corto plazo que muchos habían esperado y del que muchos habían hablado no se materializó;…como se esperaba, la Copa Mundial de la FIFA 2006 en Alemania no proporcionó ningún estímulo económico significativo Cuando se le preguntó a DIW, tampoco espera ninguna recuperación económica para la Eurocopa de 2024.

Hay una persona que obtiene grandes beneficios: la UEFA



La UEFA espera unas ventas del Campeonato de Europa de 2.400 millones de euros y unos beneficios de unos 1.100 millones de euros. ¿La UEFA contribuye a los costes? Este fue el tema de la película “Football.Macht.Money”, producida por ZDF y Spiegel. El periodista del Spiegel, Michael Frohlingsdorf, investigó el tema con sus colegas. Describe que la UEFA, por ejemplo, obliga a las ciudades anfitrionas a organizar costosos festivales para aficionados y millas de aficionados durante el Campeonato de Europa. No contribuye a los costos. La UEFA tiene una lista completa de requisitos para las ciudades anfitrionas. Quien se niegue a aceptarlo, como por ejemplo Bremen, no obtendrá el contrato.

La UEFA prefiere no pagar impuestos sobre sus ganancias de mil millones de dólares. “En realidad, es habitual que no paguen impuestos”, afirma Fröhlingsdorf. “La UEFA no quiere pagar impuestos, ni la FIFA ni el COI. Cuando vienen a un país, la condición es: ‘Queremos una reducción fiscal’. Hay que imaginarlo: eso fue en 2017, cuando se trata. para postularse”. El candidato rival, Turquía, dijo desde el principio: “Si vienes a nosotros, no tendrás que pagar impuestos”. – Si, por supuesto, Alemania quiere impuestos adicionales, debe garantizar la correspondiente desgravación fiscal. El monopolio de la UEFA sobre el fútbol le permite hacer tales exigencias. “Por supuesto, da la impresión de que el rey del fútbol puede imponer sus condiciones. Esto es una especie de chantaje”, concluye Frohlingsdorf.