La Universidad de Bielefeld recibe financiación millonaria: se apoya la mejor investigación

Lidiando con la Incertidumbre en un Entorno Dinámico (CUDE) es el nombre de la nueva escuela de posgrado y su enfoque temático, que significa algo así como Lidiando con la Incertidumbre en un Entorno Rápidamente Cambiante. Esto suena como un diagnóstico social general para nuestro tiempo.

El nuevo grupo de investigación sénior comenzará en octubre. Con la financiación de la DFG, hasta 24 estudiantes de doctorado pueden realizar investigaciones sobre el nuevo enfoque durante un período de cinco años, bajo la supervisión de diez profesores, incluido Dominique Carus.

En el nuevo Bielefeld Research Training Training Group, todo gira en torno al factor incertidumbre

En el décimo piso, el famoso instituto irradia el encanto habitual de la Universidad de Bielefeld. Sin embargo, la Facultad de Matemáticas se encuentra entre las 100 mejores universidades del mundo.

El profesor de 35 años del Instituto de Investigación Económica Matemática explica que el factor de incertidumbre caracteriza muchos problemas y desarrollos globales a largo plazo de nuestro tiempo y los convierte en un desafío. El tema es “muy grande, muy moderno”. “Por ejemplo, esto se aplica a todas las ideas que tienen que ver con el suministro de energía o cuestiones políticas como el resultado de la guerra en Ucrania”. Es muy importante solo asumir las posibilidades aquí, según el futurista.

“Aún se pueden hacer predicciones razonablemente buenas sobre el clima. Pero cuando se trata de algo tan complejo como el clima, ya no podemos trabajar con probabilidades porque no existen o no las conocemos”.

Karus y su equipo intentan incluir estos factores persistentes de incertidumbre al traducir problemas sociales, políticos o económicos al lenguaje matemático. El objetivo es desarrollar los llamados modelos estándar que hacen que las predicciones sean apenas (más) predecibles.

Matemáticas de Bielefeld está en el famoso ranking entre los 100 mejores del mundo

Carus nació en Saarland y, después de obtener su doctorado en Oxford y una cátedra asistente en Maastricht, se decidió por las matemáticas comerciales en Bielefeld como su nuevo hogar científico. a largo plazo. Porque el instituto local es mundialmente famoso. “No hay muchos lugares en Alemania donde pueda hacer lo que quiero hacer científicamente. Y aquí hay un equipo muy joven y dinámico, que no se puede dar por sentado”. grupo de formación de la investigación fue de 42 años. “Esto es demasiado pequeño”.

Las clasificaciones populares también muestran que los jóvenes matemáticos de negocios en Bielefeld pueden mantenerse al día a nivel internacional. Matemáticas en Bielefeld (como facultad completa) ocupa el primer lugar en el conocido ranking de Shanghai, clasificado entre los 100 mejores a nivel mundial y cinco mejores en Alemania. Por otro lado, la Universidad de Bielefeld logró ubicarse entre las 800 mejores universidades del ranking general.