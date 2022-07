Lanzamientos, precios y bonificaciones para PS4 y PS5

a: janic buick

dividir, rasgar

Se confirma el lanzamiento de God of War Ragnarok. Aquí puede averiguar dónde puede reservar el juego, qué precio debe pagar y qué versiones hay.

Santa Mónica, CA – Lanzamiento de God of War Ragnarok por sony PS4 y PS5 finalmente son oficiales y los fanáticos comienzan a temblar: ¿Cuándo se puede comprar el juego? ¿Y qué versiones hay de todos modos? Ofertas de Ingame.de de IPPEN.MEDIA Puedes reservar todas las versiones de God of War Ragnarök y revelar las recompensas que obtendrás.

Reserva God of War Ragnarök: estas ediciones disponibles

¿Qué versiones hay y cuánto cuestan? Si desea reservar God of War Ragnarök, puede elegir entre cuatro versiones diferentes. Hay edición estándar, edición de lanzamiento, edición digital de lujo, edición de coleccionista y edición Jötnar. Puede ver lo que hay en las versiones individuales a continuación. No se ha anunciado el precio de emisión.

God of War Ragnarök ya está disponible para reservar en PS4 y PS5 © Sony (Montage)

¿Cuándo se puede reservar? La venta del juego aún no ha comenzado. Los fans pueden ver God of War Ragnarok desde 15 julio 2022 Pedido anticipado a las 10 am. Una vez que comiencen los pedidos anticipados, aquí están todos los enlaces importantes para los minoristas más grandes donde puede reservar el nuevo God of War.

¿Hay contenido adicional si hago un pedido por adelantado? No importa qué versión de God of War Ragnarök decidas reservar, hay mucho contenido adicional. La versión de lanzamiento es la versión más barata, pero también hay pequeñas cosas para reservar. Sin embargo, estos solo están disponibles hasta Lanzamiento de God of War Ragnarok Disponible.

Reserva God of War Ragnarök: un vistazo a todo el contenido de PS4 y PS5

Esto es en la versión estándar: La edición estándar de God of War Ragnarök incluye solo el juego normal. Consigue God of War Ragnarok para PS4 o ps5, pero aparte de eso, no obtendrá contenido adicional. Para obtener la Edición estándar, debe reservar la Edición de lanzamiento de God of War Ragnarok. A un precio de 10 euros, la versión estándar de Playstation 4 Actualice a la consola PS5.

Esto es en la versión de lanzamiento: Si realiza un pedido anticipado de God of War Ragnarok Standard Edition, obtendrá el juego en la plataforma que elija (PS4 o PS5). También recibirás dos piezas de contenido digital, un escudo para Kratos y otro para Atreus.

Escudo de nieve Kratos Ryzen

Atreus Risen Snow Tonic (Cosméticos)

Edición de lanzamiento de God of War Ragnarok © Sony

Contenido de la Edición Digital Deluxe: En la edición digital de lujo, obtienes una gran cantidad de contenido digital. Ambas versiones, para PS4 y PS5, también se enumeran aquí. Entonces, si alguna vez cambias de consola, no tienes que pagar nada para actualizar el juego. Aquí están todas las recompensas por reservar la edición digital de lujo de God of War Ragnarok:

God of War Ragnarok para PlayStation 4 y PlayStation 5

Armadura Kratos Darkdale **

Atuendo de Atreus Darkdale (Cosméticos)**

Mangos de hoja Darkdale para el caos de hojas **

Hacha de puño Darkdale para hacha Leviatán **

Banda sonora digital de God of War Ragnarok

Minilibro de arte digital Dark Horse

avatar de grupo

Tema de Playstation 4

Edición digital de lujo de God of War Ragnarok © Sony

Qué hay en la edición de coleccionista: Ahora para el gran pez. En la Edición para coleccionistas, los fanáticos incondicionales pueden esperar una gran cantidad de contenido excelente. Entre otras cosas, puedes completar un conjunto de esculturas si ya compraste la edición de coleccionista de God of War (2018). Esto es lo que obtienen los fanáticos cuando reservan God of War Ragnarok Collector Edition:

Código impreso para God of War Ragnarök en PlayStation 4 y PlayStation 5 *

Vitrina Steelbook (discos no incluidos) – La vitrina Steelbook de God of War Ragnarök presenta un oso y un lobo.

Tallas de Vanir Twins de 2″: con el mismo estilo que las tallas de madera de Atreus para los hermanos Huldra de God of War (2018), la edición de coleccionista de God of War Ragnarök completa la colección de tallas de Vanir Twins.

Juego de dados de enanos: este juego viene con un juego de dados con un acabado similar a la madera de alta calidad en una bolsa de dados con el símbolo de Yggdrasil en el exterior.

Réplica de Mjölnir de 16″ – Réplica detallada del arma Thor de God of War Ragnarok.

contenido digital



Armadura Kratos Darkdale **



Atuendo de Atreus Darkdale (Cosméticos)**



Mangos de hoja Darkdale para el caos de hojas **



Hacha de puño Darkdale para hacha Leviatán **



Banda sonora digital de God of War Ragnarok



Minilibro de arte digital Dark Horse



avatar de grupo



Tema de Playstation 4

Edición coleccionista de God of War Ragnarok © Sony

Qué hay en la edición Jötnar: La versión Jötnar de God of War Ragnarök es la más grande y, por lo tanto, la más cara que puedes reservar. Además del contenido de la Edición de coleccionista, obtienes mucho más en la Edición Jötnar. Este contenido también te está esperando si reservas la versión más cara de God of War Ragnarök.

Código impreso para God of War Ragnarök en PlayStation 4 y PlayStation 5 *

Disco de vinilo de 7 pulgadas con música de Bear McCreary: incluye 2 pistas del compositor Bear McCreary.

Grupo Falcon, Bear y Wolf Pin: representando a Faye, Kratos y Atreus respectivamente, este grupo simboliza a la familia de los héroes.

Anillo Draupnir legendario: un anillo de la mitología nórdica, el anillo Draupnir legendario está empaquetado en una bolsa de terciopelo rojo.



Juego de dados Brok: el juego de dados consta de dados plateados metálicos con detalles azules. La bolsa de dados está impresa con el logo de los hermanos Huldra.

Juego de dados Brok: el juego de dados consta de dados plateados metálicos con detalles azules. La bolsa de dados está impresa con el logo de los hermanos Huldra. Mapa de tela de Yggdrasil: este mapa de tela representa los nueve mundos ubicados entre las raíces y las ramas de Yggdrasil.

vitrina steelbook (no incluye discos)

2″ Vanir . Esculturas gemelas

Réplica de Mjolnir de 16″

contenido digital



Armadura Kratos Darkdale **



Atuendo de Atreus Darkdale (Cosméticos)**



Mangos de hoja Darkdale para el caos de hojas **



Hacha de puño Darkdale para hacha Leviatán **



Banda sonora digital de God of War Ragnarok



Minilibro de arte digital Dark Horse



avatar de grupo



Tema de Playstation 4

God of War Ragnarok Edición Jotnar © Sony

Como puede ver, Sony realmente ha honrado a God of War Ragnarök. Independientemente de la versión que solicite por adelantado, hay mucho contenido de bienvenida. Tan pronto como se revelen los precios de lanzamiento, lo actualizaremos aquí.

*los God of War Ragnarok Launch Edition, Collector’s Edition y Jötnar Edition tienen un código para recibir recompensas digitales de God of War Ragnarok. Se requiere una cuenta de PlayStation Network y conexión a Internet para canjear códigos.

** Desbloquea elementos del juego a través de la progresión de la historia.