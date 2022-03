Las 5 aplicaciones para dormir más exitosas: garantizar un mejor sueño

Todo el mundo habla de la higiene del sueño, pero si usted mismo sufre de insomnio, no es fácil implementar todos los consejos bien intencionados para una mejor noche de sueño. Si no puede descansar un poco al final de la noche o no puede volver a dormir después de levantarse por la noche, rápidamente se desesperará. Es bueno que ahora haya mucha gente ayudando aplicaciones para dormir Que admite el descanso nocturno a través de un teléfono inteligente. Aquí puede averiguar qué ofrecen los más exitosos y cómo puede utilizar mejor la ayuda para dormir en la vida cotidiana.

Ya sea con aplicaciones para dormir, otras ayudas para dormir o algo así: por eso es tan importante dormir bien

El sueño es una de las áreas de investigación más emocionantes de todas, y los hallazgos son significativos: dormir bien nos mantiene en forma y saludables y aumenta nuestra capacidad de recuperación psicológica. Cuando nos sentimos relajados, también somos más resistentes al estrés, significativamente más eficientes y menos propensos a las enfermedades. Se recomienda que un adulto duerma de siete a nueve horas por noche: los niños y los adultos jóvenes necesitan dormir más, mientras que los ancianos necesitan dormir menos.

Pero, ¿y si este sueño reparador no funciona de forma fiable? Tenemos los mejores consejos para una buena noche de sueño y herramientas útiles en esta guía resumen. Además, ahora hay muchas aplicaciones para dormir que se supone que lo ayudarán a dormir mejor a través de un teléfono inteligente. Pero, ¿qué pueden hacer ellos?



Esto es lo que ofrecen las aplicaciones para dormir

Las aplicaciones para dormir permiten un sueño más rápido, por ejemplo, con una amplia gama de sonidos, melodías o música relajante. Los ruidos como el sonido del mar o los sonidos del bosque también deben tener un efecto meditativo y llevar al oyente a un sueño reparador. Pero también hay aplicaciones que ofrecen viajes de atención plena o ejercicios de atención plena a la hora de dormir.

Muchas aplicaciones para dormir también tienen una función de seguimiento que mide las etapas del sueño y las evalúa para la mañana siguiente. Esto suele funcionar con un dispositivo adicional, como un reloj; O colocando el smartphone sobre el colchón por la noche. Como usuario, esto le brinda una visión general bastante confiable de la frecuencia con la que se ha despertado, cuánto tiempo ha estado despierto y cuánto duran sus etapas de sueño.

Consejo: algunos también relojes inteligentes Y el rastreador de fitness Proporcione funciones de monitoreo del sueño.

El seguro de salud paga algunas aplicaciones para dormir

7Mente: Para más vigilancia

en 7 minutos Se trata de relajación, meditación y atención plena. Lo que parece un poco descabellado tiene un objetivo muy realista: reducir el estrés en la vida cotidiana en una medida que no afecte negativamente a su sueño por la noche. Por lo tanto, 7Mind no es solo una aplicación para dormir, sino que también ofrece apoyo para dormir en forma de ejercicios de atención plena, historias (también para niños) o sonidos relajantes, recordatorios diarios, ejercicios de relajación intermedios e incluso consejos útiles en tiempos de crisis.

La aplicación 7mind Meditation & Mindfulness contiene una ayuda para dormir. © 7 minutos

Con esta aplicación, también puede practicar cómo lidiar con el estrés laboral y diario durante el día. 7Mind ofrece el Curso de manejo del estrés basado en Mindfulness en línea, que en la mayoría de los casos cuesta casi la totalidad Desde la compañía de seguros de salud es incautado Para utilizar toda la funcionalidad de la aplicación a largo plazo, se requiere una suscripción; el seguro médico no la reembolsa y cuesta poco menos de 60 euros al año.

Cualquier persona a la que le guste dormir con un cuento antes de dormir seguramente quedará satisfecha con 7mind. © 7 minutos

Espacio de cabeza: la relajación holística

además espacio de cabeza Toma un enfoque holístico y no es solo una aplicación pura para dormir. Sin embargo, la aplicación está bien equipada para ayudarlo a conciliar el sueño: Headspace es una aplicación muy útil con una gran cantidad de tonos relajantes y viajes mentales tranquilos y de lectura en voz alta, así como consejos paso a paso. También se ocupa de los problemas de la vida cotidiana: con las listas de reproducción que elige, ayuda a mantener la concentración en el trabajo. Los ejercicios de meditación, que dirige la aplicación, aseguran pequeños descansos y alivio del estrés.

Headspace tampoco es solo una aplicación para dormir. Pero también ofrece historias, música y sonidos para ayudarte a conciliar el sueño. © espacio de cabeza © espacio de cabeza

Headspace también se ocupa de problemas como el miedo, la ira u otros factores estresantes, y ofrece apoyo para superarlos. La aplicación no es un sustituto del tratamiento, pero al tratar los problemas cotidianos puede mejorar el sueño nocturno. Pero Headspace también tiene un modelo de suscripción para dar acceso al usuario a todas las funciones: también por unos 60€ al año.



Somnio: para el insomnio recetado

Somnio se centra en los trastornos del sueño tumultuosos reales sitio web Afecta a uno de cada tres adultos: la aplicación se llama DiGA (aplicación de salud digital). Puede ser recetado por médicos (como un médico de familia o un psicoterapeuta) y prescrito por receta médica. Luego, los usuarios reciben un código de autorización con el que pueden activar la aplicación Sleep, que también es completamente gratuita.

Como usuario, puede usar Somnio para llevar un diario de sueño detallado y recibir ayuda para encontrar el camino de regreso a los patrones de sueño normales. Los métodos que utiliza Somnio son similares a los utilizados en la terapia cognitiva conductual para diagnosticar el insomnio. Por supuesto, la aplicación para dormir también admite otros temas relacionados con los trastornos del sueño, como la reducción del estrés.

La aplicación de sueño Somnio analiza las entradas del diario de sueño. © Somnio

Ciclo de sueño: alarma inteligente

aplicación del sueño ciclo de sueño Se describe a sí mismo como una alarma inteligente que solo lo despierta por la mañana cuando es conveniente para usted, dentro de un período de tiempo que usted especifica, por supuesto. La aplicación también registra tu sueño en sus diferentes etapas y te brinda un análisis detallado. Su teléfono móvil solo debe estar cerca, por ejemplo, en una mesita de noche, no directamente en la cama. Sleep Cycle usa los sonidos que haces durante el sueño, como el movimiento, para determinar la etapa de sueño correcta.

Sleep Cycle es especialmente útil para rastrear y analizar el sueño. © ciclo de sueño

La aplicación de sueño se puede utilizar como una versión gratuita, que incluye análisis del sueño con gráficos y evaluación, así como una función de despertador. La versión premium de la aplicación cuesta 32,99 € al año e incluye, entre otras cosas, un análisis exhaustivo a largo plazo, medición del ritmo cardíaco, ayudas para dormir y notas para dormir. La integración de Apple Health también es posible en la versión gratuita.

Monitor de sueño: dormir mejor y controlar el sueño

El sistema de monitoreo del sueño también registra las etapas del sueño cerca de su cama por la noche a través del análisis de ruido. Esto también puede ser interesante para usted, porque puede escuchar las grabaciones nocturnas nuevamente a la mañana siguiente: ¿Hablaba mientras dormía? o ronca? ¿Has dormido de forma inusual debido al sueño inquieto? Todo esto se puede hacer a través de la aplicación de sueño. monitor de sueño respectivamente grabadora de sueño Descubrir.

Sleep Monitor no tiene una función de alarma, pero encontrará muchas ayudas para dormir en la aplicación para dormir en forma de música relajante o sonidos de la naturaleza. Sin embargo, también se requiere una suscripción a esta aplicación para utilizar todas las funciones y el análisis a largo plazo. Los nuevos usuarios obtienen acceso por poco menos de 30 € al año.

Sleep Monitor también registra ruidos como hablar y roncar. © Equipo de Salud SM

