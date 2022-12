¿Qué alimentos promueven la inflamación?

a: Natalie Hall con un pene

El riesgo de enfermedades crónicas aumenta con la edad. Nueve alimentos como el azúcar, la carne o el café promueven la inflamación en la diabetes, el reumatismo y la artritis.

La inflamación crónica es la causa de dolencias y enfermedades como Hashimoto es como una tiroiditis agudaDiabetes, reumatismo, artritis y acné. El término crónico significa “desarrollo lento”, “astuto”, “prolongado”. Las enfermedades que no curan por completo y por lo tanto requieren un tratamiento continuo se vuelven crónicas. En medicina, ahora sabemos que algunos procesos inflamatorios crónicos pueden exacerbarse o incluso mejorar con la nutrición. Sociedad Alemana de Nutrición e. Quinto. El té de hibisco (Hibiscus sabdariffa) podría ser un enfoque novedoso para la terapia adyuvante Para enfermedades autoinmunes como diabetes, reumatismo y esclerosis múltiple.

Inflamación crónica: siete alimentos que promueven el reumatismo, la artritis, la diabetes y el acné

La inflamación crónica es la causa de dolencias y enfermedades, como el reumatismo y la artritis, en cada vez más personas. (imagen icónica) © Infinite Lux / Imago

Los científicos y los médicos suponen que varios millones de personas en Alemania padecen enfermedades inflamatorias crónicas. Además de la sensibilidad, Enfermedad cardiovascularY el cáncer Y el enfermedad mentalTambién incluye enfermedades crónicas como el síndrome del intestino irritable, diabéticoreumatismo y amor joven Para enfermedades en las que una nutrición inadecuada puede ser propicia para el desarrollo.

Una dieta desequilibrada puede tener un impacto significativo en los procesos inflamatorios, ya que la falta de sustancias antiinflamatorias en algunos alimentos tiene un impacto significativo.

Infecciones crónicas – 1. El azúcar promueve la diabetes y el reumatismo

El azúcar doméstico de producción industrial contiene glucosa y fructosa. Comer más de 25 gramos al día puede aumentar el riesgo de reumatismo, Diabetes tipo 2 Y por último, pero no menos importante, las tasas de obesidad van en aumento, según el Organización Mundial de la Salud (OMS). El alto consumo de azúcar puede promover procesos inflamatorios en el cuerpo.

Inflamación crónica – 2. La carne y las salchichas pueden elevar la presión arterial

Las carnes procesadas, las salchichas y los fiambres a menudo contienen cantidades insignificantes de azúcar y sal. Ambos son inflamatorios. La presión arterial alta, por ejemplo, puede ser promovida por un alto contenido de sal, ya que aumenta el riesgo de desarrollar vasoconstricción.

Inflamación crónica – 3. El alcohol puede desencadenar inflamación en el sistema digestivo

El cuerpo necesita mucha energía y ácido estomacal para digerir el alcohol. Con el consumo regular de alcohol, una cantidad constantemente alta de ácido estomacal puede provocar inflamación y daños en el área del sistema digestivo, como el esófago. Además, el alcohol promueve la inflamación en el hígado y el páncreas.

Inflamación crónica – 4. El consumo excesivo de café puede aumentar los marcadores inflamatorios en la sangre

El café no es dañino en sí mismo; aquí también, es la cantidad lo que marca la diferencia en lo que se activa en el cuerpo. Si bebes más de dos tazas al día, se pueden activar marcadores de inflamación en tu sangre. Por lo tanto, se sospecha que el café provoca enfermedades cardiovasculares.

Inflamación crónica – 5. Las grasas trans promueven los niveles de colesterol “negativo” y la aterosclerosis

Las grasas trans se consideran grasas “industriales” y están marcadas como “hidrogenadas” y “parcialmente hidrogenadas” en el empaque. Estas “grasas hidrogenadas” se encuentran comúnmente en alimentos precocinados, alimentos fritos y dulces. Al consumir estas grasas, el nivel de colesterol puede aumentar bruscamente y se acumula en los vasos, lo que puede aumentar el riesgo de desarrollar presión arterial alta, ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Asimismo, la aparición de procesos inflamatorios asociados Las grasas no saludables pueden promover el cáncer voluntad.

Infecciones crónicas – 6. Los productos de harina blanca contribuyen a la enteritis, la diabetes y el acné

Se ha demostrado que comer harina blanca aumenta el azúcar en la sangre porque contiene menos minerales y fibra. Muy poca fibra en los intestinos puede promover el estreñimiento, lo que también puede causar posibles procesos inflamatorios. Además, los niveles fluctuantes de azúcar en la sangre aumentan el riesgo de “antojos”, por lo que el resultado puede ser un aumento de peso a largo plazo con el almacenamiento de grasa. Esto a su vez aumenta la resistencia potencial a insulina De ahí el desarrollo de la diabetes tipo 2. Si comes más harina blanca, las bacterias intestinales inflamatorias pueden multiplicarse. En este último caso, esto puede conducir a enfermedades inflamatorias intestinales crónicas o incluso Cáncer de colon Desarrollar.

Infecciones crónicas – 7. Los productos lácteos, los huevos y la carne roja aumentan el riesgo de osteoporosis

Los huevos, los productos lácteos y la carne roja contienen algo llamado ácido araquidónico, que puede promover la inflamación en el cuerpo. Este ácido pertenece al grupo de los ácidos grasos omega-6 y se encuentra principalmente en alimentos de origen animal como la carne, la mantequilla y las vísceras. Para prevenir la artritis, debe comer muchos vegetales verdes y menos carne.

Al igual que con muchas cosas en la nutrición, la cantidad hace el “veneno”. Por lo tanto, los alimentos mencionados en la lista no deben eliminarse de inmediato, pero en el caso de enfermedades crónicas, evitarlos puede contribuir a aliviar o reducir los síntomas. Para prevenir o reducir la inflamación y las enfermedades crónicas, concéntrese más en los alimentos que consume Tiene un efecto antiinflamatorio según los expertos..

