¡Resucitado después de 50.000 años e infeccioso!

Los científicos han devuelto la vida a virus de 50.000 años y han descubierto que son infecciosos.

Uno de los aspectos más complejos del calentamiento global son los virus. atrapados en el hielo y reaparecen cuando el hielo se derrite. Muchos científicos creen que es necesario estudiarlos porque podemos enfrentarnos a una nueva realidad peligrosa, ya que estos virus tienen la capacidadinfectan organismos vivos y son potencialmente muy peligrosos para los humanos.

Según lo informado por Deutsche Welle (DW), los científicos tienen siete de esos virus conocidos como “virus zombie”. Fue revivido que había estado inactivo por hasta 50,000 años. Según un informe de investigación del Laboratorio Cold Spring Harbor (CSH) citado por DW, estos virus quedaron atrapados en el permafrost siberiano en Rusia. El retroceso del hielo como resultado del aumento gradual de la temperatura media ha provocado una liberación gradual de estos virus en algunas zonas.

En esta zona, que sufre un deshielo acelerado, se han descubierto restos de animales prehistóricos, virus, microbios y otros microorganismos. Los autores del estudio señalan que el deshielo permanente del permafrost se debe al cambio climático Libera materia orgánica congelada por hasta un millón de años, la mayor parte de la cual se descompone en dióxido de carbono y metano, lo que se suma al efecto invernadero.

Se remonta a tiempos prehistóricos en sus virus

Los investigadores pudieron identificar 13 virus que vivían en la lana de los mamuts. Dormido en las entrañas de un lobo siberiano o en un lago que alguna vez estuvo congelado. En cada caso, se identificaron genomas específicos que no se habían visto antes. Uno de estos virus revivido data de hace casi 50.000 años y se ha denominado yedoma Pandoravirus; Es el virus más antiguo jamás descubierto.

Después de estudiar estos virus, algunos científicos han advertido que algunos de ellos pueden representar una amenaza potencial para la salud pública debido a su capacidad para infectar a otros organismos. Esta es su razón Interactuar con ellos y aprender más sobre ellos.

Los investigadores creen que es probable que haya muchos otros virus en esta área. Ante la falta de conocimiento sobre la nocividad de estos antiguos patógenos, los expertos justifican la importancia de estudiarlos. La actividad de despertar de estos virus puede ser muy peligrosa. La posible contaminación sería desastrosa tanto en enfermedades de plantas como en animales y humanos.

Escenario peligroso

Estos virus pueden infectar organismos después de 50 siglos de largos inviernos. No hay defensa natural contra ella. Este posible escenario no es poca cosa dado que una cuarta parte del hemisferio norte está cubierta por un suelo permanentemente congelado conocido como permafrost. Aunque ha habido muchas descripciones en la literatura de los microbios procarióticos ricos y diversos en el permafrost, No se han publicado otros informes de virus “vivos” desde los dos estudios originales que describen los pitovirus (2014) y los molivirus (2015).

Los científicos descubrieron que se reprodujo nuevamente después de ser colocado en un cultivo de amebas vivas. Si bien estudios previos indicaban que estos virus prehistóricos no supondrían un problema de salud pública, esta nueva investigación pretende advertir que podrían infectar a otros organismos.

Después de que se publicaran los primeros informes hace más de 5 años, este estudio confirmó la capacidad de los grandes virus de ADN para seguir siendo infecciosos después de más de 48 500 años en el permafrost profundo. Se encontraron rastros genómicos de estos virus en el permafrost antiguo, así como en los sedimentos de los lagos del Ártico en un reciente estudio metagenómico a gran escala. Estos incluyen patógenos humanos y vertebrados bien documentados, como poxvirus, herpesvirus y fluorovirus, aunque en menor medida que los virus de parásitos infecciosos.