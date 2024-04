Las bacterias intestinales podrían revolucionar el tratamiento del cáncer

General Gießen tutor salud

El uso de bacterias intestinales se ha vuelto cada vez más importante en la investigación del cáncer. Los científicos ya han logrado resultados sorprendentes en sus primeros experimentos.

No hace mucho, un diagnóstico de cáncer era casi una sentencia de muerte. Afortunadamente, en las últimas décadas se han logrado enormes avances en el tratamiento de la enfermedad. Tumores malignos como: Cáncer de colon Hoy en día, se reconoce tempranamente y puede tratarse con éxito con métodos de tratamiento eficaces. Sin embargo, el cáncer sigue siendo mortal en muchos casos. El tratamiento exitoso de la enfermedad a menudo requiere años de sufrimiento. Las intervenciones quirúrgicas, la quimioterapia y la radiación suponen una carga increíblemente alta para el cuerpo humano, de la que los pacientes tienen que recuperarse tras un largo proceso de recuperación. Sin embargo, nuevos hallazgos en la investigación del cáncer dan esperanzas de que en el futuro se puedan utilizar ampliamente tratamientos menos agresivos. En particular, la importancia de la flora intestinal y sus diversas cepas bacterianas se ha convertido cada vez más en el centro de atención de los científicos.

La flora intestinal humana: tan única como una huella digital

Investigadores estudian el efecto de la flora intestinal en el tratamiento del cáncer (glifo) © IMAGO

No se puede subestimar la importancia del intestino para nuestra salud. Contiene millones de bacterias beneficiosas que no sólo apoyan nuestra digestión sino que también aseguran el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. La estructura de la flora intestinal es única para cada persona, similar a una huella digital. Mientras que algunas personas son portadoras de una cantidad particularmente grande de bacterias “buenas”, otras sólo tienen una pequeña cantidad disponible para el sistema de defensa del cuerpo. Medicamentos como antibióticos. Al mismo tiempo, matan no sólo a las bacterias “malas”, sino también a sus parientes beneficiosos. Esto puede provocar un desequilibrio devastador en la flora intestinal, que a su vez limita significativamente el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Para combatir con éxito las enfermedades, es necesario intestino sano Por lo tanto, es un requisito previo importante.

Algunas bacterias intestinales están relacionadas con la curación del cáncer

En el pasado, los científicos descubrieron que ciertas cepas de bacterias que se encuentran en el intestino son particularmente útiles para combatir el cáncer. Por ejemplo, investigadores de la Universidad de Chicago realizaron un estudio en ratones con cáncer de piel. durante. Los animales que respondieron bien al tratamiento contra el cáncer tenían una cepa específica de bacterias en sus intestinos. Estas bacterias no se encontraron en los intestinos de los ratones en los que el tratamiento fue menos eficaz. Cuando los investigadores trasplantaron las bacterias correspondientes a roedores difíciles de tratar, su salud mejoró drásticamente y fue posible combatir con éxito el cáncer de piel. Los científicos concluyeron que el trasplante de bacterias intestinales beneficiosas también podría tener éxito en el tratamiento del cáncer en humanos.

Cómo funciona en la práctica la terapia enterobacteriana en humanos

Un centro oncológico de Nueva York lleva varios años realizando con éxito estudios en humanos. Los pacientes programados para trasplantes de médula ósea congelan sus heces antes del procedimiento y del posterior tratamiento con antibióticos. Posteriormente, las muestras de heces se descongelaron y se enjuagaron varias veces en los intestinos de cada sujeto de prueba. Los investigadores esperan que de esta manera se puedan reintroducir en la flora intestinal bacterias beneficiosas que previamente fueron eliminadas por fármacos potentes. El experimento tuvo éxito y los científicos de Nueva York descubrieron que cultivos bacterianos importantes para el sistema inmunológico se habían asentado nuevamente en los intestinos de los sujetos de prueba. Posteriormente, estudios realizados en otros institutos tuvieron un éxito similar utilizando estos trasplantes fecales.

El tratamiento del cáncer en el futuro: esto es lo que significan los resultados científicos

Desde entonces, los resultados de varios estudios han llevado a la creación de un campo de investigación separado, llamado inmunomicrobiología. Estudia la capacidad de ciertas cepas bacterianas para combatir las células cancerosas dañinas desde adentro hacia afuera, por así decirlo. Estos tratamientos no sólo pueden aumentar la tasa de éxito de tratamientos anteriores, sino que incluso pueden sustituirlos parcialmente a largo plazo. Sin duda, la investigación sobre el cáncer sería un gran éxito si la simple colonización con bacterias intestinales beneficiosas, en lugar de la costosa quimioterapia y los antibióticos de amplio espectro, lograra un gran éxito. Tumores malignos usar. En el futuro no sólo se hablará del trasplante de muestras de heces propias. Al igual que en el estudio con ratones de Chicago, los pacientes cuya flora intestinal no está suficientemente armada contra las células cancerosas podrían recibir cepas bacterianas de las heces de personas sanas. Sin embargo, la producción y el uso de tales cepas bacterianas es muy complejo y aún se encuentra en sus primeras etapas. Los científicos esperan que dentro de una década las bacterias en cuestión puedan ser reemplazadas por preparaciones similares, llamadas probióticos.

