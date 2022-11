Las consecuencias a menudo solo aparecen años después.

a: Laura Nobbs

El dolor de pecho y la dificultad para respirar son signos típicos de un ataque al corazón. Pero los síntomas no siempre son tan evidentes.

La opresión en el pecho, el dolor intenso y la dificultad para respirar pueden indicar un ataque al corazón. Pero no todos los ataques al corazón se reconocen inmediatamente como tales. Los ataques al corazón pueden ser clínicamente completamente discretos. Según los médicos, la cantidad de ataques cardíacos no detectados es mucho mayor que los ataques cardíacos detectados. Pero aunque los síntomas de un ataque cardíaco silencioso son leves al principio, dicho ataque no es menos peligroso. A largo plazo, los afectados tienen un riesgo de muerte similar al de un infarto con síntomas típicos.

Ataque cardíaco silencioso: los pacientes a menudo no presentan ningún síntoma

en Ataque al corazón silencioso No se presentan síntomas o estos son muy leves. Debido a que los síntomas generalmente no son obvios, un ataque cardíaco de este tipo a menudo pasa desapercibido y, en algunos casos, no se reconoce hasta días, meses o incluso años después. Las consecuencias no son menos dramáticas. Partes del músculo cardíaco mueren gradualmente debido a trastornos circulatorios. A largo plazo, un ataque cardíaco silencioso aumenta tres veces el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca. Pero aunque los hombres son más propensos a sufrir un ataque cardíaco silencioso, El pronóstico es más probable que sea fatal en las mujeres.

Un ataque cardíaco asintomático generalmente pasa desapercibido durante mucho tiempo. © Biblioteca de imágenes científicas / Imago

A diferencia de un ataque cardíaco clásico, los síntomas clásicos, como dolor torácico intenso, dificultad para respirar y dolor en el brazo, rara vez ocurren si no ocurre el ataque cardíaco. Las quejas que indican un ataque cardíaco silencioso suelen ser tan inespecíficas que los afectados no les prestan atención.

Ataque cardíaco silencioso: los resultados se notan solo años después

Dado que los síntomas también pueden desaparecer nuevamente después de un tiempo y empeorar muy lentamente, los pacientes generalmente no toman en serio los primeros síntomas. Los pacientes afectados rara vez consultan a un médico. Sin embargo, si el daño resultante pasa desapercibido, puede volverse particularmente peligroso a largo plazo.

Según la Fundación Alemana del Corazón, las siguientes quejas se encuentran entre ellas Síntomas típicos En un infarto silencioso:

fatiga

Ligera dificultad para respirar

malestar

sentirse impotente

Mareo

Inconsciencia

Los ataques cardíacos silenciosos generalmente se descubren de manera incidental. Para entonces, por lo general han pasado semanas, meses e incluso años. los Fundación Alemana del Corazón Por lo tanto, recomienda combatir los factores de riesgo de infarto como la obesidad, la presión arterial alta, el tabaquismo, la falta de ejercicio y los niveles altos de colesterol lo antes posible.

