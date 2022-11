¿Puede un narcisista cambiar?

Las personas narcisistas creen en su propia grandeza y singularidad. ¿Aún pueden cambiar y adoptar comportamientos saludables?

Las personas con trastorno de personalidad narcisista son arrogantes, engreídas, egoístas y arrogantes. Creen que son mejores que los demás, quieren artículos que reflejen su estatus y luchan por el éxito. Aunque tienen un sentido de grandiosidad, confían en los elogios y la atención de los demás para aumentar su ego. Hoy estamos investigando si Un narcisista puede cambiar.

Los narcisistas suelen ser sensibles a las críticas, que interpretan como un ataque personal. ¿Puede cambiar una persona con este patrón de comportamiento?

Los rasgos narcisistas a menudo disminuyen con la edad.

¿Cómo identificar a un narcisista?

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSMO) define este trastorno de la personalidad como un patrón común de grandiosidad (imaginación o comportamiento), necesidad de admiración y falta de empatíaComenzando en la edad adulta temprana y caracterizado por la presencia de al menos cinco de los siguientes criterios:

Una sensación de grandeza y presunción. (exageración de logros y talentos, comportamiento superior, sin logros correspondientes)

(exageración de logros y talentos, comportamiento superior, sin logros correspondientes) ilusiones de éxito fuerza, esplendor, belleza o amor perfecto

fuerza, esplendor, belleza o amor perfecto Creencia en ser especial y único.

Excesiva necesidad de admiración.

Expectativas irrazonables y el derecho a privilegios y trato especial

y el derecho a privilegios y trato especial explotación de las relaciones personales, Para lograr tus propias metas

Para lograr tus propias metas falta de empatía Falta de voluntad para identificarse con las necesidades de los demás.

Falta de voluntad para identificarse con las necesidades de los demás. envidia y resentimiento Y la creencia de que los demás están celosos

Y la creencia de que los demás están celosos Arrogancia y arrogancia

En general, una persona narcisista cree que es mejor que los demás. El narcisismo puede afectar tanto a hombres como a mujeres. violento fomentar conductas. Es un mecanismo de autodefensa donde una persona se siente amenazada y quiere proteger su ego.

Causas del narcisismo

Diferente estudios indican una predisposición genética a este trastorno. Características como la agresividad, la intolerancia a la frustración y la mala organización son particularmente evidentes en las personas narcisistas (Weinberg, 2006).

También se sugiere que las experiencias negativas, como el rechazo y la construcción del ego frágil en la primera infancia, pueden contribuir al desarrollo del trastorno en la edad adulta (Žvelc, 2010; Otway y Vignoles, 2006). Asimismo, los elogios excesivos y la creencia de que un niño tiene habilidades excepcionales pueden reforzar el narcisismo.

Las siguientes experiencias tempranas también pueden aumentar la probabilidad de patrones de comportamiento narcisista:

Abuso o trauma

Falta de confirmación en el entorno.

Protección parental excesiva

Entorno de crianza emocionalmente desfavorecido

¿Puede un narcisista cambiar?

Existe una creencia común de que los narcisistas no pueden cambiar. Sin embargo, esto no es necesariamente la verdad. Todos son capaces de hacer cambios si están dispuestos, incluso los narcisistas. Sin embargo, no debemos olvidar que las personalidades narcisistas normalmente no necesitan cambiar. Como se ven a sí mismos como perfectos y grandiosos, no ven ninguna razón para cambiar. Una estudiar Sin embargo, señala que las tendencias narcisistas disminuyen naturalmente con la edad.

Es difícil convencer a un narcisista de la necesidad de un cambio. Solo unos pocos aceptan el premio, porque al fin y al cabo están orgullosos de sí mismos y de su comportamiento.

Las personas narcisistas a menudo se resisten a la psicoterapia porque creen que son superiores a los demás y, por lo tanto, no ven ninguna razón para cambiar.

Cómo saber si un narcisista está abierto al cambio

Algunas señales de que un narcisista está listo para cambiar son:

Una persona comienza a asumir la responsabilidad de sus acciones.

Está dispuesta a escuchar a los demás.

También trata de mejorar sus habilidades de regulación emocional.

Ella se disculpa cuando su comportamiento le causa daño.

También reconoce los sentimientos de los demás.

Muestra interés por las razones de su comportamiento.

Una persona revisa su comportamiento y lo piensa sin menospreciar a los demás.

Cuando el narcisista está listo para cambiar, ¿Puede lograr lo siguiente en el tratamiento:

Construir y mantener relaciones personales sanas.

Trabajar con los demás y no utilizarlos como medio para lograr los propios fines egoístas.

Reconocer y aceptar las verdaderas habilidades. crítica Y tolerar el fracaso.

Mejor gestión emocional.

Detente, imposible Objetivos corriendo detrás

Mejorar la autoestima y hacerla menos dependiente de las opiniones de los demás.

Aprende lo que es posible sin caer en fantasías idealistas de éxito.

En terapia, el narcisista aprende Identificar comportamientos problemáticos.Para descubrir las posibles causas y sustituir las grandes ideas por otras más realistas. Se le brindan herramientas para ayudarlo a reemplazar viejos comportamientos por otros nuevos y más saludables y aprender los beneficios de los nuevos hábitos.

Cuando el narcisista elige conscientemente los cambios Para hacer esto, también puede hacer que suceda.

