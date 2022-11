Las papas pueden ayudarlo a perder peso y reducir la resistencia a la insulina

Las papas están llenas de nutrientes importantes

Papa Se sabe que aumenta el riesgo de tener sobrepeso. Pero un nuevo estudio muestra que los tubérculos son populares incluso cuando Pérdida de peso Puede ayudar, así como reducir Resistencia a la insulina.

Un estudio del Centro de Investigación Biomédica Pennington de la Universidad Estatal de Luisiana muestra precisamente eso Papa Lleno de importantes nutrientes asociados con diversos beneficios para la salud. Los resultados del estudio fueron publicados en la revista “Revista de Alimentos Medicinalesliberado.

Un tubérculo con mala fama

Conocido por causar aumento de peso y aumentar el riesgo de diabetes tipo 2, las papas a menudo se encuentran en las listas de alimentos a evitar, especialmente para las personas con resistencia a la insulina, dice uno. mensaje Del Centro de Investigación Biomédica Bennington. Pero el nuevo estudio muestra que las papas en realidad no aumentan ese riesgo y, en cambio, ofrecen beneficios para la salud.

Más peso y menos calorías.

El estudio examinó cómo una dieta con papas afecta la importancia Aspectos de salud impacto.

Hemos demostrado que, contrariamente a la creencia popular, las papas no afectan negativamente los niveles de azúcar en la sangre. De hecho, las personas que participaron en nuestro estudio Peso Perdió”explica Candida Rebelo, PhD, profesora asistente en el Centro de Investigación Biomédica de Pennington.

Como explica un dietista registrado, las personas tienden a comer la misma cantidad de alimentos para sentirse llenas, sin importar la hora que sea. contenido calórico.

Al comer alimentos más pesados ​​y bajos en calorías, puede reducir fácilmente la cantidad de calorías que consume. El aspecto principal de nuestro estudio es que tamaño de la porción de las comidas, pero redujeron su contenido calórico al incluir papas.dice Rebelo.

La comida de cada participante se adaptó a sus necesidades calóricas personales, pero reemplazar parte de la carne con papas hizo que los participantes se sintieran mejor harto más rápido Y a menudo ni siquiera terminaban su comida”.El investigador continúa. De esta manera, se puede perder peso con poco esfuerzo.

Mayor contenido de fibra dietética

El estudio incluyó a 36 personas entre las edades de 18 y 60 años que tenían sobrepeso, obesidad o resistencia a la insulina.

en Resistencia a la insulina Las células del cuerpo no responden bien a la insulina y la glucosa no ingresa a las células para producir energía. La resistencia a la insulina está relacionada con la obesidad, la presión arterial alta, el colesterol alto y la diabetes tipo 2.

A los participantes se les dio control exacto Dietas Se proporciona a partir de alimentos comúnmente disponibles, incluidos frijoles y guisantes y carne, pescado o papas con carne o pescado.

Ambos sistemas contienen mucho Frutas y vegetales Reemplazó aproximadamente el 40 por ciento del consumo típico de carne con frijoles y guisantes o papas.

Estudios anteriores han demostrado que comer frijoles y guisantes niveles de azúcar en la sangre Mejora en personas con diabetes tipo 2 recién diagnosticada.

Para aumentar el contenido de fibra de las papas, se hirvieron con la piel intacta y luego se refrigeraron de 12 a 24 horas y luego por Platos principales Se utiliza para el almuerzo y la cena.

comida barata

Tenemos papas para ti contenido de fibra En la medida máxima. Cuando comparamos una dieta rica en papas con una dieta rica en frijoles y guisantes, encontramos que eran iguales en términos de beneficios para la salud”.Rebelo explica.

Las personas generalmente no siguen una dieta que no les gusta o no les gusta. Cambiable Es suficiente”Según el científico.

Los planes de alimentación ofrecieron una amplia variedad de platos y demostramos que un plan de alimentación saludable puede ofrecer diferentes opciones para las personas que se esfuerzan por comer sano. Además, las papas son relativas. barato Alimentos que se pueden incorporar a una dieta. (anuncio)