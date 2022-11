Resultado de la Conferencia sobre el Clima: “Como científico, estoy decepcionado”

una entrevista



Estado: 20/11/2022 15:31

No lo suficiente, demasiado vago y demasiado lento: el investigador climático Pörtner está decepcionado con los resultados de la conferencia sobre el clima. Dijo que el objetivo de 1,5 grados ya no era alcanzable. Tagesshaw 24-una entrevista.

tagesschau.de: Estuve en Egipto casi todo el tiempo en la conferencia climática. Desde un punto de vista académico: ¿Qué tan satisfecho está con el trabajo final?

Hans Otto Portner: Estoy algo satisfecho en algunos aspectos. En el documento final, se citan de manera destacada los informes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPPC). El objetivo de 1,5° también se conoce como objetivo común. Sin embargo, no se ha logrado ningún avance en el sentido de que este objetivo deba perseguirse con alta prioridad. En cambio, se mencionan las fórmulas misteriosas que permiten la salida. Esto también refleja las discusiones de los últimos días y las estrategias sin cambios de algunos actores en los últimos años. Especialmente aquellos que quieren vender combustibles fósiles y aquellos que creen que el desarrollo económico les da derecho a usar combustibles fósiles a gran escala.

tagesschau.de: El adiós al petróleo y al gas no se mencionó explícitamente en la declaración de cierre. ¿Significa esto que tampoco pasó nada en esta zona?

portero: Por supuesto, esto es una especie de muleta. Se habla de que las emisiones tienen que bajar drásticamente y que tenemos que lograr reducciones de emisiones del 45 al 50 por ciento para 2030. Pero el petróleo y el gas no se mencionan explícitamente. Se llama carbón, aunque todo el mundo sabe que cuando hablamos de emisiones nos referimos principalmente a las emisiones de los combustibles fósiles. Por supuesto, no debemos olvidarnos de quienes trabajan en la agricultura y la silvicultura.

De esta manera, se instalan lagunas que dificultarán las cosas durante los próximos años, y que volverán a retrasar todo. La gran pregunta aquí es: ¿podemos aumentar la velocidad para que todavía lleguemos a 1,5 grados? No podemos hacer eso con nuestros esfuerzos actuales.



Hans Otto Portner El experto en clima ha estado investigando los efectos del cambio climático en la vida marina como biólogo marino en el Instituto Alfred Wegener durante más de 25 años. También es copresidente del Grupo de trabajo II del IPCC, lo que lo convierte en el autor principal del Informe de evaluación del IPCC. READ ¿Tú también lo viste?

tagesschau.de: Como científico del clima, ¿está frustrado porque el objetivo de 1,5 grados se ha comprometido en el papel pero es casi imposible de lograr?

portero: Así es como es. Hay otra brecha entre los objetivos y la implementación. Por supuesto, también se debe evaluar positivamente que se haya encontrado un mecanismo o enfoque. También se discutieron la cobertura de daños, por ejemplo, y el financiamiento para la adaptación. Todos estos son aspectos importantes.

Pero tenemos brechas de implementación. La iniciativa de la UE, que dice adiós a la vieja visión de que, por ejemplo, China todavía se considera un país en desarrollo como el mayor emisor del mundo, pero China también comparte naturalmente la responsabilidad, debe destacarse positivamente.

Para mí, como científico, es difícil de entender cuando la política debilita este vínculo causal tan obvio, porque al final, como humanidad, tenemos una responsabilidad común por el cambio climático. No hay buenos emisores ni malos emisores, pero todos estamos llamados a reducir nuestras emisiones de la forma más activa y ambiciosa posible. Porque el tiempo se acaba. La ventana de tiempo en la que todavía podemos limitar el calentamiento a 1,5 grados se está cerrando. Y cuanto más cierren, más exenciones reclamarán algunos estados para sí mismos. Eso es lo que están haciendo los mercados emergentes y los que venden combustibles fósiles.

Hans-Otto Portner, investigador del clima, con evaluaciones de Science al final de la Conferencia Mundial sobre el Clima en Egipto 20/11/2022 13:00

“Estás jugando con el futuro de las generaciones futuras”.

tagesschau.de: ¿Qué sucede específicamente si no podemos mantener 1,5 grados? Quizás esto todavía no esté claro para muchas personas…

portero: Incluso con tantos políticos, una comprensión más profunda de que se trata de la base natural de nuestras vidas parece ser insuficiente. Cuando la temperatura sube a 1,5 grados, todavía podemos mantener muchos riesgos en un nivel moderado. Además, estamos entrando en períodos de alto riesgo. Esto se aplica a la pérdida de vidas humanas como resultado de eventos extremos. Ya estamos viendo cientos de miles de personas afectadas, especialmente cuando se han instalado medidas de respuesta inadecuadas.

Sufriremos una pérdida de la naturaleza. Ya hay ahora una pérdida de hábitat en los trópicos. Estamos perdiendo corales de aguas cálidas en toda la placa y esta tendencia continuará. Como seres humanos, somos parte de la naturaleza. La forma en que fuimos criados al final, pertenecemos al reino animal. Nosotros también perderemos inicialmente nuestro hábitat en los trópicos debido al calor, los extremos, la sequía y la pérdida de alimentos. También hay inundaciones. El aumento del nivel del mar superará el metro. Todas las cosas por las que no parece que valga la pena luchar. Esto debería quedar claro para todos. Y ahí no puedes hacer concesiones, porque estás jugando con el futuro de las próximas generaciones.

tagesschau.de: ¿Qué desea que contenga este papel?

portero: Era más lógico implementar los resultados de la ciencia uno a uno y no escribir fórmulas oscuras y buenas intenciones. Desafortunadamente, esto es a veces el resultado de encontrar compromisos en las negociaciones. Deberíamos haber implementado reducciones de emisiones del siete por ciento cada año desde 2020; estamos muy lejos de eso. De todos modos, y esta es la última visión del Grupo de Trabajo III del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, deberíamos reducir masivamente las emisiones para 2025. Y eso fue realmente un compromiso con la realidad. Y tenemos que decir muy claramente que la especificación cuantitativa de la ciencia debe implementarse de esta manera, de lo contrario no sería posible. Los políticos también deben entender que la experiencia realmente debe conducir aquí y que también se deben establecer principios rectores.

“falsas concesiones”

tagesschau.de: La Conferencia Climática 27 ha terminado. ¿Está decepcionado después de este resultado porque no sucedió lo suficiente desde un punto de vista científico?

portero: Como científico, estoy decepcionado. Porque veo que no hay suficiente comprensión de los hechos científicos y porque no se aplican correctamente. Y, por supuesto, estoy muy decepcionado como persona, como padre, como abuelo, porque veo que está en juego el futuro de las generaciones futuras, en aras de las ventajas a corto plazo.

Y hay un gran inconveniente: se afirma el derecho al desarrollo, en particular por parte de quienes usan o venden combustibles fósiles. Nadie cuestionará este derecho al desarrollo, al desarrollo económico. Pero aquí debe establecerse un acoplamiento claro, de modo que el desarrollo solo sea posible con la ayuda de las energías renovables, y el ritmo de ambos lados debe ajustarse en consecuencia. Por un lado, lo que está haciendo China en este momento es impresionante. Quizás ningún otro país de la Tierra sea tan ambicioso en el desarrollo de energías renovables. Pero lo mismo está sucediendo en el lado de los combustibles fósiles y la humanidad se está disparando a sí misma. Y así es otro claro ejemplo de error de cálculo y los retrasos resultantes.

‘Necesitamos un punto de inflexión’

tagesschau.de: En su opinión, ¿hay alguna ventaja en esta cumbre climática?

portero: La iniciativa de la UE, que hace que todos los principales emisores, incluida China, sea positiva. Ningún país puede seguir afirmando que somos un país en desarrollo y, por lo tanto, se le permite emitir emisiones más grandes que otros y luego otros cargan con los costos del daño que causamos. Esperamos que este dilema se resuelva en un futuro próximo. Este no es el final de la discusión todavía. Hay una manera.

Las asociaciones energéticas para ayudar a los países en desarrollo a eliminar los combustibles fósiles lo más rápido posible también son positivas. Es positivo que también haya una necesidad de acción sobre adaptación y que se estén haciendo esfuerzos para formular una meta global sobre adaptación. También hubo modificaciones. Tomemos las inundaciones de Pakistán con daños severos. Luego tomamos Bangladesh, donde las medidas de adaptación han logrado contener los daños, las vidas humanas y la pérdida de vidas. Así que la importancia de la adaptación ha aumentado.

Los problemas de financiación también son importantes, por supuesto. Aquí también hay señales de que las cosas podrían ir en la dirección correcta. Pero la evaluación general de la cumbre climática tiene que ser: insuficiente, velocidad de implementación, avance aún no logrado, y simplemente no podemos darnos el lujo de retrasarnos más. Necesitamos un punto de inflexión para abordar lo que dijo el Canciller Olaf Scholz. Y no solo en relación con Rusia, el mundo ha experimentado un punto de inflexión en un futuro verdaderamente sostenible.

Entrevistado por Anja Martini, tagesschau.de y tagesschau24. Editado para la versión escrita.