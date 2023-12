Laura Wentora está enojada con los espectadores del programa de RTL: “¿Eres un pervertido?”

Laura Wontoura subastó una prenda de vestir por una buena causa y quedó sorprendida por el éxito de la campaña.Nulo/Captura de pantalla de derecha a izquierda

televisión

Los participantes son traídos “porque no saben lo que está pasando” sobre los esquís. – Porque es una edición navideña, aunque la próxima edición también se emitirá antes de Navidad.

Esta vez Thomas Gottschalk dirige el espectáculo, donde cada vez se decide sorprendentemente quién honrará y quién jugará uno contra el otro en el equipo con los invitados. No deja de ser irónico que Gottschalk, quien se despidió de Whitten, dijera eso… ¿hace dos semanas? Ahora ha presentado programas en vivo de larga duración en RTL por segundo fin de semana consecutivo después del programa de Disney.

En “Porque no saben lo que pasa”, el cantante Nico Santos y la presentadora Laura Wintoura se enfrentan a Günter Jauch y Barbara Schoenberger. “Nunca os hemos atacado como lo hicimos hoy”, declaró el comentarista Thorsten Schorn, que vestía un jersey navideño de punto para conmemorar el día. Y esto es cierto. Será una velada físicamente exigente.

Spider-Man Gunther Jauch sobre patines. Imagen: captura de pantalla RTL

Por ejemplo, los candidatos deben tumbarse boca arriba en un trineo, rodear un montón de regalos y recoger el regalo superior. Günter Jauch está pasando por momentos difíciles. Schoenberger bromeó: “Señor Jauch, esto suena muy molesto. ¿Trabaja usted también como Spider-Man? No importa cómo se acueste, ¡como en un ginecólogo!”.

En el juego “Winter Quiz with Vertigo Guarantee” se les hace girar en los sillones, luego tienen que caminar vertiginosamente hacia una campana y responder una pregunta.

Barbara Schoneberger se cae de la silla. Tu justificación. “Estoy usando un traje suave, todo en mí es tan suave”. “¿Alguien puede traerte palitos de pretzel y una Coca-Cola?”, se queja Laura Wentura, que es alérgica al vértigo. Más tarde corrió detrás de la chimenea decorativa en lugar de la campana. Schoenberger secamente: “La señora Wintoura vomita brevemente detrás de la chimenea”.

Celebridades subastan sus objetos personales

En el juego “The Celebrity Live Auction”, las celebridades subastan sus artículos personales para la Fundación RTL We Help Children. Nico Santos presenta su camisa negra de manga larga, que había estado sudada durante la noche, Pendientes Barbara Schöneberger ‘La última semana en Silbereisen’. “También estuvo involucrado el sudor directamente en la oreja”. Laura Wintura ofrece trajes de baño verdes “tanto para mujeres como para hombres”. También publicaron dos tarjetas de salto alto RTL y un encuentro para conocer y saludar.

READ El filtro es expulsado - RTL reacciona Watson ahora está en WhatsApp Ahora en Whatsapp e Instagram: actualiza tu Watson! Nosotros te cuidaremos ! Nosotros te cuidaremos Aquí en WhatsApp Con los aspectos más destacados de Watson de hoy. Sólo una vez al día, sin spam ni blas, sólo siete enlaces. ¡una promesa! ¿Prefieres estar actualizado en Instagram? aquí Puedes encontrar nuestro canal de streaming.

Günter Jauch subasta en “Wetten,dass..?” una camiseta de la selección alemana de 1994 que compró hace casi 30 años. ropa. “Y tengo dos entradas para ‘¿Quién quiere ser millonario?’ con ella”. Esto también anima a Schöneberger a conseguir las tarjetas “¿Entiendes la diversión?”. Para permitir saltar. “Luego agregaré 10 boletos redondos más”, agrega Santos, y Gottschalk finaliza la subasta con fingida avaricia: “¿Apuesto a eso…? Las cartas ya no están disponibles”.

Una hora más tarde se determinó la cantidad detallada por cuyos objetos personales se entregaron: Marvin Ermann de Essen fue el primero en contestar el teléfono del presentador. Compró el bañador de Pontura por 2.705 euros.

“¿Eres un pervertido o quieres ir a bucear?” laura y netura

Laura Wintura saca a subasta su bañador verde.Imagen: captura de pantalla RTL

Laura Wintoura quedó impactada cuando un hombre le ofreció una gran suma de dinero por su traje de baño.

La camiseta alemana de Jauch será para Monika procedente del Aura an der Saale por 4.000 euros. “Luego añadimos un encuentro personal y un saludo y un vídeo encima”, dice Gautsch. El espectador intenta entonces negociar la presencia de Barbara Schoenberger.

Nico Santos se molesta un poco cuando una voz se interesa por su camiseta. “Hacía demasiado calor”, se queja. “¿Es esto lo que realmente quieres?” Pero Thomas del Palatinado explicó que la camiseta, que cuesta 1.940 euros, no es suya. “No, para mi hija”, que en febrero cumple 12 años y quiere ir a una fiesta con sus amigas. “Oh, eres un padre muy, muy agradable”, dice Santos aliviado. “Leonie, disfruta la camiseta”. Schoenberger se sorprende: “Como ama de casa, me pregunto por qué tirar las camisas a la lavadora de casa cuando puedes venderlas por casi 2.000 euros cada vez”.

David es el último en ser enviado al estudio desde Sauerland. Él también quería mucho los trajes de baño de Wontorra, pero al final se quedó con unos pendientes de Schöneberger por 700 euros. Lo quiere para su madre. Todo se le escapa a Schöneberger. “Si no estuviéramos en vivo, colgaría ahora mismo”.

hornear una galleta

En “Hornear pastel retorcido”, los candidatos deben mezclar la masa girándola 90 grados.Imagen: captura de pantalla de derecha a izquierda.

En “Twisted Cookie Bakery”, los candidatos finalmente tienen que mezclar la masa para galletas, pero con los cinturones de seguridad abrochados en un ángulo de 90 grados hacia su costado. Los huevos de Schöneberger y Jauch caen inmediatamente al suelo. Thomas Gottschalk se apresura a ayudar, de alguna manera roba la yema con sus tarjetas de templanza y la vierte en la masa.

“Estoy empapado hasta las pelotas”, bromean Gottschalk y Günter Jauch con un tono propiamente adulto. “Siempre y cuando el tuyo no se estropee con demasiada frecuencia”. Esto no molesta a Gottschalk. Pero cuando su reloj inteligente emite un pitido, dice en voz alta: “Se detectó una caída, llamaron los servicios de emergencia”, y por un momento el hombre de 73 años no puede evitar reírse.

Utiliza sus Cartas de Templanza para limpiar los huevos del suelo. Entonces el reloj inteligente hace sonar la alarma.Imagen: captura de pantalla de derecha a izquierda.

En general, Gottschalk está de buen humor: declara casualmente que no “odia a los influencers” y luego dice: “Moderé durante dos horas sin decir ‘mega’ o ‘martillo’. Eso no sucede muy a menudo en la televisión. ”

Cuando Barbara Schoenberger responde a la pregunta de si lleva cajas de pan en los bolsillos: “Ya nada me queda bien en la ropa”, Gottschalk responde con una sonrisa: “Ni siquiera tú”.

Por otro lado, el comentarista Thorsten Schorn alude al nombre de Gottschalk en la última edición de Wetten, That…?: “Y trabaja bien con nombres cuando Schweinsteiger y Schweigöfer no están presentes”. Con un gesto, Gottschalk amenaza con golpearlo.

Wontoura y Santos se conocen bien

Nico Santos y Laura Wintoura se conocen desde pequeñosImagen: captura de pantalla de derecha a izquierda.

Pero a Laura Wintoura tampoco se le escapa una cita. Mientras amasaba la masa de galleta, le dijo a Nico Santos:

“Estoy aguantando mientras te metes en mis pantalones con tu mano limpia”. Laura Wintora a Nico Santos

Porque aseguró las bandejas para galletas en su bolso para evitar que se volcaran. Luego gritó triunfalmente: “Nico Santos estaba en mis pantalones, gente”. Presenta su anillo de bodas a la cámara. Pero luego explicó: “Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Nuestros padres son buenos amigos”. Egon Willenbrink, marido de Melita y padre de Niko, trabajaba para el locutor deportivo Jörg Wontoura en Radio Bremen.

Santos dijo más tarde que fue “uno de los momentos más bellos” para él cuando ganó la pregunta de 64.000 euros sobre “¿Quién quiere ser millonario?”. En 2019. Preguntado: ¿Quién es el padre de Nico Santos? No fue agradable, le dijo a Gauche: “Pero no sabías quién era yo”.

Ambos equipos se turnan para completar con éxito los partidos y llegar de la misma manera al partido final, “The Wall”, donde el objetivo es aguantar el mayor tiempo posible mientras el espacio disminuye. Al final Jauch fue el que aguantó más tiempo y el equipo Jauch-Schöneberger ganó después de cuatro horas y media a las 0:48. El próximo episodio llega el 23 de diciembre. (Astronomía)